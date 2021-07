Il meme di sad Wolverine diventa una action figure in scala 1/6

Sarà una esclusiva del San Diego Comic-Con 2021, che si svolgerà nelle prossime ore, la nuova action figure in scala 1/6 di Mondo con protagonista il “sad Wolverine” soggetto di tanti meme da ormai diversi anni. La figure, dettagliatissima e in scala 1/6, sarà realizzata nel pieno rispetto della serie animata X-Men – The Animated Series con tantissimi accessori e con un packaging che è tutto un programma.

X-Men – The Animated Series, insieme a Batman – The Animated Series costituisce uno dei fenomeni più importanti degli anni 90. La storia riprende fedelmente le vicissitudini dei mutanti capitanati da Charles Xavier, noto come Il Professor X, alle prese con una società contraria ai mutanti ma al contempo così legata ad essi che costituiscono uno degli ultimi baluardi contro i cattivi di turno. All’interno delle storie riguardanti questi giovani dotati di poteri strabilianti vi è il triangolo tra Scott Summers (Ciclope), Jean Grey (Fenice) ed infine Logan (Wolverine).

L’avvento dei meme ha fatto si che uno dei momenti più drammatici della serie, quello in cui un nostalgico e tristissimo Wolverine osserva una fotografia con Jean e Scott, divenisse un immagine utilizzata dai “mematori” del web che con le più strampalate intenzioni hanno sostituito la fotografia originale con le più esilaranti. Ci ha visto lungo Mondo, che è entrata a gamba tesa colmando un desiderio recondito che nemmeno sapevamo di avere prima di osservare le fotografie ufficiali. Il prodotto sarà prima di tutto contraddistinto da un packaging originalissimo che ritrae Logan sdraiato proprio come nell’immagine che ha generato il meme dotandolo tuttavia di tutti quegli elementi che fanno di essa una figure imperdibile per ogni amante degli X-Men e degli oggetti da collezione.

Dentro la confezione ci saranno anche mani intercambiabili, volti, effetti e accessori come una coscia di tacchino o la fotografia con Jean e Scott. La figure sarà in ogni caso posabile al massimo e contraddistinta da una pittura che richiama tantissimo lo stile di animazione della serie animata con colori sgargianti. Mondo’s Wolverine 1/6 Figure – Limited Edition SDCC Variant sarà disponibile dal 23.07.2021 sul sito ufficiale di Mondo (qui trovate il link) ad un prezzo di 200,00$. Se siete appassionati nostalgici della vecchia serie animata degli X-Men vi consigliamo inoltre un bellissimo artbook tutto da sfogliare e conservare gelosamente, sparate il vostro raggio laser su questo link.