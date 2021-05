I migliori film Sky di maggio, ecco cosa vedere questo mese

Se scorrere la lista dei possibili film da guardare vi tiene impegnati per ore fino a sceglierne uno e crollare addormentati dopo pochi minuti dalla visione, fermatevi subito. Su Sky Cinema sono presenti numerosi film da vedere, di ogni genere e per tutti i gusti: per togliervi però dall’imbarazzo della scelta, pensiamo noi a indicarvi i migliori film Sky di maggio. Un catalogo aggiornato con nuovi contenuti che garantirà ore di intrattenimento d’alta qualità: ecco alcuni dei migliori film Sky di maggio con un elenco completo dei titoli disponibile in fondo all’articolo.

I migliori film Sky di maggio

Il Re di State Island

Domenica 2 maggio, su Sky Cinema Due, sarà disponibile Il Re di Staten Island, pellicola diretta da Judd Apatow distribuita nel 2020 e presente anche nel catalogo di Sky On Demand. Commedia che sfocia in un ibrido a metà tra il dramma e il biografico, il film vede presenti nel suo cast il comico del Saturday Night Live Pete Davidson nel ruolo del protagonista Scott Carlin, Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow e Steve Buscemi. Il Re di Staten Island presenta elementi autobiografici in quanto è stato co-sceneggiato dallo stesso Pete Davidson, il quale racconta così in questa pellicola alcuni punti salienti della propria vita.

La pellicola di Judd Apatow (regista noto per 40 Anni Vergine) racconta infatti di Scott, ventiquattrenne pigro e senza un lavoro, che vive a casa con la madre e mostra tendenze suicide. Cerca di imparare il mestiere del tatuatore facendo pratica sui propri amici, ma passa per lo più il suo tempo a fumare marijuana. La vita di Scott non è però “semplice” come appare: ha perso il padre a 7 anni e adesso deve misurarsi con il confronto tra lui e la sorella, Margie, al primo anno di college, mentre una presenza indesiderata lo condurrà verso una più ampia coscienza di sè e del mondo. La madre infatti ha trovato un nuovo compagno dopo 17 anni e adesso Scott dovrà fare i conti con questa nuova realtà.

Minari

Il pluripremiato film di Lee Isaac Chung, vincitore di un Premio Oscar alle premiazioni di quest’anno, approda tra i migliori film Sky di maggio. Minari sarà disponibile su Sky Cinema Due il 5 maggio e porterà in Italia, direttamente sul piccolo schermo, una pellicola fortemente acclamata dalla critica. Il film drammatico diretto da Chung e prodotto dalla Plan B Entertainment, vede all’interno del suo cast la presenza di Steven Yeun come protagonista, noto per il ruolo di Glen Rhee in The Walking Dead e per aver prestato la voce a Mark Grayson nella nuova serie animata Invincible (il fumetto è disponibile qui per l’acquisto).

Minari, ambientato negli anni ’80, racconta di una famiglia coreana che si trasferisce in Arkansas per inseguire il sogno americano. Stanco di vivere facendo lavori di fortuna, il padre Jacob intende avviare una propria coltivazione per poi rivendere i suoi prodotti. Il suo spirito propositivo che sembra richiamare quello dei pionieri americani, rischia però di mettere in seria crisi la stabilità della famiglia: la moglia Monica non intende fare ulteriori sacrifici per inseguire un sogno, mentre la suocera, Soon-ja, si trasferisce in casa loro dalla Corea portando con sè tutto un bagaglio di tradizioni ferree. Il piccolo David e la sorellina Anne assistono a quest’ondata di cambiamenti, mentre la famiglia ne viene travolta. Vincitore di un Premio Oscar, Minari si è guadagnato anche un Golden Globe, un BAFTA e numerose candidature a diversi premi internazionali di grande prestigio.

I Predatori

Anche la commedia italiana si ritaglia il suo posto di rilievo tra i migliori film Sky di maggio, con la presenza de I Predatori. Pellicola del 2020 diretta da Pietro Castellitto, al suo debutto dietro la macchina da presa, I Predatori è stata candidata ai David di Donatello e ha vinto il Premio Orizzonti per la miglior scenegiattura al Festival di Venezia 2020. Prodotta da Fandango e Rai Cinema, all’interno del suo cast troviamo, oltre allo stesso Castellitto, anche Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Dario Cassini e Giorgio Montanini. Il film di Pietro Castellitto sarà presente su Sky Cinema Due dall’8 maggio, disponibile anche on demand.

