I migliori film Sky di marzo: i titoli da vedere questo mese

In questo periodo di grandi incertezze, l’intrattenimento viene in nostro soccorso anche nei momenti più difficili da affrontare. Il cinema, soprattutto, può essere una fonte di svago, emozioni, persino conoscenza, in grado di fornire compagnia e, perché no, conforto. Per affrontare un altro duro mese nel migliore dei modi, non resta che seguire allora il palinsesto filmico proposto da Sky Cinema, con la sua selezione di titoli che vi potranno accompagnare per tutto il mese di marzo. Per scoprire quali sono i migliori film Sky di marzo, seguite la nostra selezione.

I migliori film Sky di marzo

Waves – Le Onde della Vita

Film del 2019 che vede dietro la macchina da presa il giovane Trey Edward Shults, alla sua terza pellicola da regista, Waves – Le Onde della Vita è un dramma calato tra i paesaggi mozzafiato del sud della Florida che esplora da vicino gli affetti familiari con tutti i loro problemi annessi. Protagonista il liceale Tyler Williams, atleta di punta nella squadra di wrestling della scuola, il quale vive un’esistenza apparentemente perfetta: eccelle nello sport e in altre attività scolastiche e ha una bellissima fidanzata di nome Alexis. Bastano poche perturbazioni della quiete, però, a mandare a monte quelli che sembrano dei piani perfetti.

Un infortunio che potrebbe minare la sua carriera sportiva, l’inaspettata gravidanza di Alexis e un padre autoritario al limite della violenza, condurranno Tyler verso un percorso di autodistruzione che coinvolgerà anche i suoi affetti più cari. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, al Telluride e al Toronto Film Festival, Waves – Le Onde della Vita comprende all’interno del suo cast Kelvin Harrison Jr., Alexa Demie, Sterling K. Brown, Taylor Russell e Renée Elise Goldsberry. La pellicola di Shults sarà presente su Sky Cinema Due a partire dal 4 marzo, anche on demand.

Volevo Nascondermi

La vita e il dolore di uno dei più importanti artisti contemporanei vengono raccontati nella biografia diretta da Giorgio Diritti dal titolo Volevo Nascondermi: una pellicola che ci parla della sofferenza e della solitudine del pittore e scultore Antonio Ligabue, interpretato qui da Elio Germano. Vincitore dell’Orso d’Argento per il miglior attore al Festival di Berlino 2020, del Nastro D’Argento 2020 e di due riconoscimenti all’European Film Awards 2020, il film di Diritti entra adesso tra i migliori film Sky di marzo, disponibile su Cinema Due dal 7 di questo mese e on demand.

Volevo Nascondermi prende le mosse dall’infanzia di Antonio Ligabue, che da bambino viene affidato a una coppia svizzero-tedesca. È tuttavia affetto da rachitismo e disturbi psichici e per questo viene mandato a vivere a Gualtieri, in Emilia, dove vive anche il padre biologico. Qui Ligabue inizia a condurre una vita povera all’insegna del disprezzo da parte degli altri, benché presto verrà scoperto dal critico Mazzacurati che, avendone notato le doti artistiche, lo incoraggerà a sviluppare la sua vena da scultore e pittore e lo introdurrà a mostre e convegni d’arte.

Non Conosci Papicha

Sky Cinema Due, dal 9 marzo, ospita un altro film acclamato dalla critica nel 2020: Non Conosci Papicha. La storia di Nedjma, giovane studentessa che vive nell’Algeria degli anni ’90, dove il fondamentalismo religioso rappresenta la principale fonte di repressione di ogni libera espressione. Nedjma sogna infatti di fare la stilista e, quando con il suo modo di fare da giovane donna emancipata che possiede un proprio pensiero e un proprio stile cerca di mettere su la sua prima sfilata, viene additata come una pericolosa ribelle. E anche la sua vita verrà diretta verso un cammino pericoloso.

Diretto dalla regista Mounia Meddour al suo esordio con un lungometraggio, il quale racconta la quotidianità femminile in uno dei periodi più bui della storia algerina, Non Conosci Papicha è stato insignito del Premio César per la miglior promessa femminile e per la miglior opera prima, presentato alla sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes del 2019. Un emozionante titolo tra i migliori film Sky di marzo.

L’Uomo Invisibile

Un classico della letteratura che viene riadattato nella pellicola di Leigh Whannell, L’Uomo Invisibile, la quale si propone anche come reboot dell’omonimo film del 1933. Un horror terrificante che mette in scena il racconto di H.G. Wells, tra la paranoia e la costante minaccia di un occhio sempre vigile che ci osserva nell’ombra. Disponibile su Sky Cinema Uno dal 15 marzo, L’Uomo Invisibile ha per protagonisti Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge e Storm Reid.

