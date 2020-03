Micro Colibrì: arriva un nuovo monopattino “ultra leggero”

Annunciato l’arrivo sul mercato di Micro Colibrì, un prodotto pensato con un occhio di riguardo per gli spostamenti in città ed il trasporto sui mezzi pubblici.

Con la crescente necessità di potersi spostare liberamente in città senza subire il peso del traffico e l’incubo dei parcheggi nascono nuove opportunità nel mondo mobility che provano a fornire soluzioni ai problemi di spostamento della vita quotidiana. Ecco che in questo panorama arriva Micro Colibrì un nuovo monopattino elettrico prodotto da Micro Mobility Systems: leggero, compatto e progettato per essere trasportato senza problemi.

Un prodotto dal peso di 9,9 kg pensato per chi ha la necessità di effettuare brevi spostamenti in città caratterizzato da un’autonomia di 12km ed un tempo di ricarica di c.a. 2 ore e mezza. Il monopattino è in linea con le attuali normative nazionali sulla mobilità e propone una luce frontale e posteriore, un freno a manopola ed un campanello. Micro Colibrì possiede inoltre sospensioni anteriori ed una pedana antiscivolo che permette una guida su strada in tutto comfort ed è dotato di ruote piene in gomma, antiforatura. Il prezzo al pubblico previsto per questo modello è di € 699,00.

Munito di un display posto sulla leva a pollice permetterà di visualizzare in qualunque momento, anche con uno sguardo rapido, lo stato di carica della batteria ed attraverso l’App Micro Mobility per smartphone si potrà collegare tramite Bluetooth al proprio device mobile e fornire i dati riguardo alla velocità, la distanza percorsa e alle emissioni di anidride carbonica che sono state evitate.

Micro Colibrì è un prodotto Micro Mobility Systems, azienda nata a Zurigo nel 1996 e casa madre del monopattino Micro, della cui linea abbiamo testato il Micro Merlin. Con 5 milioni di monopattini venduti già nel 1999, il suo fondatore, Wim Oubouter, è stato inserito nella top ten dei “Toy investors list” nel 2015.