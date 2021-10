I migliori film Sky di ottobre: cosa guardare questo mese

Per tutti gli abbonati, Sky offre anche per questo mese un calendario ricco di appuntamenti con il cinema. Giorno per giorno è possibile accedere infatti a tanti titoli diversi, che spaziano tra i più disparati generi. Ecco i migliori film Sky di ottobre e la lista completa dei titoli di questo mese disponibili sui canali di Sky Cinema.

I migliori film Sky di ottobre

Quelli che mi vogliono morto

Tra i migliori film Sky di ottobre, un thriller ad alta tensione tra foreste del Montana, di cui vi avevamo parlato nella nostra recensione. Quelli che mi vogliono morto, film diretto da Taylor Sheridan che passa dietro alla macchina da presa dopo la fortunata carriera da sceneggiatore. Sheridan è infatti autore delle sceneggiature di Sicario, Hell or High Water, I Segreti di Wind River e Soldado, ma ci propone stavolta una pellicola scritta e diretta personalmente. Quelli che mi vogliono morto segue le vicende di Hannah, vigile del fuoco nella Contea di Park, e di Ethan, vice-sceriffo della Contea ed ex fidanzato di Hannah.

Il loro cammino incrocia ben presto quello di Connor, un bambino in fuga insieme al padre, braccati da due sicari intenzionati a ucciderli con ogni mezzo: i fratelli Blackwell, questo il loro nome, faranno in modo di stanare Connor dando alle fiamme la foresta. Hannah ed Ethan metteranno quindi a repentaglio la loro vita pur di fermare i Blackwell e salvare Connor. Quelli che mi vogliono morto è interpretato da Angelina Jolie, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Nicholas Hoult, e Finn Little e sarà disponibile per la visione lunedì 11 ottobre su Sky Cinema Uno.



Lansky

Venerdì 15 ottobre il canale Cinema Uno ospiterà un film basato su una storia vera: Lanksy, ovvero la biografia di Meyer Lansky, gangster mafioso che dalla Bielorussia ha messo radici negli Stati Uniti con giri d’affari poco leciti. Lansky ci porta nella vita dell’uomo che ha ingannato amici, nemici e FBI, in un lungo flashback al microfono del giornalista David Stone.

Diretto da Eytan Rockaway, Lansky è il film drammatico che ripercorre i cruenti anni di ascesa al potere del gangster, ormai anziano e sotto la protezione dell’FBI. A interpretare Meyer Lansky troviamo Harvey Keitel, affiancato da Sam Wothrington, Minka Kelly, AnnaShopia Robb, David Cade e John Magaro, in una pellicola biografica e thriller dalle note vertiginose.



Possession – L’appartamento del diavolo

Di Possession – L’appartamento del diavolo ve ne avevamo parlato nella nostra recensione e adesso non possiamo che consigliarvene la visione sul canale Suspense, sabato 16 ottobre. L’horror diretto da Albert Pintò racconta di quella che dovrebbe essere la nuova vita della famiglia Jiménez nell’appartamento appena acquistato in città. Quando il piccolo Rafita sparisce senza lasciare tracce, nella casa iniziano a manifestarsi anche spaventosi fenomeni che non risparmieranno nessun membro della famiglia.

L’appartamento nasconde infatti un orribile segreto sul suo precedente proprietario, che sembra avere intenzione di continuare a tormentare chi vi mette piede. Possession – L’appartamento del diavolo è girato a Madrid e prende ispirazione da un appartamento reale in cui si sono consumati diversi delitti nel corso degli anni. Il cast del film di Pintò comprende Ivàn Marcos, Beatriz Segura, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga e Ivàn Renedo



Way Down

Se siete fan de La Casa di Carta e amate gli heist movie, non potete perdervi Way Down, film di Jaume Balaguerò e produzione Sky Original su un tesoro e una rapina in banca nel cuore di Madrid. Way Down segue infatti le vicende di Thom, giovane e brillante ingegnere che intende aprire nientemeno che la cassaforte della Banca di Spagna: quest’ultima ha più di 100 anni e non esistono copie dei progetti che la riguardano, senza contare che in caso di effrazione il caveau può allagarsi grazie a un meccanismo che lo inonderebbe.

