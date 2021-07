I migliori film Sky di luglio: cosa vedere questo mese

Luglio è arrivato e con esso anche una nuova offerta filmica, da godersi comodamente da casa o sui propri dispositivi mobile. Il catalogo Sky torna con nuove proposte per i propri abbonati, che questo mese potranno accedere a tanti contenuti diversi, anche on demand. L’offerta Sky Cinema si arricchisce perciò dei titoli più aggiornati e più interessanti, di ogni genere e per tutti i tipi di pubblico. Qui vi indichiamo i migliori film Sky di luglio, con una lista completa dei titoli disponibili questo mese presente in fondo all’articolo.

I migliori film Sky di luglio

Memorie di un assassino

Il pluripremiato regista Bong Joon-ho, conosciuto per film come Parasite e Snowpiercer, approda su Sky Cinema con una sua “vecchia gloria”: Memorie di un assassino, film del 2003 che torna alla ribalta in grande stile con tutta la sua potenza. Memorie di un assassino (Memories of Murder) porta infatti sullo schermo la trasposizione filmica di atroci fatti realmente avvenuti in Corea tra il 1986 e il 1991, riguardanti gli assassinii perpetrati da quello che è considerato come il primo serial killer della storia coreana. Il film di Bong Joon-ho è stato proiettato nuovamente nel febbraio 2020, a seguito del grande successo di Parasite, e adesso sarà possibile acccedere a questo titolo grazie a Sky Cinema, domenica 4 luglio, su Cinema Due.

La pellicola del regista coreano prende le mosse dal ritrovamento del corpo di una donna, in un canale di scolo nella piccola località di Gyunggi. A indagare sul crimine, giungono i detective Park Du-man e Cho Yong-gu, che tuttavia sembrano non possedere le competenze necessarie per risolvere il mistero, che si infittisce sempre più quando un secondo corpo viene rinvenuto. In loro aiuto, giunge il detective Seo Tae-yun da Seul che, attraverso gli elementi rilevati, scopre che a compiere i delitti è stata la stessa mano, quella di un serial killer. Un thriller dai toni fortemente drammatici che non disdegna però, di tanto in tanto, note di ironia che si amalgamano senza stonare grazie alla regia sapiente di Bong Joon-ho.

Tenet

Se ne è parlato a lungo e per altrettanto tempo è stato uno dei film più attesi al cinema sin dall’annuncio della sua uscita. Si tratta di Tenet, ultima fatica del visionario Christopher Nolan che, dopo un’uscita in sala che ha cercato di tener testa alla difficile situazione pandemica che ha investito il mondo intero, sarà disponibile per la visione sul canale Cinema Uno di Sky, il 5 luglio. Persino per la realizzazione di Tenet è stato impiegato un tempo record: cinque anni solo per la sua sceneggiatura, con una fase di preproduzione iniziata solo nel 2018. Le riprese hanno richiesto un grande impegno, in quanto sono state eseguite in diverse località del mondo, tra cui l’Italia, insieme a Stati Uniti, Inghilterra, Estonia, Norvegia, India e Danimarca. Tra gli interpreti che compongono il cast di Tenet troviamo John David Washington nel ruolo del protagonista, oltre a Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Michael Caine.

La trama di Tenet (come diversi altri lavori di Nolan) è piuttosto articolata e ricca di enigmi. Essa segue il “protagonista” nelle sue azioni di spionaggio internazionale, finché non si ritrova coinvolto all’improvviso all’interno di un programma segreto chiamato Tenet. All’uomo viene quindi assegnata una missione che non lo condurrà solo in diverse parti del mondo, ma persino ai limiti del tempo che, come scoprirà, dovrà necessariamente essere piegato in modi impossibili per scongiurare quella che si prospetta come una Terza Guerra Mondiale in grado di distruggere ogni cosa.

Cena con Delitto – Knives Out

Uno dei gialli più brillanti e divertenti degli ultimi anni, il film di Rian Johnson figura tra i migliori film Sky di luglio e sarà disponibile l’8 luglio sul canale Cinema Uno. Cena con delitto – Knives out è una pellicola del 2019 che vede al suo interno la presenza di un rinomato cast corale, comprendente Daniel Craig nelle vesti dell’investigatore protagonista, insieme a Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana De Armas e Christopher Plummer, tra gli altri. In attesa dei due sequel già annunciati dal regista Rian Johnson, in cui Daniel Craig vestirà nuovamente i panni di Benoit Blanc, sarà possibile godersi il titolo questo mese su Sky.

È proprio il detective Blanc ad essere chiamato a investigare sulla misteriosa morte dello scrittore di gialli Harlan Thrombey, morto in quello che per gli inquirenti sembra essere un suicidio. Benoit Blanc ripercorre quindi l’ultimo incontro tra lo scrittore e la sua grande, disfunzionale famiglia, riunitasi per una cena proprio la sera della morte di Thrombey. Ciascun membro aveva infatti un movente per uccidere l’uomo: un caso enigmatico e denso di ironia, alla scoperta del vero colpevole (da riscoprire ancora e ancora con il Blu-Ray disponibile qui).

