Ammettiamolo: prima dell’anno 2000 quasi nessuno si sarebbe aspettato la nascita di Xbox, ovvero di una console per videogiochi prodotta Microsoft, con delle sue esclusive, un proprio focus e l’ambizione di scalzare dal podio la PlayStation di Sony. Del resto se dici “Microsoft” pensi immediatamente al PC, e il pensiero di una console per videogame è stato, per molti, un pensiero accostabile ad una blasfemia. Quel sogno “profano”, è però divenuto realtà e con l’uscita della prima Xbox, quella “X” verde è comunque riuscita a farsi amare da molti giocatori.

Giocatori che, lo sappiamo, sono sempre a caccia di nuovi modi per ricordare a Microsoft il loro amore e la loro passione ed a cui, senza troppi fronzoli, vogliamo dedicare questo nostro nuovo articolo dedicato ai collezionisti del mondo console. Quei fan sfegatati che avevamo già celebrato per ciò che concerne il marchio PlayStation e che, ovviamente, abbiamo voluto celebrare anche per ciò che concerne Xbox, grazie a questa nostra lista contenente un po’ di gadget a tema, perfetti per dimostrare al mondo la vostra incrollabile devozione al marchio Xbox! Mano al portafogli, questi sono “10 bellissimi gadget per un vero fan Xbox”! Siete pronti a spendere? Si comincia!

I migliori Gadget Xbox

Lampada Logo Xbox

Sia la stanza di un gamer o una posizione privilegiata accanto al vostro divano o nel vostro angolo home cinema, questa bellissima lampada targata Paladone è semplice ma elegante, e nella sua sobrietà risulta un elegante elemento di arredo per qualunque circostanza. Vistosa ma compatta nelle sue dimensioni non eccessive di 21 x 7 x 21 cm, la lampada logo Xbox è dotata di una doppia tipologia di alimentazione (cavo USB o due pile AA non incluse) il che permette una notevole libertà nel posizionamento del prodotto. Certo, la sua luce non andrà ad illuminare completamente una stanza, ma di certo un vero fan Xbox non può lasciarsi sfuggire questo gadget da veri gamer!

» Clicca qui per comprare la Lampada Logo Xbox

Il porta controller di Banjo-Kazooie

Siamo tutti d’accordo: da quando i controller non hanno più i cavi siamo contenti di avere la libertà di poterci muovere o far passare persone davanti la televisione senza incorrere in disastri madornali. Tuttavia, dobbiamo ammettere che questa libertà ha anche un rovescio della medaglia, specie quando per sbadataggine si lascia il controller in giro per casa senza ricordarsi dove lo si sia poggiato. Una soluzione? Sicuramente un bel porta controller può fare al caso vostro, risultando tanto comodo quanto esteticamente appagante. Una gioia che viene per altro amplificata se l’articolo in questione raffigura il dinamico duo di Banjo-Kazooie, franchise nato su console Nintendo, ma indubbiamente reso popolare da Xbox, console dove il famoso orso e il suo breegull hanno conquistato i fan con i loro ultimi titoli. Oltre al supporto è compreso un cavo 2 in 1 (micro USB e USB C), che permette anche la carica del dispositivo. Grazie ai suoi colori vivaci sarà impossibile per voi dimenticare di utilizzarlo, ed inoltre rappresentando entrambi i personaggi del gioco è un bellissimo oggetto da collezione!

» Clicca qui per acquistare Banjo-Kazooie Porta Controller

La cassa bluetooth di Master Chief

Questo è il prodotto che farà impazzire i fan di Halo e non solo! Oltre ad essere una fedelissima rappresentazione del casco di Master Chief, alta 31 cm, con tutti i suoi dettagli e finiture, avrete anche una potente cassa Bluetooth! La cassa è composta da 2 altoparlanti da 3W, un subwoofer da 10W-102mm e da una batteria ricaricabile da 2200mAh, che vi permetterà una funzionamento della cassa per 4-5 ore. Come se tutto questo non bastasse, ci troviamo di fronte il primo prodotto di Halo ad avere la voce originale di Master Chief, ossia quella di Steve Downes, che ripete la frase “I have a job to do”. Che altro aggiungere, ci troviamo di fronte un vero e proprio MUST!

» Clicca qui per acquistare la cassa bluetooth di Master Chief

Tazza termosensibile Xbox

La colazione è il momento più importante della giornata, giusto? Giusto! Allora nessun dubbio che un vero fan Microsoft possa essere felice di cominciare la giornata con lo sprint che solo questa bellissima tazza Xbox può garantire. La parte esteriore della tazza è arricchita da una stampa termosensibile in stile cartoon che raffigura il controller, con simboli e loghi, mentre all’interno prevale il classico colore verde Xbox . Da brava tazza termosensibile quale è, cambierà di aspetto in base al liquido che si metterà al suo interno: basta infatti una bevanda calda per vederla trasformarsi e cambiare completamente colore. Un gadget su licenza che non può di certo mancare nella collezione di un vero fa del marchio Xbox!

