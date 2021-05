Quali sono i migliori film su NOW TV? Si tratta della piattaforma streaming che permette di godere dei film tanto amati e delle serie tv, degli show tra i più popolari al mondo, delle produzioni Sky Original e dei grandi eventi sportivi sia dal vivo che on demand.

L’App di NOW è disponibile anche su vari dispositivi Fire TV di Amazon, in particolare Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K. Grazie all’integrazione di Alexa nei dispositivi Fire TV Stick, i clienti possono trovare NOW semplicemente attraverso la propria voce, pronunciando “Alexa, apri NOW” o utilizzando lo spazio di ricerca. Oltre ai dispositivi Fire TV di Amazon, NOW TV è accessibile da smartphone, tablet, PC/Mac, smart tv, game console e dispositivi tv.

I migliori film su NOW TV

Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League è la versione inedita e originale della pellicola (uscita al cinema nel 2017 ma ultimata da un altro regista) del film di Zack Snyder che chiude la trilogia composta da L’Uomo d’Acciaio e Batman v Superman – Dawn of Justice. Nel cast fra gli altri Jason Momoa, Amy Adams, Ben Affleck, Ezra Miller, Gal Gadot, Henry Cavill, Joe Manganiello, Jeremy Irons, Amber Heard e Jared Leto.

Alimentato dalla fede nell’umanità e ispirato dal gesto altruista di Superman, Batman e la nuova alleata Wonder Woman, reclutano Aquaman, Cyborg e Flash per aiutarli a salvare il pianeta da un nemico comune che è tornato all’attacco.

Potete già pre-ordinare la versione home video della Zack Snyder’s Justice League (Blu-ray + Bly-ray Ultra HD 4K). In attesa della versione home video, rileggetevi la nostra recensione.

Tornare a Vincere (2020)

Tornare a Vincere (The Way Back) è un film del 2020 diretto da Gavin O’Connor con Ben Affleck.

Ben Affleck interpreta Jack Cunningham, un ex fuoriclasse del basket studentesco, separato dalla moglie e con il vizio dell’alcol, che ha finalmente la possibilità di sconfiggere i suoi demoni interiori quando gli viene affidata la panchina di una squadra giovanile.

Bad Boys for Life (2020)

Bad Boys for Life è un film del 2020 diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. È il sequel di Bad Boys II (2003) e il terzo capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence che riprendono i loro ruoli di detective Mike Lowrey e Marcus Burnett.

Due poliziotti di vecchia scuola, Mike Lowrey e Marcus Burnett, fanno squadra con una unità d’élite per fermare le attività di un pericoloso criminale di Miami a capo del locale cartello della droga.

Escobar (2014)

Escobar (Escobar: Paradise Lost) è un film del 2014 scritto e diretto da Andrea Di Stefano, con protagonisti Josh Hutcherson e Benicio del Toro, nei panni di Pablo Escobar.

Benicio del Toro è il boss del narcotraffico nell’opera prima di Andrea Di Stefano. Un surfista americano si innamora della nipote di Pablo Escobar e finisce in un vortice di violenza.

Parasite (2019)

Parasite è un film del 2019 diretto da Bong Joon-ho vincitore di 4 Premi Oscar, della Palma d’oro a Cannes e di 1 Golden Globe. Recuperate i nostri consigli sui miglior film horror da non perdere.

Ki woo viene da una famiglia povera e, tuttavia, molto unita. Quando un suo amico gli propone di sostituirlo come tutore del figlio di un ricco magnate, il ragazzo riesce a procurare un lavoro anche alla sorella usando la propria arguzia.

Whiplash (2014)

Whiplash è un film del 2014 diretto da Damien Chazelle e interpretato da Miles Teller e J. K. Simmons vincitore di 3 Premi Oscar.

Andrew Neiman è un ambizioso batterista jazz il cui sogno è di diventare il migliore musicista del conservatorio. Terence Fletcher, un insegnate famoso per il suo metodo rigoroso e severo, scopre il talento del ragazzo e si impegna per aiutarne la carriera. Il giovane si impegna con dedizione ma la ricerca della perfezione si trasforma in una ossessione in grado di rovinargli la vita

Lo chiamavano Jeeg Robot (2015)

Lo chiamavano Jeeg Robot è un film del 2015 diretto e prodotto da Gabriele Mainetti, dal soggetto di Nicola Guaglianone e Menotti, vincitore di ben 7 David di Donatello. Nel cast Claudio Santamaria, Antonia Truppo, Salvatore Esposito, Ilenia Pastorelli e Luca Marinelli.

Enzo, un ladruncolo romano in fuga, finisce nelle acque del Tevere ed entra in contatto con del materiale radioattivo sviluppando poteri sovrumani: un dono inaspettato per la sua carriera da criminale. Mentre in citta’, dove infuria una violenta lotta fra gang, si sparge la voce di un misterioso individuo dotato di una forza fuori dal comune, nella vita di Enzo fa il suo ingresso Alessia, una ragazza convinta dell’esistenza di Jeeg Robot…

Elle (2016)

Elle è un film del 2016 diretto da Paul Verhoeven, con protagonista Isabelle Huppert vincitore di due Golden Globe.

Michele Leblanc è una donna di ghiaccio, sia nella vita privata che in quella lavorativa dove gestisce una grande azienda di videogiochi. Vittima di un misterioso stupratore che la aggredisce nella sua abitazione, Michele sceglie di non denunciare l’accaduto preferendo imbastire un pericoloso gioco per scoprire l’identita’ del violentatore mentre architetta la piu’ subdola e spietata delle vendette. Tratto dal romanzo ‘Oh…’ di Philippe Djian.

La 25ª ora (2002)

La 25ª ora (25th Hour) è un film del 2002, diretto da Spike Lee, tratto dal romanzo omonimo scritto da David Benioff. È uno dei primi film ambientati a New York dopo la tragedia dell’11 settembre 2001 ed il primo a mostrare Ground Zero. Nel cast Anna Paquin, Tony Siragusa, Rosario Dawson, Philip Seymour Hoffman e Edward Norton.

Prima di scontare sette anni di reclusione, il benestante spacciatore newyorkese Monty decide di passare l’ultima notte di libertà con fidanzata e due amici. E le paure sul futuro iniziano ad emergere.

Hammamet (1990)

Hammamet è un film del 2020 diretto da Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini Nel film nessuno dei personaggi è chiamato con il proprio vero nome, e la figura inventata di Fausto è un espediente narrativo voluto dal regista in funzione di “antagonista”.

La storia degli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi che, il discusso uomo politico, trascorse in Tunisia dopo essere stato al centro della più grande inchiesta giudiziaria italiana.

Recuperate anche il nostro articolo con le migliori serie TV su NOW. Vorreste vedere NOW nella vostra televisione, ma non avete a disposizione una Smart Tv? Ecco a voi il Fire TV Stick di Amazon che vi permetterà di avere tutte le piattaforme di streaming e non solo a portata di app!