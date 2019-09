Michael Rosenbaum non sarà più in Crisis on Infinite Earths, ecco perché

In mezzo a tantissimi graditi ritorni nell’incredibile mega-crossover Crisis on Infinite Earths in arrivo il prossimo inverno su The CW, c’è anche un’uscita eccellente, quella di Michael Rosenbaum. Here ya go. 🙂 pic.twitter.com/8PFT6wsPMo — Michael Rosenbaum (@michaelrosenbum) September 24, 2019 Inizialmente dato per certo come vi avevamo riportato due mesi fa circa, il casting di […]

In mezzo a tantissimi graditi ritorni nell’incredibile mega-crossover Crisis on Infinite Earths in arrivo il prossimo inverno su The CW, c’è anche un’uscita eccellente, quella di Michael Rosenbaum.

Inizialmente dato per certo come vi avevamo riportato due mesi fa circa, il casting di Michael Rosenbaum, l’indimenticabile Lex Luthor di Smallville non avrà ragion d’essere. Non si trattava di un rumor o una fake news: l’attore è stato formalmente contattato da Warner Bros. Television in più di un’occasione, ma ogni volta è stato costretto ad imbattersi contro un muro insormontabile, così come riporta sul suo profilo Twitter ufficiale:

“Amici, molti di voi mi hanno twittato chiedendomi se mi sarei unito al crossover Crisi sulle Terre Infinite. Non posso dirvi quanto ciò avrebbe significato per me. Ecco perché sarò molto chiaro su ciò che è successo. Warner Bros ha contattato i miei agenti venerdì pomeriggio, quando io mi trovavo in Florida a fare visita a mio nonno nella struttura in cui è ricoverato. Questa la loro offerta: nessun copione. Nessun’idea di cosa avrei dovuto fare. Nessuna idea di cosa avrei dovuto girare. In pratica, neanche quanto avrei guadagnato. Ed il vero calcio nel c*lo: “Dobbiamo saperlo ora.” Ho semplicemente risposto: “Passo.” Penso possiate capirne il perché. Spero che questo possa rispondere a tutte le vostre domande. Con amore, Rosenbaum.”

Rosenbaum è molto legato al personaggio di Lex ed in più generale ai supereroi DC Comics, al punto che doppiò anche Flash nella serie animata della Justice League, e avendo un ottimo rapporto coi fan è stato tra i personaggi più richiesti dai fan al crossover che unirà in un unico evento i personaggi di Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Batwoman e Black Lightning. Chiaramente a queste condizioni, l’attore ha deciso di rifiutare l’offerta, sebbene alcuni rumor sostengano che tutte le special guest-star che prenderanno parte a Crisis on Infinite Earths, siano state contattate alle medesimi condizioni. È quindi plausibile che l’impiego delle vecchie glorie provenienti dai più disparati angoli del globo televisivo DC Comics, ricoprano un ruolo marginale ai fini della narrazione che coinvolge gli show principali del network.

Crisis on Infinite Earths darà il via con Supergirl domenica 8 dicembre, proseguirà con Batwoman lunedì 9 dicembre e dopo ancora con The Flash martedì 10 dicembre. Al termine di una breve pausa per le festività natalizie, il mega-crossover riprenderà con le ultime due puntate martedì 14 gennaio dapprima con Arrow per concludersi immediatamente dopo con DC’s Legends of Tomorrow. In Italia il mega-crossover andrà in onda su Italia1 nel corso del 2020.