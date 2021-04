I migliori film Sky di aprile: i titoli da vedere questo mese

Il cinema di Sky non si ferma e anche ad aprile i canali dedicati alle offerte filmiche più entusiasmanti saranno densi di contenuti cui tutti gli abbonati potranno accedere. Il catalogo con i migliori film Sky di aprile porta quindi con sè nuovi titoli e nuove storie, per godere del cinema anche da casa in questo particolare e difficile periodo. Come sempre, vi proponiamo alcuni dei contenuti da non perdere, con un elenco completo dei film che potrete trovare nell’offerta di questo mese.

Per sottoscrivere l’abbonamento Sky Cinema, è possibile accedere direttamente alla migliore offerta possibile attualmente in corso con un semplice e comodo click!

I migliori film Sky di aprile

The Specials – Fuori dal Comune

L’autismo, tema delicato che difficilmente talvolta trova spazio nel cinema, diventa protagonista nella pellicola diretta da Olivier Nakache e Eric Toledano, registi noti per il loro celebre Quasi Amici. Il titolo è The Specials – Fuori dal Comune, film francese del 2019 che vede la presenza di Vincent Cassel e Reda Kateb nel ruolo di due educatori che si occupano di bambini e adolescenti affetti da autismo. Il titolo, tra i migliori film Sky di aprile, sarà disponibile dal 2 aprile su Sky Cinema Due e su Sky On Demand fino al 5 aprile.

The Specials – Fuori dal Comune segue le “avventure” quotidiane di Bruno e Malik: ebreo il primo, musulmano il secondo, colleghi uniti non solo da una grande amicizia, ma anche dall’impegno professionale che li vede in prima linea nel sostegno di giovani pazienti affetti da autismo. Una commedia che con sensibilità guarda agli “invisibili” della società attraverso l’occhio degli operatori sociali e degli educatori, candidata nel 2019 a otto premi César.

Scooby!

Per i più piccoli e non, su Sky Cinema Uno dal 3 aprile arriva Scooby!, film d’animazione che vede protagonista Scooby Doo e gli amici della celebre Mystery Inc. Reboot in CGI diretto da Tony Cervone, era previsto che il film uscisse in sala nel 2020 ma, a causa della pandemia, la sua distribuzione è avvenuta in via digitale e approda adesso nel catalogo dei migliori film Sky di aprile con una nuova avventura della squadra impegnata a risolvere i misteri più bizzarri. La pellicola sarà disponibile anche on demand.

La particolarità di questo film? In Scooby! non troviamo infatti solo i ragazzi della Mystery Inc., ma anche alcune delle vecchie glorie di casa Hanna e Barbera, tra cui Dick Dastardly e Muttley, Blue Falcon e Cane Prodigio, Capitan Cavey e le Teen Angels. Qui infatti Scooby e Shaggy vengono “rapiti” dall’astronave Blue Falcon, il cui equipaggio a bordo spiega che è necessario il loro aiuto: Dick Dastardly, noto cattivo della serie Wacky Races, sta infatti cercando di aprire le porte degli Inferi per liberare Cerbero. I due amici, insieme alla squadra al completo, dovranno seguire le tracce di Dastardly per impedire che porti a compimento i suoi piani malvagi.

Tornare a Vincere

Ben Affleck è Jack Cunningham nel film diretto da Gavin O’Connor Tornare a Vincere, pellicola del 2020 in cui il celebre attore interpreta un ex cestista della squadra di basket del liceo. Divenuto adulto, la sua vita è costellata da fallimenti che lo hanno segnato profondamente nell’animo, fin quando non giunge una possibilità di riscatto. A Jack viene proposto di allenare i Bishop Hayes, squadra di pallacanestro dello stesso liceo che aveva frequentato in gioventù e di cui era stato il campione: il suo compito sarà quello non solo di portare alla vittoria i ragazzi, ma temprarli e renderli la versione migliore di se stessi.

Tornare a Vincere è un dramma che si consuma tra le righe del classico film sportivo, denso tuttavia di grandi emozioni sulla scia dei dolori del protagonista, alcolizzato e con una carriera fallimentare. Il film di Gavin O’Connor sarà disponibile a catalogo, tra i migliori film Sky di aprile, a partire da lunedì 5 su Sky Cinema Uno.