Il tesoro che sarà custodito al suo interno solo per pochi giorni, fa però gola a Thom, che pianifica di impossessarsene durante la finale dei Mondiali di Calcio, trasmessa su un maxi schermo proprio davanti alla Banca di Spagna. Way Down è interpretato da Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Liam Cunningham, Sam Riley e Famke Janssen e sarà disponibile lunedì 18 ottobre su Cinema Uno.



Il Mostro della Cripta

Una commedia tutta italiana si inserisce tra i migliori film Sky di ottobre, con Il mostro della cripta, pellicola di Daniele Misischia che mescola avventura e horror. Ambientato sul finire degli anni ’80, a Bobbio, Il mostro della cripta è un film divertente e nostalgico con una trama fortemente metafilmica che non teme toni parodistici. Il cast del film include Lillo, Tobia de Angelis, Amanda Campana, Chiara Caselli e Pasquale Petrolo.

Giò, giovane nerd appassionato di cinema e fumetti, si diletta nelle riprese di piccoli film horror in compagnia dei suoi amici. Quando viene in possesso dell’ultimo numero del suo fumetto preferito, Squadra 666 – Il Mostro della Cripta, si rende conto che i fatti narrati all’interno hanno forti analogie con alcuni, spaventosi eventi che si stanno verificando a Bobbio, il suo paese natale. Messa insieme la sua squadra di amici avventurieri, Giò convincerà anche l’autore del fumetto, Diego, a unirsi ad essi nel tentativo di svelare il mistero che sta terrorizzando il paesino. Il mostro della cripta sarà disponibile sabato 23 ottobre su Sky Cinema Uno.



Rifkin’s Festival

Woody Allen torna dietro alla cinepresa con una nuova commedia romantica ambientata in Spagna, Rifkin’s Festival (di cui avevamo parlato qui), che ci porta nel viaggio di una coppia americana alla volta del festival cinematografico di San Sebastian e alla riscoperta di sè stessi. Con un cast stellare, Rifkin’s Festival è interpretato da Wallace Shawn, Gina Gershon, Christoph Waltz, Louis Garrel, Steve Guttenberg e Richard Kind e sarà disponibile venerdì 29 ottobre su Cinema Due.

Tra i migliori film Sky di ottobre, non poteva che inserirsi la nuova pellicola di Woody Allen, che racconta il viaggio di Sue e Mort Rifkin, marito e moglie in crisi di coppia che tentano di riavvicinarsi in occasione del festival di San Sebastian. Lei addetta all’ufficio stampa, lui professore in pensione, scopriranno che vi sono numerosi intoppi sulla strada per la riconciliazione, ma anche numerose occasioni per ritrovare le proprie passioni e costruirsi un futuro diverso.



A cena con il lupo

In concomitanza con l’arrivo di Halloween, non poteva mancare un horror, benchè in salsa comedy come A cena con il lupo. Tratto dal videogioco Ubisoft intitolato Werevolves Within, il film diretto da Josh Ruben è il titolo perfetto per accogliere la festività più spooky dell’anno, con il sorriso (trovate inoltre la nostra recensione a questo link). Distribuito nel 2021, A cena con il lupo sarà disponibile il 30 ottobre sul canale Collection di Sky.

La pellicola di Ruben segue le vicende di alcuni abitanti della cittadina di Beaverfield, rimasti intrappolati in una locanda a seguito di una violenta tempesta di neve. A complicare la situazione, alcuni omicidi che terrorizzano il gruppo, tra i quali tuttavia si nasconde l’assassino. La guardia forestale Finn (Sam Richardson) si metterà dunque all’opera insieme a Cecily (Milana Vayntrub) per scoprire chi (o cosa) c’è dietro a tali omicidi.