I Predatori è la storia di due famiglie romane agli antipodi: i Pavone, radical chic, intellettuali, borghesi, e i Vismara, filo-fascisti, rozzi e incolti. Le loro vite si scontrano inconsapevolmente con risvolti comici e grotteschi quando il medico capofamiglia dei Pavone salverà la vita di nonna Vismara, caduta vittima di un truffatore. Come nella migliore tradizione della commedia italiana, I Predatori porta sullo schermo la comicità dei contrasti, tra i borghesi e i coatti, grazie a un cast corale che porta in scena le molteplici tipologie umane, ciascuna con la propria storia.

Terminal

Per gli amanti del thriller, i migliori film Sky di maggio includeranno anche Terminal, film diretto da Vaughn Stein. Tra i protagonisti, un cast composto da Margot Robbie, Simon Pegg, Mike Myers, Matthew Lewis, Max Irons e Dexter Fletcher. Terminal è un noir dalle tinte drammatiche e sensuali allo stesso tempo, che sarà disponibile per la visione su Sky Cinema Uno il 12 maggio.

La trama di Terminal segue i passi di due sicari nel cuore oscuro di una città in cui dovranno compiere una missione molto pericolosa: le loro vite, e i loro letale lavoro, si intrecciano con quella di Annie, una donna misteriosa che solo in apparenza svolge il lavoro di cameriera in un diner. Le trame delle loro esistenze incroceranno anche quelle di un insegnante alle prese con un male terminale, di un misterioso addetto alle pulizie e di un potente criminale che sta orchestrando un piano mortale dietro le quinte.

Est – Dittatura Last Minute

Ancora una pellicola italiana nel catalogo Sky, distribuita nel 2020 e diretta da Antonio Pisu. I toni non sono però quelli tipici della commedia italiana, ma di un comedy-drama che si spinge fino al 1989, alla vigilia della caduta del muro di Berlino e durante la dittatura rumena di Ceausescu. Road movie tricolore, Est – Dittatura Last Minute vede protagonisti Lodo Guenzi (leader della band Lo Stato Sociale), Jacopo Costantini, Matteo Gatta e Ivano Marescotti. Anche la pellicola di Pisu fa parte dei migliori film Sky di maggio e sarà possibile trovarlo sul canale Sky Cinema Due il 13 maggio.

Tratto da una storia vera e liberamente ispirato al racconto Addio Ceausescu di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, Est – Dittatura Last Minute racconta il viaggio di Pago, Rice e Bibi verso l’Europa dell’Est. Sono gli anni in cui l’Unione Sovietica si sta disgregando rapidamente, mentre il crollo del muro di Berlino è nell’aria, perciò i tre giovani decidono di partire per esplorare quel mondo che da un momento all’altro muterà il proprio volto. Durante il loro road trip incontrano Emil, rumeno fuggito alla dittatura di Ceausescu, che chiede loro di consegnare una valigia a Bucarest: questo sarà per i tre giovani l’inizio di un’avventura dai risvolti inattesi.

Le Streghe

Direttamente da uno dei più celebri romanzi di Roald Dahl, Le Streghe, arriva la trasposizione filmica diretta da Robert Zemeckis (Ritorno al Futuro, Cast Away, Forrest Gump). L’omonima pellicola, prodotta da Warner Bros. e distribuita nel 2020, arriva sui nostri schermi all’interno del catalogo Sky di maggio, dove sarà presente da lunedì 17 su Sky Cinema Uno. Le Streghe di Roald Dahl (il libro è disponibile per l’acquisto online) prendono quindi vita su schermo, attraverso un cast composto da Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci e Chris Rock al doppiaggio. Alla sceneggiatura, invece, troviamo anche Guillermo del Toro e Kenya Barris.

Ne Le Streghe di Zemeckis ci troviamo nell’Alabama del 1968, dove le leggi razziali sono spietate nei confronti dei cittadini afroamericani. Tra essi vi è un bambino rimasto orfano che, oltre a dover subire tali discriminazioni, scopre grazie alla nonna con cui vive che in giro vi sono delle streghe che odiano i bambini a tal punto da lanciare loro delle maledizioni. Il bambino e la nonna si rifugiano quindi in un hotel di lusso, dove riescono ad accedere grazie a un cugino della donna che vi lavora come chef: non sanno, però, che proprio nello stesso hotel sta per riunirsi una congrega di streghe da tutto il mondo, le quali pianificheranno di concerto un espediente per far sparire ogni bambino dalla faccia della Terra.

Non Odiare

Un altro debutto tutto italiano, quello di Mauro Mancini alla regia di Non Odiare, pellicola di genere drammatico che approda tra i migliori film Sky di maggio. Tra i titoli di questo mese, Non Odiare sarà presente sul canale Sky Cinema Due dal 20 maggio, con una storia dalle tematiche spinose, ma anche intensa ed emozionante. Protagonisti di Non Odiare, Alessandro Gassman, Sara Serraiocco, Luka Zunic, Lorenzo Acquaviva e Cosimo Fusco.

Al centro della pellicola di Mancini troviamo Simone Segre, rispettabile chirurgo di origini ebraiche il cui padre è sopravvissuto alla Shoah. Un uomo rimasto vittima di un pirata della strada viene inizialmente soccorso da Simone ma quando questi scoprirà sul petto di quest’ultimo il tatuaggio di una svastica, deciderà di non aiutare l’uomo, che morirà poco dopo. Simone è tuttavia dilaniato dai sensi di colpa e rintraccia la famiglia della vittima, avvicinando la figlia maggiore, Marica, che diventerà così la sua domestica: il fratello della ragazza, Marcello, è tuttavia un naziskin pronto a tutto pur di allontanare la sorella dalla casa di un ebreo.

La Vita Nascosta

Pellicola premiata al Festival di Cannes 2019, La Vita Nascosta del regista Terrence Malick prende le mosse dal racconto biografico di un contadino austriaco realmente vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, Franz Jagerstatter, il quale si è opposto strenuamente al nazismo fino a essere condannato a morte dal regime per tradimento. Protagonisti de La Vita Nascosta, August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, Bruno Ganz, Jurgen Prochnow e Tobias Moretti. Il film sarà disponibile sul canale Sky Cinema Due domenica 23 maggio.

La Vita Nascosta ci offre uno scorcio delle vite di Franz e la moglie Fani, i quali vivono serenamente a Radegund, in Austria. Fino all’arrivo della guerra, a causa della quale Franz viene costretto ad arruolarsi per combattere e giurare fedeltà al Furher. L’uomo rifiuta con tutte le sue forze il nazismo ed è contrario all’annessione dell’Austria alla Germania, ma benché ripudierà le idee del regime e si rifiuterà di combattere per esso, sarà costretto a entrare a far parte dell’esercito: qui le sue idee lo condurranno a una condanna fatale.

Mosley

La nostra lista dei migliori film Sky di maggio si conclude con una pellicola d’animazione dello studio neozelandese Huhu Studios, distribuita nel 2019 e in arrivo in Italia sul canale Family di Sky. Disponibile sabato 29 maggio, Mosley è stato scritto e diretto da Kirby Atkins, il quale presta inoltre la sua voce a uno dei protagonisti; nel doppiaggio Atkins è stato affiancato da Lucy Lawless, John Rhys-Davies, Temuera Morrison e Rhys Darby.

Interamente realizzato in CGI, Mosley racconta la storia di alcune creature fantastiche dotate della capacità di comunicare, i Toriphants. Nonostante le loro fiere origini e l’abilità di poter parlare proprio come gli uomini, essi sono costretti tuttavia a servire questi ultimi: la leggenda vuole che i lontani parenti dei Toriphants, in grado di camminare su due zampe, torneranno un giorno per liberare i cugini resi schiavi. Tra questi vive Mosley, giovane Toriphant che decide di intraprendere un pericoloso viaggio per liberare la propria famiglia e cercare la mitica città di Kinesareth, dove vivono gli antenati che potrebbero aiutarli.