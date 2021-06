Le migliori Funko POP! di My Hero Academia

Le Funko POP! di My Hero Academia sono davvero numerose, molto colorate e comprendono tante varianti: diversi costumi, diverse pose e chi più ne ha, più ne metta. Uno dei punti forti del manga di Kōhei Horikoshi è la moltitudine di eroi, ognuno coi suoi poteri e le sue specialità, ecco il perchè del gran numero di Funko POP! esistenti. Ve ne mostriamo una selezione di quelle che, secondo noi, non possono mancare nella vostra collezione.

Funko POP! di My Hero Academia

Izuku Midoriya

Cominciamo, ovviamente, col protagonista del manga: Izuku Midoriya. In questa versione, abbiamo il ragazzo con il costume disegnato da lui e creato dall’Accademia degli Eroi, durante il suo corso di addestramento al liceo Yuei.

Silver Age All Might

Anche in My Hero Academia, come una citazione ai supereroi di Marvel e DC, esiste la Silver Age! E come poteva mancare una versione di All Might, il più forte supereroe di tutti i tempi, all’interno di questa “epoca d’argento”?

Fumikage Tokoyami

Fumikage Tokoyami è un eroe dal quirk (il termine con cui vengono indicati i poteri all’interno del manga) molto particolare: al suo interno vive in simbiosi una sorta di “ombra” chiamata Dark Shadow, che può intervenire nelle situazioni più disparate, compresa l’autodifesa di Fumikage stesso (che potete vedere in piccolo anche in questa Funko POP!).

Eijiro Kirishima

Eijiro Kirishima è uno degli eroi preferiti dal pubblico, con una solidissima fan-base che lo rende davvero amato. Il suo quirck è l’indurimento, che gli permette di subire una certa quantità di colpi senza subire danno. Inoltre, nella versione italiana di My Hero Academia è doppiato da Jacopo Calatroni, con qui abbiamo già fatto quattro chiacchiere.

Shota Aizawa

Il tenebroso insegnante del liceo Yuei Shota Aizawa è la prossima Funko POP! che non può mancare nella vostra collezione! Nonostante il suo carattere, tiene ai suoi studenti e li spinge a dare sempre il massimo. Il suo quirk è l’Annullamento, con il quale può annientare il potere di un’altra persona semplicemente guardandolo; l’importante è non chiudere gli occhi!

Tomura Shigaraki

Chiudiamo questa carrellata di Funko POP! dedicate a My Hero Academia con il cattivo per eccellenza: Tomura Shigaraki. Il suo scopo è distruggere All Might, annientando il simbolo vero e proprio della Pace e con esso l’intera società. Il suo quirk è la Degenerazione, con cui può disintegrare ogni cosa che tocca con tutte e cinque le dita. Inoltre, la Funko POP! che vi proponiamo è un’esclusiva Galactic Toys, che la rende sicuramente più ricercata e di valore.

