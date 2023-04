Tra le novità di Netflix di questo mese, il 7 aprile si aggiunge al catalogo un film il protagonista è un curioso animaletto leggendario. Chupa di Jonas Cuaron narra la storia di un piccolo Chupacabras, una creatura mitologica che succhia il sangue delle capre – come suggerisce il nome.

Chupa

Non bisogna farsi ingannare: quello di Netflix non è affatto un film dell’orrore, bensì una pellicola per famiglie che racconta di una profonda amicizia tra un ragazzino, Alex, e questo curioso animale, una creatura pronta a smentire qualunque pregiudizio e a diventare il miglior compagno di sempre. Sulla scia di Chupa, ecco un elenco dei 5 migliori film con amici animali, fantastici e reali, di cui non ci si può mai stancare, da recuperare in streaming.

Sulle orme di Chupa: i 5 migliori film con amici animali

Gremlins

Chi non ha sempre sognato di avere un piccolo Gizmo – possibilmente senza bagnarlo – come migliore amico? Gremlins (1984) è diretto da Joe Dante e scritto da Chris Columbus. È un film che sa essere natalizio, dell’orrore e per famiglie allo stesso tempo. Quella tra Billy e questo curioso animaletto dai poteri misteriosi è destinata a diventare una grande amicizia, nonostante le orde di Gremlins pronte a minacciare Kingston Falls. Per rivivere questa avventura, il film è disponibile in streaming su NOW TV (qui la guida per abbonarsi alla piattaforma).

Zanna Bianca – Un piccolo grande lupo

Zanna Bianca è un film del 1991, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore Jack London del lontano 1906. Con una trama leggermente diversa dalla pellicola del 1973, quello della Walt Disney Pictures, diretto da Randal Kleiser, è incentrato sull’improbabile amicizia tra l’uomo e un animale considerato feroce. Narra infatti la storia di Jack (Ethan Hawke) che, nel tentativo di aiutare un minatore esperto nella ricerca dell’oro, incontra un lupo, Zanna Bianca, la cui indole selvatica e imprevedibile nasconde un lato buono che lo stesso giovane protagonista imparerà ad accogliere. Questa intramontabile avventura per famiglie è disponibile su Disney Plus.

Lilo & Stitch

Guardando il nuovo film Chupa, non si può fare a meno di pensare ad un grande classico d’animazione Disney che ha fatto desiderare per anni di avere uno strano animaletto azzurro tutto per sé, un po’ come il citato Gizmo. Lilo & Stitch (2002), dalla regia di Chris Sanders e Dean DeBlois, è il racconto di un profondo legame tra una piccola bambina sola e riservata, che vive sull’isola Kauai, e una creatura spaziale apparentemente dolce ma al tempo stesso pericolosissima: Esperimento 626. Il noto film d’animazione è un evergreen indiscutibile ed è chiaramente disponibile su Disney Plus.

Il drago invisibile

Si tratta del remake di Elliott il drago invisibile del 1977, un’avventura musicale targata Disney che unisce il live action all’animazione. La nuova pellicola del 2016 dona al grande classico un aspetto tutto nuovo. Diretto da David Lowery e disponibile in streaming su Disney Plus, esso racconta la storia di Peter, un misterioso bambino di 10 anni che afferma di vivere nei boschi con un incredibile amico, un possente drago di nome Elliott. Una bimba di 11 anni e una guardia forestale, cercano di scoprire la verità. Nel cast spiccano Bryce Dallas Howard, Wes Bentley e Karl Urban (Thor: Ragnarol, The Boys).

Mia e il leone bianco

Nel 2018, Mia e il leone bianco approda su Netflix. Il film francese, diretto da Gilles de Maistre, è un’emozionante storia all’insegna dell’amicizia e della convivenza pacifica tra un animale e un essere umano, contro ogni aspettativa e qualunque ostacolo esterno. La piccola Mia stringe un forte legame con un cucciolo di leone bianco che, crescendo, potrebbe diventare estremamente pericoloso. Essendo un esemplare raro e particolare, il padre di lei sarebbe intenzionato a venderlo, ma l’amicizia nata tra i due rivela impensabili sorprese, all’insegna della libertà. Questo mese è l’occasione perfetta per recuperarlo: il film infatti sarà disponibile sulla piattaforma ancora per poco, fino al 30 aprile.