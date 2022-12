Jenna Ortega, la star della serie TV Netflix Mercoledì di Tim Burton, ha fornito alcune interessanti dichiarazioni sui suoi desideri relativi al futuro del personaggio da lei interpretato. Come potrebbe essere Mercoledì 2? Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Le dichiarazioni di Jenna Ortega su Mercoledì 2

Nella prima stagione di Mercoledì abbiamo potuto vedere la protagonista della serie TV evolversi e cambiare dal punto di vista caratteriale. Mercoledì ha infatti scoperto, grazie ai personaggi secondari della produzione, che non esistono soltanto il bianco e il nero ma anche tante sfumature di grigio.

Tuttavia, secondo quanto riportato, Jenna Ortega sembra avere le idee abbastanza chiare per lo sviluppo futuro del personaggio, vorrebbe che il suo personaggio si inclini all’oscurità invece che all’eroismo visto nella prima stagione. Di seguito condividiamo con voi quanto riferito dalla Star durante uno scambio di battute con Entertainment Tonight:

Immagino di volere che fosse più oscura. Voglio che ottenga di più nel nocciolo delle cose e non giochi in modo così sicuro. Perché ci sono molte battute su di lei che salva la scuola e fa qualsiasi cosa, ma per me, il suo obiettivo principale con il mostro era una specie di competitività. Quindi penso di voler continuare lungo un flusso di antieroi piuttosto che un tipico eroe.

Mercoledì, un’icona senza tempo

Mercoledì Addams, l’unica figlia della famiglia Addams creata da Charles Addams, fece il suo debutto nell’ormai lontano 1938 attraverso i fumetti. Il personaggio era una raffigurazione fatta di toni cupi e macabri, caratteristiche che solo in parte abbiamo ritrovato anche nella nuova produzione Netflix. La serie TV ha infatti proposto un personaggio con una forte inclinazione all’eroismo, un personaggio con una grande cuore che a modo suo si è avvicinato ai personaggi secondari, come ad esempio la stravangante amica Enid, interpretata da Emma Myers. Ma quale sarà il futuro della nostra Mercoledì? L’interpretazione di Jenna Ortega, che l’ha vista impegnata a risolvere una serie di omicidi, potrebbe in qualche modo essere la chiave per sbloccare il suo essere più oscuro nella seconda stagione? La seconda stagione sarà quindi più horror?

Tra le tante chicche presenti nella prima stagione di Mercoledì c’è stato anche il grande ritorno di Christina Ricci, la precedente interprete di Mercoledì. Secondo alcune indiscrezioni, l’attrice averebbe inizialmente dovuto interpretare il personaggio di Mercoledì e Jenny Ortega avrebbe dovuto vestire i panni di lei da giovane. La cosa fu poi ufficialmente smentita nel momento dell’annuncio del ruolo di Christina Ricci: Marilyn Thornhill, una delle insegnanti di Mercoledì Addams presso la Nevermore Academy.

Record su record

Qualunque sarà il futuro della serie TV, una cosa è certa: i record. La serie ha infatti ottenuto un enorme successo di parte di critica e pubblico, con tanto di oltre 340 milioni di ore visualizzate nella sua settimana di debutto. Il precedente record era della quarta stagione di Stranger Things, con circa 335 milioni.

Vi ricordiamo che la prima stagione di Mercoledì' di Tim Burton è disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Netflix