First 4 Figures è lieta di annunciare l’apertura dei preordini dedicati ad una serie di statue dedicate a un videogioco cult: Metal Gear Solid. Nello specifico, si tratta di una serie di busti realizzati in diverse scale. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Metal Gear Solid – I busti First 4 Figures

Come dicevamo, First 4 Figures ha pensato di voler accontentare tutti gli appassionati in giro per il mondo grazie a una buona diversificazione delle proposte.

Foto: ©First 4 Figures

Si parte infatti dai busti più piccoli, alti circa 12 pollici, per poi sfociare nell’oggetto del desiderio: il busto di Solid Snake in scala naturale. Nello specifico, quest’ultimo è alto la bellezza di 56 cm, largo 40 cm e profondo 30 cm. In totale il busto in scala naturale pesa quasi 14 kg.

Come possiamo vedere dalle immagini ufficiale, il personaggio ricalca il design del capitolo Metal Gear Solid uscito nel 1998 dalla geniale mente del game designer Hideo Kojima e sviluppato e pubblicato da Konami.

Non solo dimensioni

Le nuove proposte First 4 Figures non differiscono soltanto nelle dimensioni, bensì anche nei contenuti. Infatti, oltre all’edizione standard troviamo disponibile anche quelle Exclusive!

Quest’ultima contiene al suo interno, oltre al busto, quattro schermi intercambiabili da utilizzare con il piedistallo che funge da base.

E poi ancora, per chi cerca davvero qualcosa di diverso dal solito, c’è la Codec Edition. Questa presenta uno schema di verniciatura verde per rendere omaggio al dispositivo di comunicazione del gioco, e include due schermi di computer intercambiabili per il piedistallo.

Foto: ©First 4 Figures

I prezzi

Attualmente i bust First 4 Figures di Metal Gear Solid sono in sconto di 50 dollari rispetto al prezzo di listino. L’offerta durerà ancora circa un paio di settimane da oggi, dopodiché le statue troneranno disponibili a prezzo pieno.

I prezzi per i busti partono da 339,99 dollari fino ad arrivare a 699,99 dollari per quello a grandezza naturale.

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.