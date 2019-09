Michelangelo TMNT, la nuova statua prodotta da PCS

Michelangelo è la nuova statua in scala 1:4 di PCS Collectibles dedicata alle mitiche Tartarughe Ninja realizzate da questa azienda in scala 1:4

Michelangelo è la nuova statua in scala 1:4 di PCS (Pop Culture Shock Collectibles) dedicata alle mitiche Tartarughe Ninja realizzate da questa azienda in scala 1:4. Si unirà alle altre già annunciate per ricreare un unico grande diorama con tutte e 4 le tartarughe in azione.

Michelangelo detto Miki (Mikey nell’originale): il più giovane ed esuberante del gruppo. Immaturo e infantile, tende a distrarsi dalle missioni nelle quali sono impegnati ed agisce a volte in maniera molto stupida; tuttavia in qualche occasione si dimostra effettivamente intelligente. Lui è anche quello che riesce meglio a capire il senso delle invenzioni di Donnie e come funzionano. A volte sa dimostrarsi utile, riuscendo a trovare dettagli che ai fratelli erano sfuggiti. È il più simpatico e burlone, ed è il combina guai del gruppo e, soprattutto, è il più goloso di pizza, dimostrando un raffinato senso del gusto che utilizza nelle sue strampalate creazioni culinarie; sa comunque dimostrarsi molto coraggioso.

Michelangelo sarà realizzato in resina e completo di basetta sarà alto circa 63 cm. Verrà riprodotto in una posa in volo mentre agita la sua arma preferita, i mitici nunchaku. Nella versione Exclusive proposta da Sideshow saranno inclusi anche un volto alternativo e un secondo nunchaku da sostituire al cartone con la pizza. Colorazione e sculpt saranno ovviamente di primo livello rappresentando perfettamente il personaggio come appare nella serie animata cult degli anni 80 con quel faccione simpatico mentre urla Cowabunga!

Attualmente è in preordine su Sideshow al prezzo di 514,31 dollari con uscita fissata per il mese di Settembre 2020. Sono inoltre disponibili anche gli altri personaggi già annunciati come Donatello e Raffaello quindi se ci state facendo un pensierino fate ancora in tempo a far spazio nella vostra vetrinetta e cominciare a mettere i soldi nel maialino.