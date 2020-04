10 bellissimi gadget per un vero fan PlayStation

Croce-Cerchio-Triangolo-Quadrato, Dualshock, Memory Card: Una volta queste parole avranno avuto un certo significato proprio ma, oggi come oggi, chiunque nel sentirle pronunciare pensa ad una sola cosa: alla PlayStation.

Arrivata sul mercato nel 1994, la prima console PlayStation ha permesso a Sony di entrare, da subito, nel cuore dei videogiocatori, ambendo rapidamente al titolo di console più venduta di sempre. Parte di questo successo è sicuramente legato agli accattivanti titoli esclusivi della console, nonché alla nascita di tanti personaggi memorabili che, col tempo, si sono ritagliati un posto d’onore nel mondo della cultura pop. Mascotte come Crash Bandicoot, diventato negli anni iconico tanto quanto il Super Mario di Nintendo o il Sonic di Sega.

Ora, alla vigilia dell’uscita di PlayStation 5, il pubblico è di nuovo pronto a farsi ammaliare da Sony, tanto che sono bastati l’annuncio del logo della console e, soprattutto, il nuovo controller DualSense per far esplodere i social fra commenti e reaction dei fan, rompendo ogni record di su Twitter ed Instagram nel giro di pochissime ore.

Visto il fervore ma, soprattutto, vista l’attesa per la nuova console, abbiamo quindi pensato di omaggiare il marchio PlayStation attraverso una serie di gadget che, ne siamo certi, saranno capaci di conquistare il vostro cuore (e il vostro portafogli): prodotti semplici ma bellissimi, pronti a gridare al mondo tutto l’amore e l’affetto che solo un vero fan PlayStation potrebbe provare. Speriamo siate pronti, perché questi sono 10 bellissimi gadget che ogni fan PlayStation dovrebbe avere! Pronti per lo shopping?

I Gadget PlayStation

Lampada Simboli PlayStation

Immaginate l’effetto di vedere i quattro famosi simboli del controller PlayStation emergere dal buio di una stanza. Chiunque abbia giocato almeno una volta alla PlayStation riconoscerà questi simboli dalla distanza, e si emozionerà nel vedere un prodotto come questo. Con i simboli luminosi adagiati sopra una struttura che ricorda le linee della PlayStation 4, questa lampada si afferma come un buon prodotto di design. Con le sue tre modalità di accensione: accensione normale tramite l’interruttore, accensione in base ai suoni oppure lampeggio intermittente, questa lampada diventa e la rende un perfetto arredo vicino alla TV oppure come fondale per i live streaming. La lampada inoltre ha una doppia funzionalità di alimentazione: tramite micro USB oppure tramite batterie AAA non incluse. I suoi quasi 80 cm di lunghezza e 17,8 x 27,9 cm di spessore e profondità, rendono questa lampada un prodotto assolutamente da non perdere per i fan PlayStation!

» Clicca qui per acquistare la lampada simboli PlayStation



Cassa TNT Led Crash Bandicoot

Per decenni abbiamo imparato a star lontano da queste casse di legno con scritto TNT nei vari giochi della saga di Crash Bandicoot, ma come resistere al brivido di averne una dentro casa? Paladone ha realizzato su licenza ufficiale una perfetta riproduzione della storica cassa, rendendola una lampada LED alta 10 cm. Oltre ad illuminarsi grazie a tre pile AAA (non incluse), la cassa emette anche il famoso suono del countdown prima dell’esplosione (tranquilli, ovviamente non esploderà per davvero). Questo fa di questa cassa LED un oggetto immancabile nella collezione di qualunque videogiocatore, che sia del primo Crash del 1996, oppure delle ultime remastered.

» Clicca qui per acquistare la cassa TNT LED di Crash Bandicoot

Bicchiere Trofeo PlayStation

Abbiamo visto trofei PlayStation di bronzo, argento, oro e platino, ma avreste mai pensato di vederne anche uno di vetro?! Che siate dei giocatori online oppure offline fa sempre piacere sbloccare un trofeo, a maggior ragione quando l’obiettivo raggiunto è stato difficile, senza contare la soddisfazione del poterli sfoggiare tra amici e colleghi, giusto? Ebbene, da adesso potrete festeggiare i vostri successi anche dal vivo, brindando con questo meraviglioso calice a forma di trofeo PlayStation. Arrivati nel mondo videoludico con la PS3, i trofei sono diventati presto una merce di scambio di consigli e platinare un gioco, ossia vincere tutti i trofei, è il sogno proibito di numerosi videogiocatori. Dal digitale al reale, ora possiamo bere da queste coppe come veri e propri eroi del videogame. O come Sir Daniel Fortesque, vista la bizzarra forma che ricorda vagamente un calice. Dedicato a tutti i completisti!

» Clicca qui per acquistare il Bicchiere Trofeo PlayStation

Carte da gioco Playstation

Questa simpatica variante delle famose carte da Poker, griffata Playstation, è un “must have” per gli amanti del gioco, dentro e fuori la console. Contenute in una bellissima una scatola in metallo a rilievo che riproduce alla perfezione la classica PlayStation, questo divertente set di carte da gioco non avrà i soliti semi come picche, quadri oppure cuori. Questi infatti sono stati sostituiti con gli iconici simboli del pad PlayStation, portandoci ad avere “Re di Quadrato” oppure “ Asso di Triangolo” e “Regina di Cerchio”. Una perfetta ed originale idea regalo, soprattutto per i fan della prima era di PlayStation.

» Clicca qui per acquistare le Carte da gioco PlayStation

Zaino “Retro Logo”

Una cosa è certa, quando sarà finito questo lockdown tutti noi avremo una gran voglia di uscire e stare all’aria aperta. Nell’attesa, potreste cominciare ad equipaggiarvi di tutto punto con questo bellissimo zaino “Retro Logo”. Realizzato con l’intento di riprodurre i colori del classico logo Playstation, gli iconici rosso giallo e azzurro li troviamo ad evidenziare la posizione delle chiusure lampo. Con il suo aspetto elegante ma allo stesso tempo giovanile, questo zaino permette di alloggiare al suo interno un laptop nell’apposito scompartimento della tasca principale, ed è munito di saltare due tasche frontali con cerniera. Certo, non permette di portare dietro con noi una console ed annessa tv, ma questo zaino è la maniera perfetta per mostrare anche agli altri il nostro essere “sonari” andando in giro.

» Clicca qui per comprare lo Zaino “Retro Logo”

Borraccia da asporto PlayStation

In questi giorni di lockdown, non possiamo certo dimenticare della battaglia contro la plastica, e tantomeno della lotta per la salvaguardia dell’ambiente. Ed infatti la borraccia da asporto PlayStation è esattamente quello che ci sentiamo di consigliarvi. Pensato per l’utilizzo sia fuori che in casa, con il suo rivestimento in acciaio inossidabile è resistente agli urti, oltre che in grado di mantenere la temperatura delle bevande sia calde che fredde. Con una capacità di 415 ml (14floz), questa borraccia è composta da una parte superiore che si svita in acciaio, ed una inferiore rivestita di silicone. Proprio in questo rivestimento di silicone infatti troviamo in rilievo sia il logo PlayStation stilizzato che una riproduzione del controller Dualshock 4. Una chicca che nessun fan PlayStation deve perdere!

» Clicca qui per comprare la Borraccia da asporto PlayStation

Controller Antistress

Il videogioco nasce come passatempo, come momento di svago e divertimento, ma quante volte un livello troppo difficile oppure un boss troppo ostico ci ha fatto venir voglia di urlare e lanciare via il controller? A quanto pare si tratta di una cosa abbastanza comune, anche in aziende come Paladone che, per l’occasione, ha deciso di venire in nostro soccorso con un prodotto su licenza dalle innegabili capacità “antistress”: la riproduzione di un controller PlayStation 3, ma di gomma. Leggermente più piccolo del controller originale da cui è ispirato, questo antistress si presenta come un’accurata riproduzione con tanto dei tasti colorati e levette analogiche in rilievo. Questo prodotto,adatto per bambini ed adulti di tutte le età, è un perfetto strumento per ritrovare la calma dopo le fasi di gioco più nervose e pesanti il che, ad esempio, potrebbe farvi molto comodo in qualunque sessione di Dark Souls… e non solo.

» Clicca qui per acquistare il Controller Antistress

L’orologio a forma di PS1

Un gadget minimal ma assolutamente irresistibile: questo orologio digitale riprende appieno forma e colori della prima, intarmontabile, PlayStation, proponendosi con un cinturino realizzato in plastica morbida e un display retroilluminato posizionato in quello che, nella console originale, è l’alloggiamento dei dischi. Lo stesso cinturino, per altro, richiama apertamente la parte laterale della prima console Sony, con le sue indimenticabili prese d’aria scanalate. Con le impostazioni soddisfatte da due pulsanti funzionali, l’orologio arriva già con la batteria al suo interno, pronto per essere usato e sfoggiato. Un gadget perfetto per i veri fan Playstation.

» Clicca qui per acquistare l’Orologio console PlayStation

Tazza Controller PlayStation

Strumento a dir poco fondamentale per godere dei propri videogame preferiti, il controller PS4 di presta, in realtà, a molteplici usi. Per esempio, avete mai provato ad utilizzare la sua luce LED per cercare qualcosa nel buio? Ecco, noi sì (e non è un granché utile), ma mai ci saremmo aspettati di utilizzarlo come impugnatura di una tazza per fare colazione! Ovviamente, in questo caso, non vi suggeriamo di provare a utilizzare il vero controller per sollevare la tazza, ma di acquistare, invece, questa riproduzione di Paladone, pensata per quei veri gamer che vogliono cominciare la giornata con il giusto sprint. Questa tazza, ha nel manico riprodotto il controller di PlayStation4 e si presenta nella sua forma originale, con tanto di pulsanti, presa usb e levette analogiche. La parte della tazza invece presenta una decalcomania bianca del classico logo PlayStation, e dietro degli intramontabili e tanto amati simboli del controller. Ci sta poco da fare, se il buongiorno si vede dal mattino, fare colazione in una tazza del genere preannuncia una giornata piena di trofei sbloccati!

» Clicca qui per acquistare la Tazza Controller PlayStation

Sveglia Controller

Spesso capita di perdere la cognizione del tempo durante una sessione di gioco e le motivazioni possono essere molteplici: una trama intrigante, un gameplay avvincente, o anche solo la volontà di provare, per l’ennesima volta, ad uccidere quel boss al massimo della difficoltà disponibile. Le motivazioni, insomma, possono essere innumerevoli, ma è sempre meglio tenere d’occhio il tempo, specie se il giorno dopo c’è scuola o il lavoro. Una soluzione? Potreste optare per questa bellissima sveglia a forma di DualShock, che ricrea perfettamente forma, dimensione e colori del classico pad in versione PS4. Composto da un display LCD posizionato nell’alloggiamento del trackpad, questo orologio è dotato anche di un sistema di retroilluminazione e di allarme, così da poterci aiutare nell’organizzare al meglio il tempo di gioco. Alimentato tramite una micro USB, utilizza i tasti del pad per la navigazione delle impostazioni e per il settaggio dell’orario: un concept semplice, geniale e davvero ben realizzato!

» Clicca qui per acquistare la Sveglia Controller PlayStation