Le migliori agende da acquistare per il 2020

Arrivato il nuovo anno, arriva anche il momento di munirsi di una nuova agenda! Che sia da 12 o da 18 mesi, settimanale o giornaliera, una agenda può essere una compagna utile nella pianificazione lavorativa o meno della propria vita. Certo, uno smartphone oggi è in grado di appuntarsi qualunque informazione, proponendovi sveglie e suoni più o meno fantasiosi a farvi da reminder dei vostri impegni, ma per quel che riguarda il team di Tom’s, siamo ancora molto innamorati della carta e del suo fascino ed anzi una agenda riesce persino a risultare più utile di uno smartphone quando si tratta non solo di impegni, ma anche di prendere appunti o abbozzare uno schizzo. Un’agenda può essere, insomma, una compagna fidata e affidabile: un oggetto fisico in cui riporre non solo i proprio impegni ma anche i propri pensieri o parte di essi e delle nostre giornate. Un qualcosa che, per quanto riguarda noi, inguaribili romantici per i tempi che furono, amiamo ancora avere in zaino o in borsa.

Con questo spirito e questo amore per la carta e la sua abilità di raccogliere pensieri, abbiamo pensato di offrirvi questo piccolo articolo contenente alcuni consigli per gli acquisti dedicati proprio al mondo delle agende. Un mercato francamente molto vasto, che propone articoli di tutte le dimensioni e tutte le tasche ed in cui, proprio per questo, abbiamo deciso di offrirvi il nostro punto di vista, con proposte che brillano sia per prezzo che per qualità cartotecnica. Perché un’agenda, come abbiamo detto, per alcuni è molto più di un mero accumulo di fogli.

Le agende Hobonichi | a partire da 24,65€

Garanzia di grandissima qualità, le agende della giapponese Hobonichi sono un must per chiunque ami avere tra le mani carta di qualità, tra le migliori disponibili sul mercato. Parliamo infatti di agende con carta Tomoe River, il cui pregio è quello di trattenere egregiamente quasi ogni tipo di inchiostro, senza sporcare il foglio, senza lasciare segni sul foglio sottostante e senza lesinare in termini di resistenza a strappi e cancellature. Perfette per chi scrive tanto e spesso, le agende Hobonichi sono ottime anche in termini di spazio, essendo disponibili in diversi formati e con dei layout per i fogli che permettono di disporre di tanti spazi in cui sistemare i propri impegni e i propri appunti. Agende perfette per chi vuole una scelta elegante e stilosa ma molto funzionale e per chi, ovviamente, non bada a spese.

Moleskine | a partire da 12,66€

Oggetto di culto che oggi conta tanti, tantissimi modelli dal design ricercato, la Moleskine non è – come molti erroneamente credono – il taccuino su cui hanno scritto artisti e letterati come Wilde e Hemingway… ma ci va sicuramente vicino. Creata a partire dal 1997 da una azienda italiana, e basata sul modello di quella che era l’effettiva scelta, in termini di taccuino, di tanti scrittori sin dal tardo XIX Secolo, la Moleskine è considerata da molti uno status symbol di chi vuole darsi un tono da letterato. La sua particolarità è quella di essere composta da pagine a righe senza alcun dato utile (giorni, mese, anno), permettendo quindi di prendere gli appunti su di essa in assoluta libertà, proprio come erano uso fare molti pittori dell’epoca in quel di Parigi (probabile città di origine di questo tipo di taccuini). Oggi come oggi è un’affidabile compagna di viaggi ed è la nostra scelta consigliata per chiunque abbia bisogno di più spazio per disegnare… che per scrivere.

Colorata, accattivante e quasi “gentile” nel modo in cui ci accompagna giorno per giorno, l’agenda settimanale Mr. Wanderful si è proposta alla nostra attenzione già dallo scorso anno quando, alla ricerca di nuove agende a cui dare un’occhiata, ci siamo imbattuti in questa colorata e bellissima agenda, ricca di spunti motivazionali, sticker per impreziosire le proprie note. Dotata di tantissimo spazio per scrivere i propri appuntamenti, comprende anche un righello in carta e uno spazio in plastica morbida in cui inserire documenti e note. Non l’agenda più seria del mondo, ma sicuramente una delle più piacevoli da sfogliare. Perfetta per chi vuole sentirsi sempre motivato, anche quando il lavoro o lo studio non ti danno alcuna ragione per esserlo.

