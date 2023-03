Quando si parla di film d’azione, contenenti al loro interno numerose scene atte a scatenare adrenalina pura, è impossibile non menzionare uno dei registi di genere più iconici degli ultimi anni: Michael Bay, che secondo un recente studio, vanta un importante record di auto distrutte.

Il regista Michael Bay è noto per le sue scene d’azione spettacolari, che spesso includono esplosioni e incidenti di auto. Un nuovo studio condotto da Scrap Car Comparison, secondo quanto riportato, ha rivelato che Michael Bay è il regista che ha distrutto più auto in tutti i suoi film, con un totale di ben 354 veicoli distrutti. Questo numero è incredibilmente alto e supera di gran lunga il secondo classificato, Justin Lin, noto anche per essere il regista di alcuni capitoli del franchise di Fast and Furious.

Più nello specifico, gran parte del numero di veicoli distrutti di Michael Bay è dovuto ai suoi cinque film di Transformers, dove le auto sono protagoniste della trama e spesso vengono distrutte durante le scene d’azione. Tuttavia, il regista si è dato da fare anche nei suoi altri film, come ad esempio nell’icona scena dell’incidente in Bad Boys II, dove Michael Bay ha distrutto la bellezza di 38 auto in un solo giorno di riprese.

Seppur al pubblico piacciano moltissimo queste scene portate sul grande schermo, alcuni critici hanno tuttavia sollevato alcune critiche, sostenendo che questa tendenza alla distruzione degli mezzi sia un esempio di spreco eccessivo di risorse.

Michael Bay non fu certo il primo

La distruzione degli autoveicoli nei film d’azione non è però una novità, ma è una tendenza che si è sviluppata a partire dagli anni ’70, con franchise ricchi d’azione del calibro di James Bond. Negli anni ’80, la serie di film di Mad Max continuò poi questa tendenza, alzando ulteriormente l’asticella. Qui le auto erano modificate per diventare vere e proprie armi, ed utilizzate in combattimenti furiosi che portavano a distruzioni a dir poco spettacolari.