Honey Boy

In Honey Boy troviamo Shia LaBeouf alla scrittura di una sceneggiatura fortemente personale, che richiama alcuni dei momenti più drammatici e dolorosi del suo passato, concretizzati nella pellicola diretta da Alma Har’el. Presentato al Sundance Film Festival a gennaio 2019, Honey Boy si è guadagnato l‘U.S. Dramatic Special Jury Award for Vision and Craft oltre a diverse candidature al Chicago Film Critics Association Awards e all’Independent Spirit Awards. Il film è tra i migliori film Sky di aprile, disponibile a catalogo il 14 aprile, su Sky Cinema Due.

Honey Boy è una storia autobiografica, che racconta l’infanzia di LaBeouf incarnata dalla figura di Otis Lort. Quest’ultimo, appena dodicenne, è una star di Hollywood nei programmi televisivi per bambini, ma fuori dal set deve subire i soprusi del padre, tossico e alcolizzato, mentre trascorre la sua vita insieme al genitore in uno squallido motel ai margini della città. Tra flashback del passato e immagini del presente, il film racconta la carriera di un attore costretto a fare i conti con un rapporto genitoriale burrascoso e doloroso.

King Lear

Quando Re Lear riunisce la famiglia per dividere la sua eredità tra le tre figlie, Regan e Goneril affermano il loro affetto per il padre con lodi e dichiarazioni di fedeltà al padre; Cordelia, tuttavia, si rifiuta di prestarsi ad un simile gioco per ottenere la parte di eredità che le spetta. Re Lear, furioso, disereda la figlia minore e la priva della fetta di regno che avrebbe dovuto governare, dando inizio ad una futura guerra civile, spietata e sanguinosa.

King Lear è il rifacimento dell‘omonima tragedia shakespeariana del 1605, trasposta così in un film TV calato in una sorta di ventunesimo secolo distopico, dove le alte cariche militari rivestono ruoli governativi. Protagonisti della pellicola diretta da Richard Eyre, troviamo Anthony Hopkins, Emma Thompson, Emily Watson e Florence Pugh. Nella lista di Sky Cinema di aprile, il film drammatico sarà presente su Sky Cinema Due il 20 aprile.

Trash

Ancora un film d’animazione tra i migliori film Sky di aprile, con una pellicola diretta stavolta da due italiani, Francesco Dafano e Luca della Grotta. Completamente in CGI e distribuito da Notorious Pictures nel 2020, il film d’animazione per famiglie sarà presente proprio sul canale Family di Sky il 22 aprile.

Trash racconta la storia di Slim, una scatola di cartone logora, e Bubbles, una bottiglia ormai svuotata: rifiuti che nessuno vede e di cui nessuno si cura, ma che corrono il rischio di essere distrutti per sempre al passaggio dei Risucchiatori, le macchine per la pulizia delle strade. Bubbles non si arrende a questo destino crudele e convince Slim ad intraprendere un’avventura alla ricerca della leggendaria Piramide Magica, un luogo in cui i rifiuti possono avere una seconda possibilità e tornare ad essere degli oggetti ancora una volta utili.

The New Mutants

Dopo continui rinvii, causati anche dalla pandemia da Covid-19, e dopo aver spaccato la critica a metà, The New Mutants approda anche su Sky dove sarà disponibile su Sky Cinema Uno il 26 aprile. Il film di Josh Boone vede protagonisti il giovane super gruppo di mutanti appartenenti al franchise degli X-Men, in un adattamento cinematografico dei fumetti realizzato con tinte al limite dell’horror.

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie, Bobby Da Costa e Dani Moonstar sono i cinque giovani protagonisti dai poteri sovrumani che si ritrovano improvvisamente confinati tra le mura di quello che è solo in apparenza un inquietante ospedale. Qui delle oscure presenze minacciano le loro vite e i ragazzi dovranno affrontare le loro paure sfruttando al massimo i propri poteri per fuggire dalla letale struttura.

Qui di seguito, l’elenco completo dei titoli disponibili su Sky ad aprile: