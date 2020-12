I migliori film Sky di dicembre: i titoli da vedere questo mese

Questo sarà un periodo natalizio che in molti trascorreranno a casa. Perché non approfittarne, quindi, per accedere alla programmazione dei film proposta da Sky per dicembre? Il catalogo Sky di questo mese offre infatti un’ampia offerta che riuscirà sicuramente ad accontentare i gusti di tutti e ad intrattenere in questo difficile periodo, con prime visioni e titoli on demand. Ecco alcuni dei migliori film Sky di dicembre, con contenuti da non perdere.

Per sottoscrivere l‘abbonamento Sky Cinema, è possibile accedere direttamente alla migliore offerta possibile attualmente in corso con un semplice e comodo click!

I migliori film Sky di dicembre

Il Primo Natale

A partire dal 7 dicembre, su Sky Cinema Uno, sarà possibile accedere al nuovo film di Ficarra e Picone, Il Primo Natale: comico viaggio nel tempo per il duo siciliano che si ritrova in questa pellicola addirittura in Palestina, all’epoca della nascita di Gesù.

Un film per tutta la famiglia che vede protagonisti Salvo, ladro di arte sacra, e Valentino, parroco di una piccola chiesa in Sicilia: il primo, rubato un oggetto prezioso, viene inseguito dal secondo, fino a ritrovarsi all’improvviso in un altro tempo e in un altro luogo, all’epoca di Erode e di Maria. Il Primo Natale sarà disponibile anche all’interno del catalogo on demand.

Ailo – Un’Avventura tra i Ghiacci

Un emozionante viaggio lungo sedici mesi seguendo i passi di una giovane renna, a partire dalla sua nascita e lungo la sua crescita nel primo anno di vita. Il documentario firmato da Guillaume Maidatchevsky ci porta tra i ghiacci della Lapponia, attraverso le meraviglie e le insidie di luoghi incontaminati ma pieni di vita.

Ailo, la giovane renna protagonista di questo docu-film, muoverà quindi i primi passi sotto ai nostri occhi per poi scoprire cosa ha in serbo per lui la vita, come l’incontro con altri animali o il pericolo dato dai predatori. Uno degli animali meno conosciuti si mostra così in una piccola avventura che si snoda sullo schermo come un film. Disponibile dall’8 dicembre sul canale Sky Cinema Uno, anche on demand.

Doctor Sleep

Sabato 12 dicembre approda su Premium Cinema il film tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, sequel del celebre e terrificante Shining. La pellicola diretta da Mike Flanagan sarà quindi disponibile su Sky, all’interno del canale Mediaset Premium, e on demand.

La storia di Doctor Sleep prosegue anni dopo gli eventi di Shining, raccontando stavolta di Danny Torrance, figlio di Jack, e dei suoi poteri psichici. Divenuto ormai adulto, Dan dovrà fare i conti con gli spettri del passato e con quelli che lo tormenteranno nel presente, avvalendosi della sua “luccicanza” per combatterli e proteggere quelli che come lui possiedono lo stesso dono.

Last Christmas

Come suggerisce il titolo che riprende una delle più belle canzoni natalizie firmata da George Michael, Last Christmas è una pellicola romantica, o meglio, una commedia romantica. Il film racconta infatti di Kate (Emilia Clarke), giovane aspirante cantante che ne combina una dietro l’altra, finché non incontra Tom (Henry Golding): l’unico capace di comprenderla e di darle la giusta motivazione per migliorarsi sempre di più, stravolgendo il suo Natale con un amore inaspettato.

Diretto da Paul Feig, Last Christmas è approdato in sala nel 2019 e sarà disponibile su Sky Cinema Uno da domenica 13 dicembre. Sarà possibile accedervi anche tramite il catalogo on demand.

Resistance – La Voce del Silenzio

Un emozionante pezzo della vita del mimo francese Marcel Marceau, di cui veste qui i panni Jesse Eisenberg, per raccontarci il suo ruolo nella resistenza contro il nazismo. Con grande forza d’animo, nel 1942 Marceau salvò infatti numerosi bambini ebrei, rimasti orfani durante l’Olocausto dopo le deportazioni di massa operate dai nazisti.

Il film diretto da Jonathan Jakubowicz riprende così, in particolare, gli anni in cui l’ancora giovane mimo visse in prima persona la Seconda Guerra Mondiale, giocando un ruolo decisivo nel salvare tante vite nella Francia occupata dal regime. Da martedì 15 dicembre, Sky Cinema Due ospiterà Resistance – La Voce del Silenzio, disponibile anche on demand.

Double Trouble e lo Specchio Magico

Presentato al Giffoni Film Festival, Double Trouble e lo Specchio Magico è un film per tutta la famiglia, che mescola magia, avventura e divertimento.

