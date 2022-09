Una delle gradite sorprese del recente D23 Expo è stata la presentazione del primo trailer di Werewolf by Night, lo speciale di Halloween del Marvel Cinematic Universe in uscita a ottobre su Disney Plus. A incuriosire maggiormente i fan è la scelta dei Marvel Studios di affidare l’esordio nel franchise del licantropo Jack Russell a Michael Giacchino, nome noto principalmente per apprezzate colonne sonore (Star Trek, Jurassic Park: Dominion) e che al momento vanta una minor esperienza dietro la macchina da presa, principalmente per la realizzazione di alcuni corti. Quanto mostrato durane l’evento Disney è stato comunque sufficiente ad alzare notevolmente l’hype, tanto che Michael Giacchino ha promesso nuove rivelazioni su Werewolf by Night.

Werewolf by Night è il primo special del Marvel Cinematic Universe, un nuovo formato che sarà replicato nel periodo natalizio dall’annunciato Guardians of the Galaxy Holiday Special diretto da James Gunn. Per la prima apparizione del licantropo marveliano, che sarà interpretato da Gael Garcia Bernal, ci si è affidato a nomi che hanno già operato nel franchise, come Peter Cameron (Moon Knight) e Heather Quinn (Hawkeye). Annunciato inizialmente nel 2021, Werewolf By Night si focalizza su Jack Russell, un licantropo, che nel trailer abbiamo visto prendere parte a una sorta di caccia rituale orchestrata da alcuni cacciatori di mostri, occasione che ha consentito di portare in scena anche Elsa Bloodstone e la creatura nota come Man-Thing.

La presenza di questa produzione all’interno del franchise sembra volere confermare l’intenzione dei Marvel Studios di valorizzare maggiormente l’elemento orrorifico del Marvel Universe fumettistico. Quanto visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia è solo un assaggio del tono horror che il franchise può mostrare, tanto che l’attenzione dei fan si è spostata maggiormente su Moon Knight, le cui origini fumettistiche sono avvenute proprio su Werewolf by Night, e sul futuro film di Blade, il cacciatore di vampiri che sarà interpretato da Mahershala Ali.

Il film dedicato a Jack Russell potrebbe quindi rappresentare il primo vero prodotto dalla chiara natura horror del Marvel Cinematic Universe, un ruolo che ha spinto i fan a incuriosirsi in merito a cosa vedremo su Disney+, una reazione che ha portato Michael Giacchino a promettere nuovi dettagli su Werewolf by Night dal suo account Twitter

Soon! — Michael Giacchino (@m_giacchino) September 17, 2022

Dall’ermetico commento di Giacchino, appare evidente come i Marvel Studios vogliano mantenere alto l’hype per Werewolf by Night, centellinando come di consueto le informazioni. La visione del trailer ha già dato ai fan dei comics della Casa delle Idee sufficienti spunti su cui speculare, ma considerato come la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe sia un momento complesso sul piano narrativo, la speranza è che questo intrigante prodotto sappia mostrare un avvincente esordio della dimensione orrorifica nel franchise.

