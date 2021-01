Michael Waldron scriverà il prossimo film Star Wars

Dopo aver scritto Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia e aver lavorato come capo sceneggiatore e produttore esecutivo nella serie Loki, in arrivo su Disney + a Maggio 2021, Michael Waldron sta cercando di rimanere in affari con i Walt Disney Studios in grande stile.

Alcune fonti hanno rivelato, alla rivista Deadline, che Michael Waldron sarebbe stato opzionato per scrivere un nuovo lungometraggio dell’universo di Star Wars che Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer della Marvel, svilupperà e produrrà per Lucasfilm e Disney. Sembra che questa sia solo una piccola parte dell’accordo sottoscritto dallo sceneggiatore e gli studios, ma Disney ha rifiutato di commentare la notizia. Questa è la prima indiscrezione che i fan hanno sul futuro film di Kevin Fiege da quando il progetto è stato annunciato nell’autunno del 2019. Lucasfilm ha recentemente annunciato, all’Investors Day Disney del 2020, diversi film, tra cui Rogue Squadron con Patty Jenkins, ma del film di Michael Waldron non è stata fatta menzione.

Il progetto è stato inizialmente ipotizzato dopo il successo di Avengers: Endgame e prima del lancio di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, l’ultimo capitolo della trilogia più recente del franchise.

Il presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha affermato di star cercando di iniziare una nuova era per l’universo di Star Wars e, in virtù della passione di Kevin Fiege per il franchise e dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi dieci nell’Universo Cinematografico Marvel, ha deciso che il produttore sarebbe stata un’ottima scelta per dare nuova vita al franchise. Michael Waldron è uno scrittore rinomato, vincitore di un Emmy. Lo sceneggiatore ha co-creato, prodotto e sceneggiato l’attesa serie TV Loki, oltre ad aver scritto Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia per Sam Raimi, oltre ad aver iniziato la propria carriera con Rick e Morty, prodotto da Adult Swim, per il quale ha vinto un Emmy per la quarta stagione.