I migliori giochi da tavolo in solitario

Giochi da tavolo in solitario… vero: il gioco è aggregazione, è gruppo, è prendere in giro gli avversari o ammirarne le ingegnose tattiche. Ma, talvolta, è anche sfidare il sistema nel tentativo di “sconfiggerne” le meccaniche e migliorare la nostra conoscenza del prodotto.

Nonché ritagliarsi un piccolo momento tutto per noi. Ecco per voi una selezione di giochi da tavolo affrontabili anche da soli senza che l’esperienza ne risenta (non mancheremo di segnalare la possibilità che possano essere giocati in gruppo).

Attenzione: non si tratta di una classifica, ma solo di prodotti che, secondo noi, non dovrebbero mancare nell’esperienza di un vero appassionato. Periodicamente torneremo a segnalarvi nuovi elementi da aggiungere alla vostra collezione.

Mage Knight

Un’epopea fantasy dove saremo chiamati a vestire i panni di maghi-guerrieri e dove saranno le nostre scelte a definire la storia e il nostro personaggio. Campione indiscusso della classifica di BGG per moltissimo tempo (solo di recente ha lasciato il posto), è giocabile anche in gruppo (fino a 5 giocatori). Lo consigliamo a chi vorrebbe rivivere sul tavolo il mood tipico dei giochi di ruolo.

Terraforming Mars

“Spazio, ultima frontiera…” se questa frase vi fa venire la pelle d’oca, allora Terraforming Mars fa per voi: chiamati a colonizzare Marte, avremo tempo e risorse limitate per rendere il pianeta rosso abitabile. Prodotto pluripremiato e costantemente in cima alle classifiche di gradimento di tutto il mondo. Anche qui, volendo, potremo giocare fino in cinque. Gioco dall’alto livello di strategia, caratterizzato da meccaniche semplici che però permettono di dare vita ad strategie complesse.

Scythe

Ambientato in un distopico post prima guerra mondiale, prenderemo il comando di una fazione e dovremo farla prosperare e riportarla al perduto splendore. Adatto, oltre che partite in solitario, per combattute sessioni fino a 5 giocatori. Meccaniche tutto sommato lineari che però permetteranno di muoversi alla ricerca della vittoria nel modo che preferiremo.

Gloomhaven

Un vero e proprio colosso: si parla di di quasi 10 kg di materiali. Atmosfera fantasy spalmata su quasi 100 missioni. Nei panni di indomiti avventurieri, affronteremo pericolose creature e luoghi inesplorati nel tentativo di portare a termine la propria missione personale ma anche aumentare il prestigio della città che da nome al gioco. Grazie alla presenza di elementi legacy (eliminabile con un set di sticker attacca stacca) e alla possibilità di evolvere in modo diverso i personaggi ogni partita sarà diversa dalle altre. Da segnalare che il gioco permette l’ingresso di altri giocatori, fino ad un gruppo di quattro, in qualsiasi momento: se avrete voglia di condividere basterà dare in mano un personaggio ai nuovi arrivati

Lo consigliamo a chiunque ami i giochi di ruolo fantasy, che Gloomhaven riesce a rileggere magnificamente, e la possibilità di lasciare un “segno”: infatti, grazie alle meccaniche legacy (legate sopratutto agli obiettivi dei personaggi), ogni campagna sarà diversa dalle altre.

Il Signore degli Anelli Il Gioco di Carte

Un Living card Game ambientato nel mondo creato da Tolkien: nel tentativo di opporci alle macchinazioni di Sauron, affronteremo pericolose missioni e mostruose creature, esplorando tutto il mondo di Arda. Consigliato a chi ama la meccanica del deck building e a chi vede “evolvere” il gioco: oltre al gioco base sono infatti disponibili diverse espansioni che ampliano, e diversificano, le sfide proposte. Giocabile fino in due.

Arkham Horror il Gioco di Carte

Affrontare l’orrore non è mai una passeggiata, farlo da soli può diventare un vero incubo. In questo gioco di carte saremo chiamati ad affrontare il mondo creato dalla fervida mente di H.P. Lovecraft, cercando non solo di rimanere vivi ma anche mentalmente sani. Lo consigliamo a chi ama le atmosfere create dal solitario di Providence, qui ricostruite veramente bene, ma anche a chi ama avere sul tavolo un gioco sempre nuovo: le diverse espansioni disponibili introducono nuove sfide e nuove modalità di gioco. Affrontabile fino in 4 giocatori.

Robinson Crusoe – Viaggio verso l’isola maledetta

Qui vestiremo i panni dei pochi sopravvissuti al naufragio della nostra nave. Un’isola deserta ricca di misteri e ben sei diverse avventure da portare a termine, con obiettivi e missioni diverse, che metteranno a prova la nostra capacità di sopravvivere in un ambiente ostile. Il gioco è in grado di porre delle interessanti scelte tattiche obbligando talvolta a rischiare più di quanto avremmo previsto e mostrando quanto potrebbe essere difficile la vita su un’isola deserta. Giocabile da uno a quattro giocatori.

Viticulture

Come ereditiero di una piccola proprietà agricola dovrai portare a compimento il tuo grande sogno: fondare una grande casa vinicola e produrre un grande vino.

Fondamentale la capacità di adattarsi, stabilire le priorità e sfruttare a dovere le nostre risorse: il gioco prevede che il tempo scorra in modo “reale” e che ciascuna delle quattro stagioni imponga sfide e ostacoli differenti. Buon livello strategico dove un pizzico di fortuna non guasta. Giocabile fino in sei.

Black Orchestra

Quando la storia si fa gioco! Nei panni di personaggi realmente esistiti, alti gerarchi dell’impero nazista, dovremo riuscire in un’impresa che, se avesse avuto successo, avrebbe cambiato la Storia: attentare alla vita di Adolf Hitler prima che la Gestapo ci fermi. Tematiche e ambientazione sono molto curate (il gioco venne nomimato come possibile vincitore del premio dedicato a questi elementi allo Spiel) ne fanno un must per chi cerca un gioco dove la storia narrata abbia il suo peso. Giocabile fino in cinque.

Aeon’s End

Un deck Building game fantasy, dove vestiremo i panni di sopravvissuti all’invasione da parte di creature ostili: sfruttando il loro stesso potere dovremo impedire la caduta dell’ultima roccaforte umana. E passare al contrattacco. Il gioco rivisita e in parte rivede il sistema alla base di tutto : l’alea, comunque presente, sarà ridotta ai minimi termini permettendo di imbastire strategie e tattiche che saranno principalmente frutto delle nostre scelte. I tre livelli di difficoltà ne ampliano la longevità. Affrontabile fino in 4 giocatori.