» Clicca qui per acquistare la tazza termosensibile Xbox

Monopoly Halo

Certo passare da un gameplay frenetico, dinamico e colorato come quello di Halo alla “calma” di un gioco da tavolo potrebbe sembrare un azzardo, ma è proprio grazie all’originalità che questa versione di Monopoly si è meritata un posto nella nostra lista. Come al solito il gioco è pensato per 2-6 giocatori con la particolarità che uno di loro si ritroverà a possedere location come la Terra oppure l’Arcadia. Non serve conoscere tutto il background di Halo per giocarci, ma sicuramente i fan apprezzeranno di gran lunga una partita visto che è senza dubbio appagante poter scegliere tra le 6 pedine di gioco il casco di Master Chief, una lama energetica o uno dei veicoli della saga. Se non siete troppo legati a Parco della Vittoria e leggere delle carte in inglese non vi mette paura, allora questo è il gioco da tavolo che non può mancare alla vostra collezione!

» Clicca qui per acquistare il Monopoly Halo

Vinile Colonna sonora Gears 5

Questo è un articolo che qualunque fan di Gears of War dovrebbe possedere! Stiamo parlando dei due vinili della colonna sonora di Gears 5, contenuti in una custodia impreziosita da un rappresentativo quanto originale artwork dell’inglese Luke Preece. La colonna sonora è composta da Ramin Djawadi, un nome che, qualora vi risultasse familiare, si è occupato anche delle musiche di Game of Thrones e del film di Iron Man. Nei 18 brani contenuti della collezione troviamo un variegato mix di generi musicali, oscillando dalla leggerezza dei suoni orchestrali alla forza dei brani più elettronici. Insomma, una colonna sonora bellissima da sentire, ma anche da tenere esposta.

» Clicca qui per acquistare il vinile della colonna sonora di Gears 5

Quaderno Luminoso Xbox

Siete in cerca di un taccuino sul quale conservare i vostri pensieri? Volete prendere appunti con stile, causando al contempo invidia nei vostri interlocutori?Siete fan del marchio Xbox e volete gridarlo al mondo? Allora questo è l’articolo che fa per voi! Si tratta sostanzialmente di un quaderno da 200 pagine, sulla cui copertina è presente una bella immagine rappresentativa del mondo Xbox, con alcuni loghi ispirati da alcuni dei più celebri franchise Microsoft: Halo, Gears, Ori, le macchine da Forza ed addirittura Minecraft, con al centro il classico logo Xbox. Un logo che, per altro, si illumina grazie alla presenza di una luce LED attivabile schiacchiando l’angolo in basso a destra della copertina! Un articolo con un certo carisma… ed un grande stile!

» Clicca qui per acquistare il quaderno luminoso Xbox

Borraccia da Asporto Xbox

Ridurre la produzione di plastica e dell’inquinamento è una faccenda importante. Un argomento di cui si discute da tempo e che, nel nostro piccolo, possiamo avallare sforzandoci di consumare il meno plastica possibile. Via le bottiglie di plastica, val sempre la pena optare per una borraccia o un thermos, soprattutto se si è spesso in movimento e non si vuole perdere occasione per idratarsi come si deve. La soluzione per un fan Microsoft? Una bella borraccia da viaggio marchiata Xbox è il gadget perfetto per combattere in maniera intelligente l’utilizzo della plastica e manifestare a tutti il nostro amore per la grande X. Composto da una parte in acciaio inossidabile, questo bicchiere è foderato da una copertura in silicone nera con in rilievo la forma della primissima console Xbox, e rifinito con alcuni particolari in verde. Un gadget imperdibile per tutti i fan della console Microsoft!

» Clicca qui per acquistare la Borraccia da asporto Xbox

Sottobicchieri Sea of Thieves

Yo-oh, yo-oh! Avanti bucanieri, issate le vele e fate rotta verso questo meraviglioso gadget che darà alla vostra casa quel tocco da vero covo dei pirati. Stiamo parlando dei sottobicchieri di Sea Of Thieves, per tutti gli amanti del mondo piratesco e non! Riproducendo in vari colori la copertina del videogioco uscito nel 2018, questo set da 4 sottobicchieri è perfettamente in linea con lo stile a cui Sea of Thieves ci ha abituato, e comunica ai nostri ospiti che hanno di fronte un vero pirata, almeno del mondo dei videogiochi!

» Clicca qui per acquistare i Sottobicchieri di Sea of Thieves

Fiches di Cuphead

Non poteva mancare un gadget del famoso run ‘n gun Cuphead, che tanto ci ha fatto attendere per la sua uscita, quante grida di dolore abbiamo emesso per la sua difficoltà. Fan del gioco in cerca di un gadget simpatico per celebrarlo come si deve? Queste repliche delle fiches del casinò del Diavolo sono un gadget raro e bellissimo che, oltre a ricordare lo scontro con i boss del casinò hanno rispettivamente colore ed aspetto dei due protagonisti del videogioco: Cuphead e Mugman. Prodotte dalla Fanattik, queste fiches vengono vendute direttamente in coppia e sono uno dei pochissimi prodotti su licenza prodotti per il belissimo gioco di MDHR studios. Chicche di classe, sono colorate a smalto e sul retro recano incisa la famosa catch frase del gioco “Don’t Deal with the Devil”. Bellissime!

» Clicca qui per acquistare le Fiches di Cuphead