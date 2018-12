Men In Black International, lo spin off del franchise si rivela in un primo, adrenalinico trailer

Se dico Men In Black ovviamente tutti immaginate subito la coppia Will Smith e Tommy Lee Jones in completo e occhiali neri, dare la caccia ai più pericolosi extraterrestri presenti sul nostro pianeta. Il prossimo 14 giugno però arriverà nei cinema Men In Black International, il primo spin off della saga, che si è dunque rivelato in un primo trailer ufficiale.

Diretto da F. Gary Gray (Fast & Furious 8) e ricco di attori di primo piano come Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Emma Thompson e Liam Neeson, MIB International sarà ambientato in diversi posti della Terra ma principalmente in Gran Bretagna ed appare caratterizzato in egual misura da tanta azione e tanto umorismo british.

Nel trailer ovviamente non mancano le caratteristiche rese note dagli episodi della saga principale: vestiti neri, Rayban Wayfarer rigorosamente neri, scintillanti superarmi tecnologiche dall’inusitata potenza di fuoco e tanti, tanti alieni dagli aspetti più disparati (e spesso disgustosi). Oltre ovviamente al neuralizzatore.

Chi ha amato le gesta degli agenti J e K non dovrebbe dunque fare fatica ad affezionarsi a quelle dei nuovi agenti H e M. Staremo a vedere.