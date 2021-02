I migliori film Sky di febbraio: i titoli da vedere questo mese

Torna l’appuntamento con le proposte filmiche di Sky, con una lista di titoli must watch che gli abbonati al servizio non potranno perdere. Sky Cinema offre infatti anche a febbraio una carrellata di film degni di nota e prime visioni, confermandosi come un servizio dal vasto e diversificato catalogo anche on demand. Ecco quindi i nostri consigli filmici: i migliori film Sky di febbraio.

I migliori film Sky di febbraio

Bad Boys For Life

Su Sky Cinema Uno a partire dall’1 febbraio 2021, e on demand fino a gennaio 2022, gli amanti dei film d’azione potranno godersi la visione del terzo capito di una serie che ha fatto la storia. Bad Boys for Life, sequel della serie filmica nata negli anni ’90 che vede protagonisti Will Smith e Martin Lawrence nei panni degli agenti di polizia Mike Lowrey e Marcus Burnett. Mentre i primi due, esplosivi film della trilogia erano stati diretti da Michael Bay, per Bad Boys for Life la palla passa ad Adil El Arbi e Bilall Fallah, dietro l’etichetta Columbia Pictures e con la produzione di Jerry Bruckheimer e Will Smith. Distribuito nel 2020, il film approda adesso su Sky

Azione, sì, ma anche la comicità dell’iconico duo, alle prese stavolta con un nuovo caso: una spietata signora di un cartello della droga messicano è in cerca di vendetta, dopo essere stata incarcerata proprio da Mikre Lowrey. La Bruja (la strega) riesce ad evadere dal carcere di massima sicurezza con l’aiuto del figlio Armando, seminando morte e criminalità per Miami: per Lowrey e Burnett è l’occasione di mettere ancora una volta alla prova le proprie doti da detective.

Era Mio Figlio

A partire dal 5 febbraio e fino al 31 gennaio 2022 on demand, Sky Cinema Uno ospita Era Mio Figlio, film drammatico di Todd Robinson. La pellicola vanta un cast di tutto rispetto, con la presenza di Sebastian Stan, William Hurt, Ed Harris, Samuel L. Jackson e il compianto Christopher Plummer da poco scomparso. Una storia vera che ispira un war movie, drammatico e denso d’emozione: distribuito nel 2020, Era Mio Figlio è uno dei titoli da non perdere tra i migliori film Sky di febbraio.

Durante la guerra del Vietnam, il soldato Pitsenbarger era stato decorato con la Air Force Cross per aver salvato, in qualità di soccorritore, numerose vite umane. Nel 1999 tuttavia uno dei veterani che hanno combattuto nello stesso conflitto, Thomas Tulley, contatta l’avvocato Scott Huffman con una richiesta: insignire Pitsenbarger della Medal of Honor postuma, attraverso un’inchiesta che possa arrivare fino al Congresso degli Stati Uniti. Inizia quindi per Huffman una raccolta di racconti e testimonianze sul servizio svolto in guerra da Pitsenbarger e sul suo sacrificio, fatto per salvare altre vite.

The Hunt

Anche horror e thriller fanno parte dei titoli proposti da Sky Cinema, che questo mese aggiunge alla sua programmazione The Hunt. Tutto ha inizio quando dodici sconosciuti si risvegliano in una radura, senza sapere come e perché si trovino lì. Lentamente scopriranno a proprie spese, tuttavia, di essere stati riuniti per uno scopo ben preciso: una caccia all’uomo che prevede siano loro le prede designate, braccati da folli cacciatori sconosciuti.

Dai produttori de La Notte del Giudizio, arriva The Hunt, film diretto da Craig Zobel che vede protagonisti Hilary Swank, Betty Gilpin, Ike Barinholtz. Un horror adrenalinico che sarà disponibile su Sky Cinema Uno a partire dall’11 febbraio e on demand fino al 21 novembre 2021.

Richard Jewell

Il catalogo Sky di febbraio non si fa mancare nulla: la lista di film presenti questo mese vede infatti la presenza di un’altra pellicola must watch, ovvero Richard Jewell. Tra gli ultimi film diretti da Clint Eastwood, Richard Jewell è basato su una storia realmente accaduta e il suo cast comprende Sam Rockwell, Kathy Bates, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser. Distribuito nel 2019, Sky Cinema Uno è il canale su cui sarà possibile guardarlo dal 15 febbraio, anche on demand.

La storia narrata è quella di Richard Jewell, un addetto alla sicurezza che diventa immediatamente un eroe dopo aver sventato una catastrofe alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. La guardia segnala infatti la presenza di uno zaino sospetto, il cui contenuto si rivela essere un ordigno esplosivo. La vita di Jewell diventerà tuttavia un incubo a seguito dell’avvenimento, quando la FBI renderà noto di aver inserito l’uomo nella sua lista dei sospettati.