Ritorno al Crimine

Commedia tutta italiana che mescola l’azione alla comicità, Ritorno al crimine è il film diretto da Massimiliano Bruno e sequel di Non ci resta che il crimine. Con un titolo che omaggia la fortunata saga di Ritorno al futuro, anche la pellicola di Bruno gioca con i viaggi nel tempo, catapultando tuttavia i protagonisti nei luoghi e negli anni in cui il crimine era all’apice in Italia. Il cast di Ritorno al crimine comprende Alessandro Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gian Marco Tognazzi, insieme allo stesso regista Massimiliano Bruno, Gianfranco Gallo, Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua e la celebre Loretta Goggi. Il titolo, tra i migliori film Sky di luglio, sarà disponibile per la visione in prima assoluta lunedì 12 luglio, su Cinema Uno.

Se nel primo capitolo della saga i protagonisti si erano ritrovati loro malgrado nel 1982, nel bel mezzo dei crimini portati avanti dalla Banda della Magliana a Roma, in Ritorno al crimine dovranno fare i conti con la camorra napoletana degli anni ’70. All’inseguimento della donna che ha rubato loro il cuore (e i soldi), Sebastiano, Moreno e Giuseppe troveranno sulla loro strada boss e camorristi a pistole spianate, in un viaggio rocambolesco all’insegna della comicità.

The Glorias

Tratto dal libro autobiografico My Life on the Road di Gloria Steinem, The Glorias è il film diretto da Julie Taymor che mercoledì 21 luglio sarà disponibile su Sky Cinema Due. Come nell’opera di Steinem, anche nella pellicola di Taymor viene raccontata la vita della scrittrice e attivista, costantemente in viaggio e impegnata nella difesa dei diritti delle donne. The Glorias comprende nel suo cast Julianne Moore, Alicia Vikander e Janelle Monae, con le prime due a interpretare entrambe Gloria in due diversi periodi della sua vita.

Il film racconta infatti le più importanti tappe che hanno segnato l’esistenza di Gloria Steinem, dall’infanzia all’adolescenza, mostrando i suoi viaggi in India in un’età più adulta, fino alla sua piena maturità, negli anni ’70. Sono proprio questi gli anni più importanti in cui, come apprendiamo attraverso The Glorias, l’attivista è stata fortemente impegnata nelle rivoluzioni femministe, diventando una vera e propria leader e un’icona per tutte le donne del mondo.

Blackbird

Ancora una volta, tra i migliori film Sky di luglio, una pellicola che trae ispirazione da un’altra opera. Stavolta si tratta di Blackbird, diretto da Roger Michell e remake del film danese Silent Heart, il cui regista è Bille August. Un dramma toccante dai toni talvolta ironici, interpretato da Susan Sarandon nel ruolo della protagonista, con Kate Winslet, Sam Neill e Rainn Wilson. Noto soprattutto per Notting Hill, nel 2019 Roger Michell ha portato su schermo le emozioni e le fragilità di chi è affetto da una grave malattia, in questo caso la SLA, e condivide i suoi ultimi istanti di vita con i propri affetti.

Blackbird segue infatti l’ultimo weekend di Lily, una donna affetta dalla malattia terminale, che riunisce la famiglia per trascorrere i suoi ultimi giorni di vita insieme prima del suicidio assistito cui intende andare incontro. Nella grande casa in cui tutti si ritrovano al fianco di Lily, emozioni, desideri, segreti vengono condivisi tra i familiari. E proprio uno, tra questi segreti, tenuto nascosto dalle figlie per tanti anni, metterà in discussione la difficile decisione di Lily. Blackbird sarà disponibile per la visione su Sky Cinema Uno domenica 25 luglio.

Crown Vic

Il 28 luglio, su Cinema Uno, un poliziesco che mostra la reale faccia del crimine tra le strade, attraverso gli occhi di due poliziotti a bordo della loro Ford Crown Victoria. Diretto da Joel Souza, Crown Vic smaschera il volto della città notturna e segreta, mentre tutti dormono e i criminali sono impegnati nel compiere i loro misfatti indisturbati. Il film è interpretato da Luke Kleintank, Thomas Jane, David Krumholtz, Bridget Moynahan, Scottie Thompson e Josh Hopkins ed entra di diritto nella lista dei migliori film Sky di luglio.

Crown Vic segue la pattuglia notturna tra le strade di Los Angeles del veterano Ray Mandel e dell’agente appena arrivato Nick Holland: mentre il primo è un uomo disilluso e cinico, noto per la sua condotta piuttosto violenta sul campo, il secondo cerca ancora il buono in ciascuno con la speranza di poter migliorare le cose. Le loro personalità, così differenti, verranno messe in discussione durante il loro servizio nella notturna Los Angeles, mentre andranno alla ricerca di una giovane rapita e inseguiranno due rapinatori colpevoli di aver ucciso, tra l’altro, due agenti di polizia.

