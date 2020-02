Middlewest: in arrivo la nuova serie di Scottie Young

Dopo Odio Favolandia, l’autore Skottie Young torna in libreria per BAO Publishing con una nuova serie, ma questa volta in veste di scrittore: Middlewest.

Accompagnato dai disegni di Jeorge Corona, Middlewest racconta la storia di Abel, un ragazzo che deciderà di scappare di casa a seguito dell’ennesima lite col padre e dopo un misterioso cataclisma. Insieme all’amico Volpe e pieno di rabbia e in cerca di risposte, Abel si ritroverà in un mondo pieno di personaggi surreali e bizzarri e si accorgerà quanto sia difficile crescere senza avere punti di riferimento.

“Qui il vento è violentissimo. Lo odio. E a volte ho la sensazione che lui odii me. Come se volesse sollevarmi da terra e soffiarmi via.” Abel vive con suo padre a Farmington, nella provincia americana. Consegna i giornali al mattino, passa il tempo libero con gli amici, ha una vita normale… o no? Il rapporto con il padre è difficile, a volte critico, fino al giorno in cui, in un impeto di rabbia, qualcosa di spaventoso si manifesta. Abel e il suo amico Volpe scappano, ma non sanno se da qualcosa o verso qualcosa. Inizia così una storia che, tra realismo magico e concretezza, parla di rapporto padre-figlio, di figure di riferimento assenti e della difficoltà di crescere che ognuno sperimenta. Una nuova saga imperdibile, che riesce ad affrontare temi delicati attraverso metafore narrative e visive, scritta da Skottie Young – un giovane padre che sa come si costruisce una narrazione avvincente con elementi fantastici – e disegnata con lo stile modernissimo di Jorge Corona.

Il primo volume di Middlewest sarà disponibile in libreria e in fumetteria a partire dal 5 Marzo.