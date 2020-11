Memento Mori: il dado ricavato da ossa umane

Se c’è un gadget di cui i giocatori di ruolo non sembrano essere mai sazi, possiamo dire con certezza che siano i dadi.

Alzi la mano chi, una volta iniziato a giocare, non ha accumulato decine (talvolta, centinaia o persino migliaia) di questi piccoli poliedri. Ogni motivo sembra buono per comprarne un nuovo set: colore, dimensioni, materiali, foggia, il bisogno di farsi un regalo ecc ecc

Tenetevi forte: potreste aver trovato il dado definitivo, qualcosa che (è il caso di dirlo) potrebbe arrivare al midollo della questione.

Artisan Dice, una piccola azienda del Texas, ha infatti messo in vendita Memento Mori, un dado a venti facce ricavato da… ossa umane!

Eliminiamo subito ogni possibile dubbio: no, non potrete rimanere al tavolo da gioco anche dopo la vostra dipartita. I dadi vengono infatti ricavati dalle ossa di coloro che hanno deciso di donare il proprio corpo alla scienza e solo dopo essere stati usati per motivi di studio per anni.

Al di là dell’aspetto umano, perdonateci il giro di parole, della faccenda, il prodotto sembra essere di alta qualità. I numeri sono incisi a mano, e il dado viene spedito con una scatola in legno di noce che, all’occorrenza, può essere usato come lancia-dadi.

Ovviamente tutto gira attorno all’insolito materiale di partenza: la scatola presenta un teschio inciso, chiaro richiamo ai porta reliquie, e anche il nome del dado non lascia adito a dubbi.

Il produttore sembra conoscere anche piuttosto bene il mercato di riferimento: sul suo sito sostiene che l’uso di Memento Mori dovrebbe fornire un bonus di +2 a tutte le prove che ruotino attorno alla medicina e all’uso di incantesimi guaritori (eventualmente prima di ordinarlo chiedete conferma al vostro master).

Purtroppo anche il prezzo è in linea con l’esclusività del prodotto: si parla di circa 293$ (al cambio attuale, poco meno di 250€) a cui vanno ad aggiungersi le spese di spedizione e le prevedibili tasse doganali.

Qualora ve la sentiate di passando sopra al non indifferente costo, non possiamo che fare nostro il consiglio dato da Artisan Dice: considerata la natura del prodotto controllate prima che le norme di importazione del nostro Paese non vietino l’acquisto di questo genere di prodotti.

Se non dovessero esserci ostacoli, potete ordinare Memento Mori direttamente presso il sito di Artisan Dice.