Mera (Mafex) da Aquaman

Mera è una delle nuove action figure in uscita di Medicom Toy per la linea Mafex prevista per il 2020 tratta dal film di Aquaman.

Mera è la terza figure in uscita, tratta dal film di Aquaman prodotta da Medicom Toys per la linea MAFEX. Questa action figure raggiunge un’altezza di 16 cm circa ed è completamente snodabile grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Include inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle di volo o quelle più estreme. Come sempre troveremo diversi extra all’interno della confezione tra cui: mani intercambiabili, due volti, dei vari effetti dei colpi della protagonista, un cilindro olografico e lo stand per posizionare la figure. Mera è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicato dalla DC Comics e debuttò nei comics sin dal primo numero. Passiamo alla biografia del personaggio: nelle origini Mera era una regina sottomarina di una dimensione aliena (“Dimension Aqua”), in una delle sue prime avventure incontrò il Re di Atlantide della dimensione terrestre ovvero Aquaman. I due si innamorarono e una volta sposati lei decise di rimanere nella dimensione terrestre. Con il passare del tempo i due ebbero un figlio Arthur Jr che venne ucciso dal mortale nemico del marito Black Manta; a causa di questo tragico evento Mera ebbe un eseaurimento nervoso e una crisi emotiva e quindi decise di lasciare il marito. Successivamente rimase prigioniera nella dimensione infernale chiamata “Netherworld” ma venne salavata da Aquaman e in seguito i due si riavvicinarono, tornando insieme. Nel film Aquaman, Mera è impersonata dall’attrice Amber Heard, ma al momento le sue origini non sono state raccontate sul grande schermo. L’uscita di Mera è prevista per il mercato Giapponese a luglio 2020 al prezzo di 7.800 yen. Se siete dei fan sfegatati di Mera ecco una una lista che fa al caso tuo. Se invece cerchi solamente i prodotti riguardanti Aquaman ecco un link in cui è possibile trovare tanti altri simili.