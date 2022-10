Se siete appassionati di calcio, il Prime Day rappresenta l’occasione giusta per voi per comprare del merchandise della vostra squadra del cuore: su Amazon infatti sono presenti moltissimi sconti, anche oltre il 50%, di tutte le principali società calcistiche italiane. Tra i vari articoli in promozione vi sono capi di abbigliamento come magliette e pantaloni, accessori come sciarpe e cappelli, cover per smartphone, borracce, tazze e molto altro, ovviamente tutto ufficiale.

Questa è un’occasione davvero unica per esaltare la vostra passione per il calcio e magari sfoggiare una bandiera o un guardaroba tutto nuovo per andare allo stadio. Amazon infatti ha voluto fare le cose davvero in grande offrendo le magliette di ogni squadra italiana a prezzi inferiori del 50%, sia taglia da adulti che da bambini.

Non si vive di sole magliette però, ecco perché, seppur con sconti minori fino al 30%, sono disponibili anche sciarpe e cappellini per ogni tipologia di tifoso, cuscini per prepararsi alla prossima serata calcio con gli amici e persino tazze per svegliarsi ogni mattina con la propria squadra del cuore. Non mancano neanche gli ombrelli, con il logo delle squadre italiane, o le pennette USB brandizzate per portare in ufficio la vostra passione.

Insomma c’è davvero il gadget giusto per ogni appassionato, prodotti che possono risultare anche degli ottimi regali per i vostri amici, o magari per una dolce metà che condivide la vostra passione per il calcio. Naturalmente, come ogni cosa durante il Prime Day, ricordate che tutto è soggetto ad esaurimento scorte!