Di grande formato e con tanto spazio per ogni singolo giorno della settimana, l’agenda settimanale Erik si è dimostrata un’ottima alleata e sicuramente una bella scelta in termini del rapporto qualità/prezzo. Del resto questa azienda specializzata in merchandising (a proposito: date un’occhiata al tappetino per mouse da gaming, perché è una bella idea regalo!) produce prodotti di buona qualità ed ha il pregio di non lesinare sui dettagli anche se il prezzo finale per l’utente è basso. La carta è di buona qualità, la rilegatura ad anelli (resistente e ben salda) anche, e questa specifica versione offre in più tanti dettagli a tema Harry Potter, per quella che è una edizione limitata dell’agenda 2020 di sicuro fascino e di grande pregio. Idea regalo bellissima, sia per gli altri che per sé stessi, l’agenda settimana Erik offre uan gran cura nei dettagli ed è una scelta che, a dispetto del prezzo, non giudichereste mai “economica”.

Ancora Erika, ancora una bella alternativa che esula dalle più note Hobonichi e Moleskine. Questa agenda settimanale da 17 mesi fa parte della gamma “Premium” di Erik, che cerca di sposare (a nostro dire, con un buon successo) un buon rapporto qualità prezzo a delle azzeccate scelte estetiche e di design. Puntando sul fascino, l’eleganza e lo stile dell’intramontabile artista messicana, questa agenda propone uno stile essenziale ma elegante, con interni spaziosi e ordinati. La rilegatura è ad anelli, e la presenza di una costina rende forse lo spessore un po’ ingombrante ma, salvo questo “difettuccio”, siamo davanti ad un ottimo prodotto per altro, a nostro dire, anche molto affidabile e resistente. Presenta una copertina rigida con chiusura elastica, oltre a numerosi dettagli extra come il righello segna pagina, gli stickers personalizzati e le 2 tasche espandibili portadocumenti. Ovviamente essendo parte di una linea dedicata alla grande artista, i modelli disponibili sono diversi, caratterizzati tutti per la presenza di Frida Khalo sulla copertina, con motivi floreali che richiamano i colori del suo Messico.

Una scelta bella, funzionale e soprattutto sostenibile, che non potevamo non inserire in questa lista! L’agenda giornaliera di Cartoleria Ecologica è infatti composta interamente di materiali riciclati, così da non pesare sull’ambiente. Copertina, carta-tessuto, fogli: tutto è composto da materiali riciclati al 100%| Del resto, questo è il dogma della italiana Alfabet, che si è imposta di lavorare solo ed esclusivamente nel rispetto dell’ambiente e del lavoro etico. Questo, per altro, rende l’agenda ancor più affascinante perché la lavorazione artigianale di Alfabet, dona all’agenda un fascino totalmente diverso. Brossurata e con un semplice ma funzionale elastico di chiusura, questa agenda è così eco-friendly che persino la scatola che la custodisce è stata creata nel totale rispetto dell’ambiente. E credeteci, non è una battuta.

I diari rigidi Paperblanks | a partire da 18,95€

Che Paperblanks sia tra i migliori produttori di agende non lo diciamo noi, ma anni ed anni di pubblicazioni di grande qualità, con il pregio di riuscire sempre a proporre prodotti stupefacenti per estetica e prezzo. A questo giro, tra la vastissima scelta di agende e simili, abbiamo deciso di proporvi i diari rigidi della linea di pregio dell’azienda, ispirati ai classici della letteratura ed ai grandi artisti. In particolare, ci siamo innamorati dei diari dedicati a Monet e Lewis Carroll, costituiti entrambi da una bella copertina rigida e da pagine di buona qualità in stile “Moleskine”, e dunque prive di qualunque orpello che non siano le righe. Al netto di una copertina fastosa, il diario Paperblanks è dunque semplice ed essenziale, ed è anch’esso perfetto per chi oltre agli appuntamenti ha bisogno di carta per scrivere, disegnare, conservare e parlare a sé stesso. Più grande e stiloso di una Moleskine ma parimenti essenziale.

