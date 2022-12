Natale è sempre più vicino e quindi abbiamo selezionato per voi i migliori set MEGA Construx ispirati alle più iconiche tra le macchinine Hot Wheels. Scegli la tua preferita e inizia a costruire!

I migliori set MEGA Hot Wheels da regalare a Natale

MEGA Construx Hot Wheels #HBD50 Bone Shaker

Il set permette di costruire Bone Shaker in edizione da collezione. Il modello in scala 1:18 include l’iconica decorazione a forma di teschio sul cofano anteriore, il telaio cromato e il motore a vista, ruote che girano davvero, sedile di guida, portiere e bagagliaio che si aprono. Il set include anche il corrispondente modello die-cast completo di supporto costruibile per esporlo accanto al modello grande in mattoncini. Il set è composto da 904 mattoncini e pezzi speciali.

Ideata e disegnata da Larry Wood, è caratterizzata da un iconico teschio sulla parte anteriore. Sono state disegnate e commercializzate versioni a tetto chiuso e a tetto aperto, e persino una versione con il volto di Joker al posto del teschio. La Bone Shaker ha generato numerosi altri derivati, con rivisitazioni alternative dell’iconico design. E’ stata realizzata persino una versione reale della Bone Shaker, creata da Action Vehicle Engineering nel 2011 e basata su una Chevrolet Corvette C5, della quale monta il motore V8 da 5,7 litri.

MEGA Construx Hot Wheels #HDJ98 Rodger Dodger

Grazie a questo set è possibile costruire la versione in scala 1:20 da collezione della celebre macchinina Hot Wheels. La versione di Rodger Dodger scelta per essere riprodotta con i mattoncini è quella con la livrea Magic 8-Ball. Il modello include vari dettagli che possiamo trovare nel modello originale die-cast: NOs nel bagagliaio, cofano e motore removibili. Il set include anche il modello classico die-cast (con uno dei dieci messaggi casuali della Magic 8-Ball stampato sulla base) completo di supporto costruibile per esporlo accanto al modello in mattoncini. Questa iconica muscle car punta a offrire prestazioni elevate, ma oggi è anche perfetta per essere messa in mostra. E’ composto da 700 mattoncini e pezzi speciali.

Anch’essa ideata e disegnata da Larry Wood, Rodger Dodger è una rappresentazione Hot Wheels di una muscle car modificata, una delle numerose variazioni del design Bye-Focal. Riuscite a vedere oltre l’enorme motore che esce dal cofano?

MEGA Construx Hot Wheels #HDJ96 Purple Passion

Grazie a questo set potremo costruire il modello in edizione da collezione di Purple Passion. Il modello in scala 1:20 include dettagli della macchinina reale quali l’impianto stereo integrato nel bagagliaio, le porte e il bagagliaio apribili, i sedili a panchina e l’iconico design degli anni ’50, completato da una vivace verniciatura viola. E’ composto da 660 mattoncini e pezzi speciali. Purtroppo, nel momento in cui questo articolo viene scritto, il set è disponibile solo per il mercato USA.

Anch’essa nata dalla sapiente e talentuosa mano di Larry Wood, il design di Purple Passion è basata sulle forme di una Mercury del ’49.

MEGA Construx Hot Wheels #GWW84 Tesla Cybertruck

Il set permette di costruire il modello in mattoncini del futuristico Tesla Cybertruck. Una volta costruito, il modello riproduce il design dell’iconico esoscheletro, catturandone le linee slanciate e gli angoli acuti. Ricco di dettagli che troviamo anche nel veicolo originale, alcuni sono dinamici: sospensioni regolabili in altezza, copribaule retrattile, portellone posteriore ribaltabile con rampa a scomparsa, 4 portiere apribili, sedili ribaltabili, fondo con vano interno, sterzo funzionante, finestrini in vetro blindato, interni riprodotti con accuratezza, interni fedeli all’originale, comprensivi di tablet e porta-bicchiere. Il set include anche l’easter egg del vetro rotto durante la presentazione al pubblico del veicolo reale. E’ composto da 3.283 mattoncini e pezzi speciali.

Ideato e disegnato da Phil Riehlman per Hot Wheels, la macchinina Tesla Cybertruck è basata sul progetto dell’autocarro leggero completamente elettrico progettato da Franz von Holzhausen, Sahm Jafari, Ian Kettle, Woo-Tak Kim e Julien Bilodeau per Tesla.

MEGA Construx Hot Wheels #GYG66 Twinduction Hauler Pack

Sicuramente più indicato e orientato a piccoli costruttori, vi segnaliamo anche questo set, in quanto l’accoppiata del modello di una iconica Hot Wheels e del suo truck da trasporto inclusi in un unico set è ispirato ai pack 2-in-1 Hot Wheels dell’iconica serie denominata Car Culture: Team Transport, una serie premium di set da 2 auto prodotta a partire dal 2018, composta dal modello di un’auto premium e dal truck per il suo trasporto, entrambi con la stessa livrea, come ad esempio il pack Hot Wheels Premium CAR Culture Team Transport Set #19 Ford Mustang Boss 302 ’69 e truck retrò. Il modello del truck retrò, in questo caso presentato con livrea Ford, è opera del designer Mark Jones, mentre quello della Ford Mustang Boss è opera del designer Jun Imai.

Il set MEGA Construx include due modelli costruibili: quello dell’iconica Twinduction e quello dell’autocarro con rimorchio che la trasporta. Include anche 2 micro personaggi snodabili in tuta da pilota da corsa. La riproduzione delle robuste fiancate e del collettore a doppia aspirazione di Twinduction, nonchè la rampa di salita-discesa di accesso al pianale del rimorchio sono tra i dettagli che troveremo in questo set. E’ composto da 355 mattoncini e pezzi speciali.

La Twinduction è stata disegnata e progettata per la prima volta nel 2011 da John Violette, si ispira ad una versione futuristica di una classica muscle car americana, con un muso minaccioso, fianchi muscolosi, collettore a doppia aspirazione e un motore potente.

Costruire modelli in mattoncini che siano in linea con le proprie passioni è una esperienza di gran lunga più gratificante di quella data dalla costruzione di set “generici”. Costruire il set che rappresenta il modello di una macchinina Hot Wheels che quasi certamente fa parte dei ricordi più belli della nostra infanzia unisce e fonde due passioni già molto “forti” singolarmente… pensate a cosa succede a fonderle in un’unica esperienza di costruzione!