Sul canale Family da sabato 19 dicembre, il film racconta di Frido, bambino un po’ pigro a scuola che un giorno trova la soluzione a tutti i suoi problemi. Durante una fiera, trova infatti uno specchio magico in grado di creare un suo sosia che eccelle in tutto. Il sosia di Frido gli permetterà dapprima di vivere una vita spensierata, ma la situazione è destinata a degenerare presto con risvolti comici.

La Belle Époque

Sky Cinema Due è il canale su cui, da martedì 22 dicembre, sarà disponibile La Belle Epoque. Film di Nicolas Bedos, si tratta di una commedia drammatica che unisce presente e passato per ritrovare l’amore e se stessi.

La Belle Époque racconta infatti di Victor, disegnatore ormai anziano il cui rapporto con la moglie, Marianne, si è incrinato irrimediabilmente. Desideroso di tornare al passato, Victor contatta l’agenzia Time Traveller, che offre la possibilità di vivere l’epoca che si vuole grazie all’utilizzo di scenografie ad hoc e attori professionisti. Il protagonista decide così di rivivere il suo primo incontro con Marianne, nel 1974, al cafè La Belle Époque.

Trolls World Tour

Nel giorno della Vigilia di Natale Sky Cinema Uno mette a disposizione il divertente film d’animazione Trolls World Tour, sequel della pellicola del 2016. Il musical d’animazione torna così con un cast stellare, che interpreta le celebri bamboline dai lunghi capelli all’insù.

I due troll Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) scoprono l’esistenza di altre tribù di troll, tutte riunite sotto il segno di un diverso genere musicale. Così, mentre Barb (Rachel Bloom) regina del rock e suo padre Re Trash (Ozzy Osbourne) cercheranno di conquistare le altre terre per far sì che il loro genere musicale regni sovrano, Poppy e Branch partiranno in un’avventura per unificare tutte le tribù e vivere insieme pacificamente. Disponibile anche on demand.

Piccole Donne

Un grande classico che ritorna nella pellicola di Greta Gerwig. Tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott, il film si è aggiudicato un Premio Oscar e sarà possibile accedervi dal 27 dicembre su Sky Cinema Due oltre che sul catalogo on demand.

La storia mescola il racconto della celebre famiglia composta da giovani donne nel loro percorso di crescita ad alcuni momenti della Alcott, scrittrice del romanzo, dando una visione innovativa della storia che ha emozionato diverse generazioni di lettori e spettatori. Una visione sul mondo femminile e le sue difficoltà, affrontate con coraggio e determinazione.

John Wick 3 – Parabellum

Il terzo capitolo della saga di John Wick da martedì 30 dicembre, su Sky Cinema Uno. Diretto da Chad Stahelski, il film prosegue le vicende dell’ormai celebre sicario interpretato da Keanu Reeves, alle prese ancora una volta con altri assassini che cercheranno di toglierlo di mezzo.

John Wick 3 prende le mosse quindi dalla conclusione del film precedente: Wick è stato adesso scomunicato dall’hotel Continental e sulla sua testa è stata posta una taglia da quattordici milioni di dollari. Il sicario sarà costretto così a fuggire e cercare di sopravvivere ai continui assalti di chi vorrà incassare la taglia, in un viaggio che lo condurrà in luoghi remoti del mondo.

Qui, la lista completa dei migliori film Sky di dicembre:

2 Dicembre: Due Ore per l’Amore

3 Dicembre: The Debt Collector

4 Dicembre: The Farewell – Una Bugia Buona

5 Dicembre: Se mi Vuoi Bene

6 Dicembre: Non ti Presento i Miei

7 Dicembre: Il Primo Natale

8 Dicembre: Ailo – Un’Avventura tra i Ghiacci

9 Dicembre: A Proposito di Rose

10 Dicembre: Complotto Fatale

12 Dicembre: Doctor Sleep

13 Dicembre: Last Christmas

15 Dicembre: Resistance – La Voce del Silenzio

17 Dicembre: Un Elfo per Amico

18 Dicembre: Believe – Il Sogno si Avvera

19 Dicembre: Double Trouble e lo Specchio Magico

20 Dicembre: Bad Country – Affari di Famiglia

22 Dicembre: La Belle Epoque

23 Dicembre: Scarpette Rosse e i 7 Nani

24 Dicembre: Trolls World Tour

25 Dicembre: Tutti per 1 – 1 per Tutti

26 Dicembre: Dolittle

27 Dicembre: Piccole Donne

28 Dicembre: Bloodshot

29 Dicembre: Il Meglio Deve Ancora Venire

30 Dicembre: John Wick 3 – Parabellum

30 Dicembre: La Sfida delle Mogli