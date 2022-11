Eccolo lì, sta arrivando… Quel tragico momento in cui vi guardate attentamente allo specchio e vi chiedete “ma cosa regalo quest’anno per Natale?”. Niente paura, c’è ancora tempo per pensarci, ma se proprio gradite un aiuto, ecco un suggerimento che potrebbe fare al caso vostro. Perché non donare un fumetto? Tra i nuovi titoli di quest’anno, italiani e internazionali, ecco 5 fra i migliori fumetti da regalare a Natale

I migliori fumetti da regalare a Natale

Gli ultimi giorni di luce di Billie Scott

Edito quest’anno in Italia da Feltrinelli Comics, Gli ultimi giorni di luce di Billie Scott è un graphic novel young adult scritta e illustrata da Zoe Thorogood. La protagonista è Billie Scott, un’artista estremamente riservata che trascorre costantemente il proprio tempo nella sua cameretta. I disegni sono la sua passione, e potrebbe presto esporre le proprie opere presso una galleria prestigiosa. Per trovare ispirazione, si sforza di uscire dalla propria comfort zone e dalla sua stanza, ma un tragico evento le fa perdere gradualmente la vista. Ella dovrà cercare un altro modo per trovare quell’ispirazione tanto agognata.

Il fumetto di Zoe Thorogood cerca di far vivere sulla pelle del lettore le medesime sensazioni della protagonista, ponendolo di fronte alla triste eventualità di perdere una parte essenzialmente coinvolta nelle sue passioni. Con un tratto sicuramente distintivo, Gli ultimi giorni di luce di Billie Scott è un’opera dolce, un invito alla determinazione e al non fermarsi mai di fronte alle difficoltà, persino quelle più invasive e inattese.

I Cavalli del Tennessee

Presentato per la prima volta al Lucca Comics and Games, I Cavalli del Tennessee di Giada Duino e Giulia Pex è un breve graphic novel italiano dalle atmosfere sognanti, targato Edizioni BD.

Il racconto ruota intorno a soli quattro personaggi. Adria è una giovane studentessa che, tra una lezione di biologia marina e una relazione al capolinea con il musicista Mat, cerca di mettere insieme i pezzi per scrivere nuove pagine della sua vita. Contemporaneamente, si assiste al casuale incontro tra Roberto e Tommaso mentre portano a spasso i propri cani; un momento decisivo per un rapporto inaspettato.

Con un linguaggio attuale, spesso molto conciso, I Cavalli del Tennessee avvolge il lettore con i suoi colori pastello e le sue tavole armoniose, che spesso si concentrano sui dettagli quotidiani più intimi, su quei rituali che hanno sempre accompagnato ognuno di noi, soprattutto durante la pandemia. L’attenzione per le piccole cose si unisce ad una profondità delle tematiche, come se l’opera di Duino e Pex fosse un grande specchio in cui riflettersi.

Building Stories

Building Stories di Chris Ware, edito in Italia da Cononino Press, è tra i perfetti fumetti per Natale. In una scatola di cartone sono contenuti ben 14 fumetti di vario tipo e formato, dal volume cartonato al poster, dalla striscia di giornale tabloid fino al comic book.

Questo capolavoro racconta la quotidianità con i ritmi e i respiri della letteratura, servendosi della grafica del fumetto. Narra la storia di una donna, dall’infanzia fino all’età adulta, tessendo una complessa rete di rapporti tra la protagonista e gli altri personaggi. La grande particolarità di un’opera come Building Stories è la sua modalità di fruizione, nonché il grande valore metaforico che essa possiede. Per usare le parole dello stesso Chris Ware nella nostra intervista esclusiva al Lucca Comics and Games 2022:

“Volevo scrivere un libro che non avesse né inizio né fine, che fosse fruito da lettore come si incontrano le persone cioè non conoscendo la storia della loro vita. Quando incontri una persona inizi a mettere insieme i pezzi che sono la sua vita, quello che ti viene raccontato spesso anche nel corso di anni. Questo è lo stesso processo con cui conosciamo il mondo e capiamo le persone. Non c’è un ordine di lettura per Building Stories, si può iniziare a leggerlo da qualsiasi punto che susciti attenzione o interesse.“

Luce e Cosmo

Un’altra novità di quest’anno è Luce e Cosmo di Isaak Friedl e Yi Yang. Un graphic novel “dall’animo manga” edito in Italia da Saldapress. Il solitario Cosmo possiede un potere particolare, quello di poter vedere i fardelli degli altri, che siano esseri umani o animali. Questi, infatti, sono sempre accompagnati da un’ombra, come un parassita che ne rappresenta il lato oscuro. Luce, dal nome assolutamente non casuale, è la nuova collega di Cosmo ed è l’unico essere vivente a non possedere alcuna ombra. Qualcosa, tuttavia, sta per cambiare.

A metà strada tra il sovrannaturale e il romance, Luce e Cosmo, con toni maturi, riesce a dipingere perfettamente le reali inquietudini degli esseri umani. Anche quello di Friedl e Yang è un forte inno alla determinazione e alla positività. Tutto in quest’opera è fortemente allegorico, a cominciare dalle numerose rappresentazioni di luci e ombre che si uniscono ad un’estetica che potremmo definire city pop. Un fumetto appassionante e piacevole, il cui unico difetto è quello di essere fin troppo breve.

Moby Dick – La balena bianca

Per tutti gli amanti dei classici, tra i migliori fumetti da regalare a Natale non può mancare un regalo eccezionale. Moby Dick – La balena bianca ritorna con Edizioni NPE. Realizzato per la prima volta nel 1975 sulla sceneggiatura di Massimo Liorni, torna con i disegni di Franco Caprioli, illustratore ormai nella sua fase più matura.

La trasposizione della storia originale di Henry Melville non è, come sappiamo, una mera caccia alla balena bianca, ossessione del capitano Achab, ma anche un viaggio verso l’ignoto e verso la speranza di riscattarsi da un momento all’altro. Le tavole di Caprioli possiedono un tratto a dir poco magistrale, in grado di dare una luce e un’interpretazione inedite.