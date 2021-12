Michael Patrick King, il creatore di Sex and the City, parla del sequel And Just Like That…

I primi due episodi di And Just Like That…, la nuova stagione di Sex and the City, realizzata dal produttore esecutivo Michael Patrick King, andranno in onda on demand su Sky, e in streaming su NOW, a partire dalle ore 09.00 del prossimo 9 dicembre, in contemporanea col debutto su HBO Max. Ma quali sono le ragioni dietro a questo reboot? È lo stesso Michael a spiegare perché voleva assolutamente riportare in scena questi iconici personaggi.

And Just Like That…: Michael Patrick King ci parla del perché ha avuto l’idea del reboot

And Just Like That… continua ad essere ambientato a New York City e potete guardare il trailer a questo nostro articolo. Ora, però, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) sono cinquantenni e hanno a che fare con una New York radicalmente diversa da quella degli anni 90, compresa una trama COVID-19. Samantha, interpretata da Kim Cattrall, è l’unico membro dell’affiatato gruppo di amici di Carrie che non ritorna per il reboot, ma, in compenso, troveremo volti nuovi tra cui Sara Ramirez (Grey’s Anatomy), Nicole Ari Parker (Boogie Nights, Remember the Titans), Karen Pittman (The Morning Show, Yellowstone) e Sarita Choudhury (Lady in the Water, A Perfect Murder).

L’idea di dare vita al reboot di Sex and the City è arrivata dal produttore, scrittore e regista di lunga data Michael Patrick King il quale ha rivestito un ruolo fondamentale nel team di produzione dello show fino alla stagione finale. In seguito, King ha scritto e diretto i due film successivi di Sex and the City nel 2008 e nel 2010, accolti però come fallimenti. Sembrerebbe quindi che And Just Like That… offre a King la possibilità di risolvere i problemi che sono sorti nei film.

Come rivelato in un’intervista con The Hollywood Reporter, Michael Patrick King ha sempre voluto continuare a rivisitare i personaggi di Sex and the City. La decisione di andare avanti con un revival è stata quella di “vedere come le loro vite si sono evolute” mentre il mondo intorno a loro è cambiato:

“Ho sempre avuto un’idea per una storia, e una serie di 10 episodi è perfetta per raccontarla. Puoi davvero portare nuovi personaggi e far sì che le loro vite siano effettivamente presenti nello show piuttosto che essere solo un contorno. Quindi, il lancio più soft di questo è qualcuno che dice, ‘Ehi, ho visto Carrie Bradshaw per strada l’altro giorno’. E qualcun altro che dice, ‘Come ti è sembrata? Voglio dire, questo è il modo più semplice [per spiegarlo], vedere qualcuno che non hai visto per strada, e sono ancora loro. Perché per me questi personaggi sono sempre stati vivi, e la città è incredibilmente viva. Ma il mondo è cambiato così tanto che ho pensato, ‘Che interessante se potessimo vedere come le loro vite si sono evolute, il mondo si è evoluto, la società si è evoluta, ciò di cui parliamo si è evoluto, ciò di cui non parliamo si è evoluto. Inoltre, le relazioni si sono evolute e i matrimoni vanno e vengono. Succedono così tante cose dai 35 ai 55 anni”.

