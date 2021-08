In attesa dell’arrivo dell’attesissimo Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time, previsto per il prossimo 13 agosto, andiamo alla scoperta dei migliori anime su Amazon Prime Video fra gustose novità, nuovi e vecchi classici e qualche imperdibile cult!

I migliori anime su Amazon Prime Video | Agosto 2021

Rebuild of Evangelion

Insieme al già Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time, arrivano su Amazon Prime Video anche i tre capitoli precedenti della quadrilogia cinematografica che dovrebbe, nelle intenzioni del geniale Hideaki Anno, chiudere definitivamente la narrazione del franchise di Evangelion.

I film in questione sono Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion:2.22 You CAn (Not) Advance. e Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo.

Bleach

Bleach, uno degli shonen più amati degli anni 2000, è disponibile fino alla Stagione 4 sulla piattaforma sia in lingua originale che con un nuovo doppiaggio italiano.

Ichigo Kurosaki è uno studente delle scuole superiori e sebbene la sua vita proceda regolarmente, in realtà è diverso da tutti gli altri poiché è in grado di veder e fantasmi sin dalla tenera età. Più precisamente, Ichigo può vedere gli spiriti. La sua vita cambierà radicalmente quando un giorno lui e le sue sorelle vengono attaccate da un malvagio, affamato e tormentato spirito conosciuto come Hollow. Quando tutto sembra perduto, Ichigo e le sue sorelle sono raggiunti da uno Shinigami di nome Kuchiki Rukia la cui responsabilità è quella regolare il flusso delle anime tra il mondo dei vivi e l’aldilà, denominato Soul Society in Bleach, che è anche la residenza ufficiale delle divinità della morte. Un altro importante ruolo degli Shinigami è quello inverso, ovvero purificare gli spiriti malvagi (Hollow) prima, per poi spedirli sempre verso la Soul Society.

Ghost in the Shell

Il primo cult imperdibile su Amazon Prime Video è Ghost in the Shell, il lungometraggio del 1996 tratto dall’omonimo manga di Masamune Shirow, che ha definitivamente sdoganato il genere cyberpunk al grande pubblico.

Siamo nel 2029 ed il mondo è ormai interconnesso da un’enorme rete elettronica. La rete stessa è diventata un campo di battaglia per la squadra di sicurezza Sezione Nove di Tokyo, a cui è stato assegnato il compito di arrestare il Burattinaio. Le indagini vengono assegnate al Maggiore Motoko Kusanagi, che da subito si dimostra molto più potente di quanto non sia la sua controparte umana.

Lupin III

L’offerta relativa a Lupin III, il ladro creato negli anni ’70 da Monkey Punch, è vastissima su Amazon Prime Video e comprende le serie e i film (sia animati che live action) per gli affezionati di tutte le età.

Si parte dalla prima storica serie del 1972 e si arriva fino al recente film Lupin III – The First del 2020. Se volete scoprire più nel dettaglio quali sono i migliori film di Lupin III da recuperare vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

L’attacco dei Giganti

L’attacco dei Giganti è uno degli anime, e dei manga, di maggior successo degli ultimi anni ed è presente integralmente sulla piattaforma in attesa dell’ultima parte dell’ultima stagione che dovrebbe chiudere la narrazione così come fatto pochi mesi fa con il manga.

Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Un giorno un immenso Gigante apre una breccia nelle mura di protezione. Il giovane Eren si sente come un animale in cattività e decide di entrare nel Corpo di Ricerca per eliminare ogni singolo Gigante! Un fenomeno globale dall’incredibile successo, presentato in tutte e quattro le sue stagioni.

Akira

A proposito di cult e di cyberpunk, non poteva mancare nel catalogo di Amazon Prime Video anche Akira. Si tratta del lungometraggio del 1988 firmato dal grande Katsuhiro Otomo divenuto poi una delle opere più influenti dell’animazione e non solo a livello mondiale.

Anno 2019: le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, e tra queste si distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira.

Ride Your Wave

A metà fra spokon e dimensione onirica, Ride Your Wave è l’ultima fatica dell’ottimo regista Masaaki Yuasa che ha raccolto ampi consensi all’epoca della uscita nel 2019.

Hinako è un’amante del surf che, dopo essere stata intrappolata nel suo appartamento da un incendio, viene soccorsa da Minato, un pompiere caratterizzato da un forte desiderio di aiutare il prossimo. I due si innamorano, tuttavia Minato muore all’improvviso. La giovane scopre però che, cantando un brano che i due amavano particolarmente, Minato riappare all’interno dell’acqua.

Occhi di Gatto

Occhi di Gatto è uno degli intramontabili classici per tutte le età e i generi proveniente dagli anni ’80 e partorito dalla mente di Tsukasa Hojo.

Benvenuti al Cat’s Eye, un locale elegante e tranquillo. Venite a conoscere le tre proprietarie, le belle sorelle Kelly, Sheila e Tati, e scoprite il loro piccolo segreto: le tre ragazze sono famosissime e compaiono su tutte le pagine di cronaca con il nome di “Occhi di Gatto”, la banda specializzata in rocamboleschi furti di opere d’arte.

