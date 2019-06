Michael Jordan per la linea MAFEX di Medicom

Michael Jordan, mito indiscusso del mondo del Basket NBA, grazie a Medicom Toys verrà rilasciato come action figure per la linea MAFEX

Michael Jordan – Ex giocatore di Basket dei Chicago Bulls – è e resterà sempre un mito indiscusso del mondo dello sport, Medicom Toys per la sua linea MAFEX ha deciso di celebrarne le gesta con una bellissima action figure in scala 1/12.

Michael Jordan, conosciuto anche come MJ, leggenda vivente dello sport e del Basket NBA, insignito di numerose onorificenze è considerato tutt’oggi una vera Icona ed esempio per chi ama lo sport. Protagonista tra le altre cose di pellicole come Space Jam, dal 1984 gli viene dedicata una linea di Sneakers per la Nike (chi di voi non ha mai avuto un paio di Air Jordan?). Nonostante MJ sia un campione del passato il suo mito continua – e continuerà – a vivere in eterno, già altre aziende in passato ne hanno rappresentato le fatezze sotto forma di action figure (anche se in scala più grande) ed è la volta di Medicom che ne propone la sua versione con la mitica casacca rossa dei Chicago Bulls – sicuramente la più rappresentativa di questo fenomeno dell’NBA con il numero 23.

Apparentemente si tratterà di una figure abbastanza semplice, tuttavia articolazioni e sculpt del volto renderanno la figure davvero realistica e posabile. Il bello di un personaggio come MJ sarà quello di poterlo posizionare nelle sue iconiche pose da schiacciata e grazie agli snodi e la casacca in stoffa (tipicamente dei Chicago Bulls con numero 23 dove ha militato per svariati anni) sarà finalmente possibile. La figure sarà dotata inoltre di un set di mani intercambiabili e una testa sostitutiva con differente espressione facciale. Sarà inoltre presente un pallone da Basket marcato Spalding che si aggancerà alla mano del campione attraverso un magnete interno.

Michael Jordan sarà alto una quindicina di cm come ogni figure in scala 1/12, costerà circa 99$ e uscirà per il mese di Aprile 2020.