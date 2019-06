McFarlane Toys ha rivelato le nuove figure dedicate ad Harry Potter

Finalmente la McFarlane Toys ha rivelato le nuove figure dedicate alla saga di Harry Potter: esse entrano a far parte della serie del Wizarding World of Harry Potter

McFarlane Toys ha rivelato in questi giorni le nuove figure dedicate alla saga di Harry Potter che entrano a far parte della serie del Wizarding World of Harry Potter. Arrivano sul mercato quattro personaggi iconici della serie ovvero Harry, Hermione, Ron e Voldemort. Tutte le action figure sono ispirate ai personaggi così come sono comparsi in Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2.

Interessante il fatto che ogni personaggio sarà messo in vendita insieme al suo patrono (tranne Voldemort che invece avrà Nagini al suo fianco). Affianco a queste quattro action figure compare inoltre, come una figure deluxe, sarà disponibile anche Fierobecco (aprendo le porte a tutte le creature della saga). Le figure sono prenotabili a questo link.

La figure di Voldemort presenta 22 punti di articolazione ed è venduta in una scatola che presenta uno sfondo posizionabile dietro al personaggio. Affianco a Voldemort, nella stessa confezione sarà presente anche Nagini, anch’essa articolata.

Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasly sono a loro volta dotati dei vestiti visti nella battaglia finale contro Voldemort in Harry Potter e i Doni della Morte 2: con 22 punti d’articolazione e uno stand che regge fluttuante il proprio famiglio, queste tre figure presentano a loro volta uno sfondo posizionabile dietro ai relativi personaggi.

A concludere questa prima serie ci pensa Fierobecco, creatura magica metà cavallo metà aquila: essa si staglia sopra ad uno stand posizionato su una base di terreno, e mostra la sua fierezza e la sua pericolosità grazie anche ad una posa decisamente aggressiva. Questa creatura è invece presa nel design dal film Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban.

Le action figure singolarmente avranno un prezzo di 19.99 dollari, mentre Fierobecco sarà in vendita a 24.99 dollari. Le prime quattro saranno commercializzate a luglio, mentre la creatura ad agosto.