Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata disponibile per l’acquisto e noleggio

Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è l’ultimo film che vede protagonisti i Me contro Te, il duo originario della Sicilia composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, prodotto dalla Warner Bros. Entertainment Italia in collaborazione con Colorado Film Production, distribuito da Warner Bros. Pictures e sbarcato nei cinema italiani il 18 agosto 2021.

Ora il film sarà disponibile dal 5 ottobre per l’acquisto e noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video (potete già preordinarlo a questo link), Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è ambientato in una scuola di magia dove Luì e Sofì scopriranno importati informazioni e una grande verità sul loro passato.

Questa la sinossi ufficiale:

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.