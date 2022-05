Direttamente dal Monsterverse di Legendary e Toho abbiamo recensito la figure di MechaGodzilla tratto dal terzo capitolo del nuovo corso cinematografico Godzilla VS Kong. Recentemente c’è giunta in redazione, questa action figure che andremo ad analizzare in tutti i suoi dettagli prodotta da Bandai e Tamashii Nations per la linea S.H. Monsterarts.

Sull’isola di Skull Godzilla e Kong sono attratti da un’anomala attività sismica e le due più poderose forze della natura si affrontano in una spettacolare battaglia senza precedenti. I due titani sono messi l’uno contro l’altro per decretare chi tra loro è il Re dei Mostri, mentre il mondo intero si fa spettatore di questo scontro. La Monarch organizza una pericolosa missione in un territorio fantastico e sconosciuto, alla ricerca d’indizi sulle vere origini dei Titani, mentre una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre tutte le creature della Terra, sia buone che malvagie. Il Mechagodzilla è stato costruito dalla società Apex Cybernetics, come un’arma anti-titano progettata per rivendicare il posto dell’umanità come predatore all’apice, ed è stato principalmente progettato per uccidere Godzilla. Tuttavia la società ha commesso un grosso errore durante la sua costruzione, usando il teschio del defunto Ghidorah come collegamento neurale e fonte di energia. Ciò ha permesso alla coscienza ancora attiva di Ghidorah di inglobare il pilota, Ren Serizawa e di prendere il controllo totale del robot.

Mechagodzilla S.H.MonsterArts

Packaging

La scatola di Mechagodzilla non è delle più grandi cha abbiamo visto, nonostante tutto riesce a far stare dentro alla perfezione la figure e i suoi accessori in un comodo e pratico blister in plastica trasparente. A differenza di altre uscite della linea S.H.Figuarts non è possibile vedere dall’involucro esterno parte del prodotto in quanto la scatola non è dotata di parti in trasparenza ma solamente di una grafica che cromaticamente richiama i poster ufficiali del film.

Struttura e Materiali

Mechagodzilla S.H.MonsterArts si presenta come una figure compatta, robusta e costruita con buoni materiali plastici, ovviamente essendo un prodotto da collezione, andrà in ogni caso trattata con un certo riguardo, ma toglietevi subito dalla testa che possa “farvi sentire” il peso di un metallo che, di fatto, non c’è. Quello che c’è per certo è una buona colorazione, che ne richiama vagamente l’effetto di quel mostro robotico visto nel film. Le articolazioni sono buone e al tempo stesso ci consentono di giocare con la figure immaginando la battaglia che avviene alla fine del film.

Conclusioni

In conclusione l’impatto generale è davvero soddisfacente. Questo Mechagodzilla S.H.MonsterArts, non è una figure perfetta ma è comunque una buona riproduzione dell’imponente creatura meccanica e se un minimo siete amanti del genere, merita di entrare nelle vostre vetrine, soprattutto se siete già in possesso delle due precedenti uscite di Godzilla e Kong. Si tratta di un prodotto molto semplice ma con un rapporto prezzo/qualità sicuramente vantaggioso.

Mechagodzilla S.H.MonsterArts è già disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 149.90 €. Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.