Midnight Factory, è arrivato il canale su Prime Video Channels

Su Prime Video Channels, arriva il nuovo canale dedicato interamente all’horror targato Midnight Factory, con una selezione di titoli già disponibili ed altre novità inserite mensilmente.

Gli amanti dell’orrore potranno godersi i film del loro genere preferito, attraverso un canale pensato per loro. All’interno della piattaforma streaming Amazon Prime Video è stata ampliata infatti l’offerta di contenuti attraverso canali con titoli on-demand e in streaming, con l’implementazione di Prime Video Channels. Tra questi, troviamo anche quello Midnight Factory, etichetta Koch Media specializzata in film horror.

I clienti Prime avranno pertanto la possibilità di accedere a nuovi contenuti grazie anche al canale tematico Midnight Factory, che ha fatto il suo ingresso in casa Prime Video il 4 ottobre con tutta una serie di titoli già disponibili per la visione. Zombi – Dawn of the Dead, il cult Babadook , Sinister, The Green Inferno, Street Trash ,Tigers are not afraid, Antisocial, Bliss sono quelli che i fan potranno guardare da subito, tuttavia ogni mese saranno disponibili sempre nuovi titoli.

Per poter usufruire del servizio e accedere alla selezione horror Midnight Factory, i clienti Prime potranno attivare un abbonamento aggiuntivo del costo di 4,99€ al mese con trenta giorni gratuiti a disposizione; sarà possibile disdire l’abbonamento in qualunque momento e guardare i film in piattaforma anche da mobile attraverso l’app Prime Video. Per attivare l’abbonamento al canale Midnight Factory, è possibile visitare questa pagina.

Prime Video Channels è il nuovo servizio dedicato ai clienti Prime che fornisce una più ampia selezione di contenuti divisi per aree tematiche o canali, appunto: attualmente essi sono Infinity Selection, Starzplay, Noggin, Juventus TV, Midnight Factory e molti altri. Tramite l’abbonamento al servizio è possibile inoltre guardare film in anteprima, in tutta comodità da un vasto numero di dispositivi grazie all’app dedicata. Ogni canale dispone di un numero diversificato di contenuti ed un abbonamento specifico, cui potrete fare riferimento cliccando qui.