Reintepretando il racconto classico di Wells, il film di Whannell racconta l’orrore dalla prospettiva della vittima e non più dello stesso uomo invisibile. Qui Cecilia vive da troppo tempo una relazione tossica con il ricco Adrian Griffin, finché un giorno non riesce a fuggire trovando ospitalità presso un amico d’infanzia. Dopo poche settimane scopre che Griffin si è suicidato, ma la sua presenza sembra perseguitarla ancora, dal momento che nell’abitazione iniziano a verificarsi strani avvenimenti, che portano Cecilia a credere che il suo ex sia diventato infine invisibile.

Il Colpevole – The Guilty

Un agente di polizia che paga lo scotto delle sue azioni lavorando adesso come operatore telefonico al numero d’emergenza: Asger Holm crede di poter risollevare le sorti della propria carriera e di aiutare una donna in serio pericolo, quando riceve la telefonata da parte di una vittima di rapimento. Tenterà quindi il tutto per tutto andando anche contro le regole, non sapendo tuttavia che la telefonata d’emergenza ricevuta nasconde in realtà degli orribili segreti e il suo tentativo di salvataggio metterà a rischio la sua carriera da poliziotto e le vite dei protagonisti coinvolti.

Il Colpevole – The Guilty è il film del danese Dan Skyldige al debutto dietro la macchina da presa, che dal 19 marzo sarà disponibile per la visione su Sky Cinema Collection. Tra i migliori film Sky di marzo, la pellicola distribuita nel 2018 ha una particolarità: si svolge interamente nello spazio delle due stanze e del corridoio che compongono la sede del centralino d’emergenza messo in scena. Il Colpevole – The Guilty è stato premiato al Sundance Film Festival, al Seattle International Film Festival e al Torino Film Festival, ricevendo anche una candidatura agli Oscar 2019 come miglior film in lingua straniera.

Emma.

Ancora un nuovo adattamento cinematografico di un’opera letteraria, con Emma. di Autumn De Wilde. L’omonimo romanzo di Jane Austen del 1815 prende forma con la pellicola distribuita nel 2020 che vede protagonisti Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth, Miranda Hart, Bill Nighy, Josh O’Connor e Callum Turner. La celebre Regina degli Scacchi veste quindi qui i panni della bella e ricca Emma Woodhouse, giovane benestante nell’Inghilterra di inizi ‘800.

In questa commedia romantica vediamo la giovane Emma impegnata a combinare i matrimoni altrui nella georgiana Inghilterra rurale, mentre trascorre la sua vita allegramente e senza troppe preoccupazioni. L’armonia sembra rompersi quando giunge la bellissima Jane, per la quale Emma inizia a riporre un forte sentimento di invidia e gelosia. Tra sotterfugi, fraintendimenti amorosi e matrimoni architettati dalla mente in fermento della giovane, Emma stessa cederà a un amore mai dichiarato per colui con il quale ha sempre avuto un forte legame. Il film di De Wilde sarà disponibile su Sky Cinema Due a partire dal 23 marzo.

Un Amico Straordinario

Lloyd Vogel è un giornalista disilluso, cinico nei confronti della vita, tanto da non riuscire a coltivare come vorrebbe i suoi rapporti con la moglie, il figlio piccolo e il padre anziano e morente. Nel 1998 viene incaricato dalla rivista Esquire di intervistare il celebre conduttore televisivo di un programma per bambini, il signor Fred Rogers. Seppur con tante riserve, Vogel accetta l’incarico, ma quando conosce il signor Rogers scopre di doversi ricredere: la gentilezza dell’uomo permetterà infatti al giornalista di aprirsi e parlare apertamente del suo dolore, trovando in Rogers un amico inaspettato.

Il film diretto da Marielle Heller, Un Amico Straordinario, è stato distribuito nel 2019 e il suo cast comprende Tom Hanks e Matthew Rhys nei panni rispettivamente di Fred Rogers e Lloyd Vogel. Per questo ruolo, Hanks ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar come miglior attore non protagonista, mentre il film è stato candidato ai Golden Globes e ai BAFTA. La sua programmazione tra i migliori film Sky di marzo è prevista per il 30 di questo mese, su Sky Cinema Due.

Di seguito, la lista completa dei titoli Sky di marzo:

1 marzo: La Mia Banda Suona il Pop

3 marzo: La Rosa Velenosa

4 marzo: Waves – Le Onde della Vita

5 marzo: Seized – Sotto Ricatto

6 marzo: Vicky il Vichingo – La Spada Magica

7 marzo: Volevo Nascondermi

8 marzo: L’Assistente della Star

9 marzo: Non Conosci Papicha

10 marzo: Balto e Togo – La Leggenda

11 marzo: Hotel Artemis

11 marzo: Fukushima

12 marzo: Killerman

13 marzo: Gli Indifferenti

15 marzo: L’Uomo Invisibile

16 marzo: Lo Stato della Mente

17 marzo: Artù e Merlino – I Cavalieri di Camelot

19 marzo: Speravo de Morì Prima

19 marzo: Il Colpevole – The Guilty

20 marzo: Una Sirena a Parigi

22 marzo: Honest Thief

23 marzo: Kin

23 marzo: Emma.

24 marzo: Inheritance

24 marzo: Effetto Domino

29 marzo: Greenland

30 marzo: Un Amico Straordinario