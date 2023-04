Mia Goth si unirà al cast di Blade, il nuovo film reboot in programma negli attuali piani dell’MCU. Attesa per il 2024, la pellicola ha trovato in Mahershala Ali il suo protagonista, con una storia attualmente in fase di sviluppo. Una notizia del genere non può che far piacere ai fan di Blade, dato che Mia Goth ha dato più volte provato il suo valore come attrice in film come X – A sexy horror story e Pearl (potete recuperarli su Amazon). È stato Deadline (tramite Screen Rant) a confermare il suo ingresso nel cast del film, senza però anticipare quale ruolo le è stato assegnato.

Mia Goth si unisce al cast di Blade, quale sarà il suo ruolo nel reboot Marvel?

Non si tratta affatto del primo casting di Blade per un ruolo misterioso. Già nel 2021, dopo varie battute di arresto per il progetto, Delroy Lindo era stato confermato fra i protagonisti della pellicola, senza mai specificare chi sarebbe andato a interpretare. Come lui anche Aaron Pierre e alcune voci sull’assunzione di Milan Ray in un ruolo chiave.

Vi ricordiamo che Yann Demange (sostituendo Bassam Tariq) dirigerà Mia Goth e gli altri attori del cast di Blade, seguendo la sceneggiatura di Michael Starrbury.

Pur non conoscendo ancora il personaggio dell’attrice, possiamo comunque provare a specularci sopra. In molti la vedrebbero bene nei panni di Lili Drake ad esempio (la figlia di Dracula). Una scelta del genere introdurrebbe uno degli avversari più temibili avversari contro cui Blade si è imbattuto lungo il suo percorso, dirigendo la trama verso una direzione ben precisa in termini di sviluppi. Non essendoci ancora nessuna conferma, non ci resta che attendere nuovi dettagli, ricordandovi che le riprese di Blade cominceranno approssimativamente durante la primavera, con la speranza che a breve vengano rivelati nuovi attori, i loro personaggi e la storia che la pellicola ha intenzione di raccontare. Cosa vi aspettate dal nuovo film di Blade con Mia Goth?