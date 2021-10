Mel Gibson si unisce al cast di The Continental

The Continental è lo spin-off di John Wick che seguirà i primi anni di Winston come proprietario dell’hotel Continental di New York negli anni ’70, e sarà composto da tre episodi dalla durata di 90 minuti. Il primo a unirsi al cast è niente meno che l’attore veterano Mel Gibson.

Mel Gibson reciterà in The Continental

The Continental è ambientato 40 anni prima degli eventi della serie John Wick e vede protagonista un giovane uomo di nome Winston. Un giorno crescerà per diventare il personaggio interpretato da Ian McShane nei film di John Wick, ma nella storia del prequel è un giovane che inizia come albergatore killer che, insieme ad altri, crea un rifugio per tipi poco raccomandabili, il tutto sullo sfondo infernale della New York del 1975. Il suo scopo è quello di impadronirsi dell’iconico hotel, che funge da punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo. Ed è qui che entra in gioco Mel Gibson.

L’attore Mel Gibson è il primo a unirsi al cast dello spin-off di John Wick, The Continental. Sappiamo ben poco su quale personaggio intrepreterà Mel Gibson e quale sarà effettivamente il suo ruolo. Quello che sappiamo è che si chiamerà Cormac.

Keanu Reeves non dovrebbe apparire in The Continental, ma potrebbe unirsi come produttore esecutivo, insieme al creatore di John Wick Derek Kolsted. Greg Coolidge e Kirk Ward saranno gli scrittori e gli showrunner della serie con Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road Pictures, Chad Stahelski, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick e Rhett Reese come produttori esecutivi. Il regista di Book of Eli Albert Hughes dirigerà due dei tre episodi della serie prequel.

Questa di certo è una rara incursione in televisione per Mel Gibson, che ha fatto il suo debutto come attore nella serie televisiva australiana Fratelli Sullivan (The Sullivans) dal 1976 al 1983. Durante quegli anni ha fatto il suo debutto sullo schermo australiano in Mad Max di George Miller e Gallipoli di Peter Weir e in Un anno vissuto pericolosamente (The Year of Living Dangerously), diventando poi una star a Hollywood con i film Arma letale (Lethal Weapon) e Braveheart, che ha diretto.

Vi ricordiamo che John Wick è uno dei franchise più importanti di Lionsgate insieme a The Hunger Games (ha incassato più di 600 milioni di dollari in tutto il mondo), la cui quarta stagione inizierà le riprese quest’estate in Francia, Germania e Giappone e dovrebbe arrivare nelle sale il 27 maggio 2022.