Gretel e Hansel

Una rivisitazione della fiaba classica firmata dai fratelli Grimm, declinata in una chiave orrorifica dal regista Oz Perkins su sceneggiatura di Rob Hayes. In un paese in cui la guerra ha ridotto la popolazione alla fame, due fratelli lasciano la propria casa in cerca di cibo e lavoro. Sono Gretel e Hansel, una ragazzina e il fratellino più piccolo, in fuga dalla disperazione della propria terra. Senza una meta precisa, vagano nel bosco e vengono indirizzati da un cacciatore verso un gruppo di boscaioli che possa dare loro lavoro e riparo.

L’odore di cibo che li attira durante il loro peregrinare, devia tuttavia il loro cammino, verso una casetta nel cuore della foresta: qui, ad accoglierli, un’anziana signora dai modi gentili che offre loro le più svariate leccornie. Non sanno, i due fratelli, di essere appena entrati nel covo di una strega che nasconde orribili segreti. Una pellicola a tinte horror e misteriose, cupa e oscura, in un’epoca pseudo medievale che sa di post-apocalittico. Sophia Lillis, Samuel Leakey e Alice Krige sono i protagonisti di Gretel e Hansel, disponibile sul canale Suspense di Sky dal 18 febbraio.

Red Snake

Zara è una giovane yazida che subisce gli orrori della guerra in Medio Oriente: il suo villaggio viene depredato, il padre ucciso, e lei viene rapita per essere venduta all’ISIS come schiava del sesso. Con grande coraggio riesce a fuggire e trovare riparo presso un gruppo di guerriglieri curdi: qui, si unirà alla Brigata Snake, un contingente formato anche da diverse donne, di cui Zara entrerà a far parte imparando a combattere e ad essere temuta dagli stessi uomini che erano stati i suoi aguzzini.

Red Snake è la storia di un gruppo di guerrigliere, il punto di vista su un aspro e lungo conflitto attraverso gli occhi delle donne che lo vivono. Diretto da Caroline Fourest, il film è stato girato in Kurdistan attraverso una coproduzione che ha visto collaborare Italia, Belgio e Francia. Il suo cast comprende Dilan Gwyn, Camélia Jordana, Amira Casar, Noush Skaugen, Esther Garrel e l’italiana Maya Sansa. Red Snake sarà fruibile su Sky Cinema Due dal 21 febbraio, anche on demand.

Il Diritto di Opporsi

Tratto dal romanzo di Bryan Stevenson, protagonista di questa storia drammatica, Il Diritto di Opporsi è il film diretto da Destin Daniel Cretton che mostra come l’intolleranza e la discriminazione razziale siano in grado di arrestare e inceppare il corso della giustizia. Disponibile su Sky Cinema Due a partire dal 26 febbraio, il biopic sarà accessibile anche on demand e vede la presenza di Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx.

Il Diritto di Opporsi segue le vicende del giovane avvocato Bryan Stevenson, il quale prende in carico il caso di Walter McMillan, boscaiolo afroamericano accusato ingiustamente di omicidio e condannato alla pena capitale. Inizia così un’indagine alla ricerca della verità e delle testimonianze che possano far valere l’innocenza di McMillan, lungo un cammino irto di ostacoli fatti di razzismo e pregiudizi, insinuati in profondità anche tra le istituzioni giuridiche.

Ecco, inoltre, la lista completa dei film disponibili su Sky per tutto il mese di febbraio:

1 febbraio: Bad Boys For Life

2 febbraio: Fight Girl – Il Riscatto di Bo

3 febbraio: Dolce Fine Giornata

4 febbraio: Valhalla – Al Fianco degli Dei

5 febbraio: Era Mio Figlio

6 febbraio: Monster School

7 febbraio: Cafè de Flore

8 febbraio: Lei Mi Parla Ancora

10 febbraio: Sei Minuti a Mezzanotte

11 febbraio: The Hunt

12 febbraio: T-34 – Eroi D’Acciaio

14 febbraio: Le Ragazze del Pandora’s Box

15 febbraio: Richard Jewell

16 febbraio: Le Cose che Verranno

17 febbraio: Grazie a Dio

18 febbraio: Gretel e Hansel

19 febbraio: Squadrone 303 – La Grande Battaglia

20 febbraio: Capone

21 febbraio: Red Snake

22 febbraio: Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn

23 febbraio: A Taxi Driver

24 febbraio: Escape From Pretoria

26 febbraio: Il Diritto di Opporsi

27 febbraio: Edison – L’Uomo che Illuminò il Mondo

27 febbraio: Lady Driver – Veloce Come il Vento

28 febbraio: The Quake – Il Terremoto del Secolo