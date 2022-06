Se ne parlava da decenni, ma nessuno aveva mai confermato il coinvolgimento del Re del Pop, Michael Jackson, nella colonna sonora del celebre videogioco Sonic the Hedgehog 3 fino a questo momento. A togliere ogni dubbio su tale leggenda metropolitana ci ha pensato Yuji Naka, co-creatore del gioco pubblicato da Sega sulla piattaforma Mega Drive nel 1994. Il programmatore si è lasciato sfuggire un dettaglio in occasione dell’uscita di Sonic Origins, il 23 giugno, per Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC Windows.

Sonic in un'immagine dal trailer del secondo film

La nuova raccolta vede la presenza della prima riedizione ufficiale di Sonic the Hedgehog 3 dopo diversi anni. Una scelta molto apprezzata dai fan del gioco, nonostante Yuji Naka abbia notato una differenza con il videogame originale. Non è passato inosservato infatti il cambiamento riguardante la colonna sonora: la musica dell’edizione retrò non contiene più le composizioni di Michael Jackson, elaborate per la prima pubblicazione del gioco.

Michael Jackson e la colonna sonora di Sonic 3

Stando a quanto riportato da cbr.com, la conferma è arrivata tramite Twitter. Durante una discussione, Yuji Naka ha rivelato che la musica originale di Sonic the Hedgehog 3 è stata tagliata dalla nuova raccolta Sonic Origins, esprimendo con un tweet tutta la sua delusione. Queste le sue parole: “Oh mio Dio, la musica di Sonic 3 è cambiata, anche se SEGA Official usa la musica di Michael Jackson“.

Oh my god, the music for Sonic 3 has changed, even though SEGA Official uses Michael Jackson's music. — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) June 23, 2022

Così facendo, il co-creatore del videogioco ha svelato la verità sulla leggendaria collaborazione tra SEGA e Michael Jackson, anche se il nome del cantante non è mai apparso tra i crediti dell’originale. Secondo alcune voci, il motivo è legato all’accusa di molestie sessuali ricevuta nel 1993, anno in cui stava producendo le melodie in questione. Nel corso degli anni, infatti, diversi compositori della colonna sonora di Sonic 3 avevano affermato di aver lavorato fianco a fianco con l’artista di Thriller per alcune canzoni del videogame. Nonostante ciò, Sega e Yuji Naka avevano continuato a negare in via ufficiale qualsiasi coinvolgimento di Michael Jackson, almeno sino ad ora.

Prima di concludere, ricordiamo che Sonic Frontiers, l’ultima avventura di Sonic, sarà disponibile su tutte le piattaforme entro la fine del 2022. Tra l’altro, di recente abbiamo visto al cinema il secondo film incentrato sul personaggio, di cui su Amazon è possibile acquistare la versione in 4k.