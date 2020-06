Micro Sparrow XL: ecco il primo monopattino ibrido per ragazzi

Micro, azienda svizzera famosa per la produzione di monopattini, ha deciso di realizzare un monopattino ibrido che risponde alle esigenze e alle richieste dei più giovani. L’azienda, dopotutto, conosce bene le esigenze dei ragazzi che sempre più attenti all’ambiente, non vedono l’ora di dare il loro contributo nello spostarsi in maniera più sostenibile in città senza, però, rinunciare in alcun modo al divertimento e allo stile. Ecco, quindi, il nuovo monopattino ibrido Micro Sparrow XL.

Scheda tecnica di Micro Sparrow XL

Età: ragazzi/adulti

ragazzi/adulti Peso: 5,5 kg

5,5 kg Portata: 100 kg

100 kg Ruote: Poliuretano 150/110 mm

Poliuretano 150/110 mm Superficie: asfalto

asfalto Pieghevole: no

no Altezza Manubrio: 87 cm

87 cm Autonomia Media: 9 Km

9 Km Tempo Di Ricarica: 2,5 ore

2,5 ore Luce Anteriore: No

No Luce Posteriore: No

No Velocità: 18 km/h

18 km/h Potenza: 100 WATT

100 WATT Acceleratore: A pollice

La prima cosa che salta all’occhio è il design accattivante e la struttura bicolore nera e bianca. Dopotutto si tratta di un veicolo progettato proprio per un pubblico giovanile di ragazzi dai 14 anni che sono alla ricerca di una soluzione elegante per raggiungere rapidamente i propri amici soprattutto adesso che l’estate è alle porte e la voglia di sfruttare le belle giornate all’aria aperta è sempre più grande. Nonostante il telaio molto robusto, il peso del Micro Sparrow XL è di appena 5,5 kg che lo rende un mezzo facilmente trasportabile. Nessun problema anche per il parcheggio grazie al suo cavalletto robusto.

Ciò che rende unico il Micro Sparrow XL è il cuore pulsante elettrico e l’anima sportiva. Si tratta, infatti, del primo due ruote ibrido unico sul mercato dei monopattini e alimentato alternativamente da motore elettrico e da spinta a piede. Il supporto elettrico, che entra in azione con un’assistenza alla spinta o con l’aiuto dell’acceleratore a pollice, permette a questo monopattino ibrido di raggiungere una velocità massima di 18 km/h e di coprire una distanza fino a 9 km. Per tenere monitorate alcune informazioni come lo stato della batteria, la distanza e la velocità, basterà poi semplicemente scaricare l’App Micro che fornirà sempre tutti i dettagli in tempo reale.

Solo a motore spento emerge però la vera anima sportiva di questo monopattino. Micro Sparrow XL, infatti, si guida con o senza assistenza elettrica e da spento è un normale monopattino muscolare a spinta con qualche particolarità in più. Il suo look urbano richiama subito alla memoria lo stile dei monopattini da freestyle. Sono la sua pedana resistente a pezzo unico, il suo manubrio largo e le ruote in poliuretano (quella anteriore da 150 mm e quella posteriore da 110 mm) ad assicurare una completa stabilità e una guida estremamente confortevole.

