Se quello del cinema e del cosplay sono due mondi molto legati tra di loro, non si può di certo dire da meno la vicinanza di questo hobby alla sfera videoludica. I videogiochi sono un’altra delle fonti principali di ispirazione per tutti i cosplayer, anche se spesso e volentieri si trovano a dover fare i conti con proporzioni non proprio realistiche o impicci di vario genere.

Dal non poterci vedere al dover indossare un’intera armatura molto pesante per diverse ore, sono numerosi gli ostacoli che i cosplayer affrontano, senza però farsi mai bloccare. Lo sanno bene i fan di Destiny che, come potrete vedere in questa breve lista, non hanno certo vita facile a portare in vita i propri personaggi preferiti.

Il videogioco sviluppato da Bungie, è uno sparatutto fantascientifico in prima persona che unisce le caratteristiche principali del suo genere con un mondo online condiviso. Vista la complessità di alcuni di questi cosplay, abbiamo deciso quindi di omaggiarli raccogliendo alcuni dei migliori in circolazione, che si sono distinti tra tutti quanti gli appassionati di Destiny per la precisione e la bravura nel realizzare i propri costumi.

I migliori cosplay di Destiny

lily.bean.cosplay

Migliori cosplay Destiny

Iniziamo la nostra lista con lily.bean.cosplay, una cosplayer giovanissima di soli 18 anni, che però mette un enorme impegno in tutti i suoi costumi, tanto da guadagnarsi un discreto successo nella community. Nonostante i numerosi cosplay tratti dal videogioco di Destiny, quello che probabilmente ha attirato l’attenzione dei fan è quello di Avrok, un Caduto che ha fatto la sua prima apparizione in Destiny 2: Forsaken. Nel suo profilo di Instagram potete trovare tra gli highlights il resoconto completo dei suoi progressi con il cosplay, dove ha documentato ogni passaggio per realizzare il costume veramente complesso.

omniprops_

Un altro cosplayer che ha catturato la nostra attenzione è senza dubbio omniprops_, che nonostante non sia molto famoso all’interno della community, si distingue per l’accuratezza che impiega nella realizzazione dei suoi cosplay. Proprio per questo motivo, il suo Variks è riuscito a risaltare tra la moltitudine di cosplayer di Destiny, venendo persino ricondiviso dalla stessa Bungie, la casa videoludica proprietaria di Destiny! Nonostante fosse un costume molto difficile da realizzare con le giuste proporzioni, omniprops_ non si è lasciato scoraggiare ed ha minuziosamente ricreato ogni dettaglio, vincendo anche il primo premio in un cosplay contest.

lozzacoolman

Passiamo ora ad un’altra giovane cosplayer australiana, che sfoga la sua passione per lo sparatutto di Bungie, creando numerosi costumi a tema. Lauren Moolman, in arte lozzacoolman, ha davvero una bella collezione di cosplay da Destiny quindi è stato davvero difficile sceglierne uno solo da mostrarvi. Il suo titano però sembra proprio essere uscito dal gioco, anche grazie alla colorazione e al cosiddetto weathering, cioè invecchiamento. Questa tecnica infatti viene utilizzata specialmente sulle armature per conferire i classici danni da battaglia e rendere i propri cosplay più vissuti.

lockedprops

Tuttavia, lozzacoolman non è da sola nella sua passione per Destiny: anche il suo ragazzo l’accompagna nella creazione di diversi cosplay da Destiny. Lockedprops, anche lui australiano, ha realizzato un altro titano: grazie anche a diversi post su Instragram possiamo anche vedere il procedimento impiegato per la creazione di questo cosplay. Se per l’arma ha preferito utilizzare le stampe 3D ed avere un risultato più preciso e resistente agli urti, per comporre la difficile armatura lockedprops ha utilizzato la foam, essendo molto più versatile e leggero come materiale. Di certo, dando fondo a tutte le proprie abilità riesce a dare vita ai propri personaggi preferiti.

holtsclawcosplay

Holtclawcosplay è un veterano nella comunità cosplay, tanto che vi avevamo già parlato di lui in questo articolo dedicato ai cosplay di Star Wars. Questa volta però, vi riproponiamo questo cosplayer americano nelle vesti di un altro titano da Destiny. Mettendoci la stessa cura per i dettagli che ha tenuto anche per la realizzazione dell’armatura del Mandaloriano, holtclawcosplay riesce a distinguersi per la propria precisione tanto da venire chiamato a diverse convention come ospite o giudice nelle gare cosplay.

spartanjenzii

Tornando in Australia per il nostro ultimo nome straniero in lista, vi presentiamo spartanjenzii, una cosplayer di ventotto anni che difficilmente si tira indietro davanti alle sfide. Il Super Soldato da Wolfenstein infatti è solo una delle sue fatiche: il suo Aksis è il più complesso tra i cosplay di Destiny che vi elenchiamo oggi. Costruire la struttura, le zampe e tutti i cablaggi per i led non deve essere stato di certo semplice per lei, ma come potete vedere dalle foto sul suo profilo instagram, la sua bravura ha oltrepassato ogni ostacolo che si è trovata di fronte, con un risultato a dir poco spettacolare.

kamichan83 & ilgritz

Questa coppia di cosplayer potreste averla già conosciuta se ci seguite nelle live del format Cosplay Life, sul canale Twitch di Cultura Pop. Qualche mese fa infatti, abbiamo avuto come ospiti Camilla e Claudio, in arte kamichan83 e ilgritz. Coppia affiatata anche nella realtà (con tanto di bimbo), fanno cosplay assieme ormai da anni ed è stata proprio questa passione comune a farli incontrare. L’interesse per Destiny è iniziato nel 2015, ma da allora non è mai scemato: con all’attivo numerosi cosplay già completati e diversi in cantiere, i loro più famosi sono probabilmente quelli di Cayde& (indossato da ilgritz) e quello della cacciatrice (kamichan83). L’attenzione ai dettagli è notevole e per realizzare i propri costumi usano diverse tecniche, che vanno dalla foam alla stampa 3d, ma sempre con l’obbiettivo di ricreare il più fedelmente possibile i propri personaggi preferiti.

Questi erano solo alcuni dei nomi che più ci hanno entusiasmato tra tutti i cosplayer di Destiny che ci sono. Voi ne conoscete altri, o siete voi stessi appassionati di questo videogioco? Fatecelo sapere con un commento!