Paranoia Agent

Paranoia Agent è l’unica serie anime del compianto e geniale Satoshi Kon, uno degli autori più versatili e profondi del panorama dell’animazione nipponica.

Un bambino di scuola elementare soprannominato “Shonen Bat” gira in pattini a rotelle e attacca i passanti con la sua mazza d’oro piegata. Due investigatori avviano le indagini per impedirgli di portare a termine altri attacchi, ma scopriranno presto che questo caso nasconde molto più di quanto possano immaginare.

Haikyu!! – L’asso del Volley

Non poteva mancare un anime spokon, cioè di genere sportivo, e Haikyu!! – L’asso del Volley è uno degli anime di questo genere di maggior successo degli ultimi anni.

Protagonista della storia è Shoyo Hinata che, dopo aver assistito a una partita di pallavolo, rimane affascinato dalla bravura di un ragazzo, studente del liceo Karasumo, soprannominato “Il piccolo gigante” perché, nonostante la sua bassa altezza, riesce a spiccare letteralmente il volo, saltando alla pari con giocatori ben più alti di lui. Hinata decide quindi di seguirne le orme e di iniziare a giocare a pallavolo, percorso tutt’altro che semplice visto che nella sua scuola media manca il club. Decide di creare una squadra assieme ai suoi amici e affronta con loro il suo primo torneo interscolastico. Com’era prevedibile la sua squadra perde la sua prima partita in cui si ritrova ad affrontare Tobio Kageyama, chiamato il “Re del campo”.

Vinland Saga

Si cercate invece qualcosa di più robusto e maturo, Vinland Saga, anime storico dal taglio adulto, fa al caso vostro grazie al curato mix di ricostruzione storica e intreccio narrativo.

Siamo intorno all’anno 1000 e i vichinghi sono una potenza violenta e terribile. Thorfinn, il figlio del guerriero più valoroso, ha vissuto la sua gioventù sul campo di battaglia in cerca di vendetta per la morte del genitore, con in testa la terra fantastica chiamata Vinland.

Il Giardino delle Parole

Il Giardino delle Parole è il lungometraggio che ha portato all’attenzione del grande pubblico il regista Makoto Shinkai che sarebbe poi esploso qualche anno dopo con Your Name.

Takao è un giovane studente che sogna di diventare un disegnatore di scarpe. Un giorno decide di saltare la scuola per andare a disegnare in un delizioso e appartato giardino pubblico. Non immagina che questa decisione cambierà del tutto la sua vita grazie all’incontro con la misteriosa Yukino.

Toradora!

Toradora! è la più classica, ma non scontata, delle commedie scolastiche ma attenzione a non sottovalutarla perché i colpi di scena sono la vera marcia in più di questa serie!

Ryuji è un ragazzo tranquillo, timido e ossessionato dalla pulizia della casa. Il primo di giorno di scuola nel nuovo liceo si incontra/scontra con una strana ragazza di nome Taiga: nonostante sia piccola e carina, Taiga ha un carattere estremamente irascibile e nessuno può fermarla una volta che inizia a tirare pugni. Tuttavia, Ryuji scopre un segreto di Taiga che nessun altro conosce.

Conan Il Ragazzo del Futuro

Ancora cult, questa volta proveniente dagli anni ’70. Si tratta di Conan Il Ragazzo del Futuro ovvero una delle prime produzioni di Hayao Miyazaki

Dopo una catastrofe nucleare, il pianeta è quasi interamente coperto dalle acque. Il giovane Conan, che vive insieme al nonno su un’isola sperduta, un giorno trova sulla spiaggia una ragazza svenuta di nome Lana. Quando i soldati di Indastria la rapiscono, Conan cercherà di salvarla, dando vita ad un’avventura che cambierà il destino stesso del mondo.

Demon Slayer – Il Treno Mugen

Dopo arrivato sulla piattaforma, dove è già presente la serie, Demon Slayer – Il Treno Mugen è il corollario di Kimetsu no yaiba – Demon Slayer ovvero uno dei manga e degli anime (e più in generale delle opere di fantasia) di maggior successo degli ultimi anni.

Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro! Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta, precipitando così in un sogno infinito!

Berserk

Berserk è uno dei cult degli anni ’90. Il dark fantasy concepito dal compianto Kentaro Miura ha fatto da canovaccio per una miriade di opere successive influenzando anche artisti occidentali oltre che nipponici. Su Amazon Prime Video è presente la prima storica serie del 1998.

Il regno di Midland è immerso nel caos e in guerra con i propri vicini. Tra gli abitanti terrorizzati compare un misterioso guerriero armato di un’enorme spada: il suo nome è Guts e reca sul proprio corpo un segno misterioso che ne fa il bersaglio di continui attacchi di demoni. Guts si trova nelle terre di Midland alla ricerca di Femto, uno dei demoni appartenenti alla cosiddetta Mano di Dio.

