I migliori giochi interattivi per tutta la famiglia

Un po’ di divertimento non guasta mai, soprattutto in questo periodo. Come ravvivare l’atmosfera, se non qualche gioco da fare tutti insieme e che sia piuttosto interattivo e frizzante? Vi indichiamo una serie di giochi interattivi per tutta la famiglia, dai grandi classici a quelli un po’ più di nicchia o le novità sul mercato che non fanno mai male!

L’allegro Chirurgo

Chi non ha mai giocato a L’allegro Chirurgo? Praticamente impossibile trovare qualcuno che non lo abbia mai provato, e ancora oggi possiamo metterci alla scoperta del corpo umano, tra ossa, organi e legamenti ma…attenzione al naso del paziente! Se sbagliamo qualcosa, lo metteremo in pericolo di vita! E vi indichiamo anche la versione alternativa direttamente da Toy Story con Buzz Lightyear, a cui dovremo curare ben 11 malanni “intergalattici” ed evitare che urli disperato!

Occhio alla talpa

Un altro gioco classico che non può mancare in nessuna famiglia è quello in stile “Acchiappa la Talpa”, declinato in una versione diversa, ossia Occhio alla Talpa, una caccia al tesoro dove dobbiamo raggiungere il tesoro nel minor tempo possibile. Se una talpa finisce su una casella col simbolo del martello, questa riceverà un colpo di martello in testa!

Croque-Carotte

Una versione diversa da quella dedicata alle talpe, ma che ha sempre a che vedere con gli animali, è Croque-Carotte, gioco a turni dove dobbiamo raggiungere la cima della collina con il nostro coniglietto, ma diversi ostacoli renderanno il percorso molto più difficile del previsto!

Stuoia Musicale

Appassionati di musica, o semplicemente avete bambini che amano fare rumore (con buona pace dei vicini), questo è il gioco che fa per voi: si tratta di un tappeto musicale da stendere a terra e sensibile al tatto, comprendente una tastiera con diversi strumenti musicali tra cui scegliere e una serie di tamburi. 9 strumenti musicali in tutto, che comprendono: Set di batterie (con 5 suoni), 24 tasti tastiera di pianoforte, Vibrafono, arpa, tromba, sassofono, fisarmonica, violino e chitarra, accompagnati da 10 Brani dimostrativi, 4 Ritmi di dimostrazione, possibilità di registrazione e riproduzione, Volume regolabile, Altoparlante incorporato con connettore esterno. / Set include 2x Bacchette, 1x Cavo AUX (Per collegare dispositivi musicali esterni, come ad esempio MP3). Misure: 90cm x 69cm

Registratore di Cassa Elettronico

Un’idea per ricreare un negozio a casa vostra è quello di installare un registratore di cassa, completo di merce da vendere, con diversi set cosmetici e denaro, nel dettaglio: 8 banconote, 5 monete, 4 profumi, 3 rossetti, 2 smalti per unghie, 2 scatole, 1 ombretto, 1 blush, 1 barattoli, 1 fondotinta, 1 registratore di cassa, 1 carta, 1 ripiano. Serviranno 2 batterie 1.5V, non incluse. Viene compreso nella confezione uno scanner, fornito di luce e suono, oltre che una calcolatrice per semplici calcoli matematici. Basterà premere il tasto “open” e il cassetto del registratore di cassa si apre con un suono. La vendita sarà davvero realistica!

Passa la Bomba

La versione Junior di questo classico gioco di parole consente anche ai più piccoli di poter fare un sacco di partite, dal funzionamento molto facile: dato un set di carte, i giocatori dovranno nominare una parola correlata a quanto compare sulla carta. I giocatori devono passarsi la bomba sempre più velocemente per evitare che scoppi proprio a loro! Chi vincerà la sfida e non verrà eliminato?

Acchiappa Pulci

Un altro gioco molto simile nelle meccaniche come L’allegro Chirurgo è Acchiappa Pulci, ossia un gioco dove dobbiamo togliere da un letto giocattolo tutte le pulci presenti, tramite pinzette colorate che ci permettono di acchiappare solo le pulci dello stesso colore. Ma attenzione, il letto vibra e rende le cose molto più complicate!