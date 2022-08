È verde e possente, ma è anche divertente e brillante. È dotata di superpoteri, ma è un’avvocatessa ancor prima di essere una supereroina. Jennifer Walters è la protagonista di She-Hulk, la nuova serie TV Disney Plus che attingendo al Marvel Cinematic Universe ci porta nella vita di una delle supereroine più divertenti del mondo a fumetti, divisa tra gli avvenimenti scatenati dalla sua nuova, inaspettata trasformazione e la sua carriera legale. Un aspetto, quest’ultimo, che in She-Hulk non viene tralasciato configurando la serie TV come una sorta di nuovo legal drama supereroistico, contenente così anche le componenti essenziali e avvincenti tipiche di questo genere televisivo. Se dopo She-Hulk avete dunque ancora fame di legal drama, proponiamo alcuni titoli da guardare per rimanere nell’ambito forense, da non perdere assolutamente.

I migliori legal drama da guardare dopo She-Hulk



Better Call Saul

Avviata come una serie spin-off di Breaking Bad cucita addosso al personaggio dell’avvocato Saul Goodman, Better Call Saul ha preso negli anni la forma di un prodotto dotato di vita propria, complementare e in certi momenti addirittura superiore al titolo d’origine con protagonista Walter White. Intepretata da un eccezionale Bob Odenkirk che ha sempre saputo catturare tutte le sfumature umane di un avvocato dedito tanto alla legalità quanto al crimine, Better Call Saul è giunta alla sua sesta e ultima stagione lo scorso 15 agosto su Netflix, con una conclusione che ha emozionato i fan della serie.

Better Call Saul è stata scritta e ideata da Vince Gilligan e Paul Gould e trasmessa per la prima volta da AMC nel 2015. La serie segue l’avvocato Saul Goodman in un flashback del suo passato, prima ancora che gli avvenimenti di Breaking Bad avessero luogo: Saul si faceva ancora chiamare con il suo vero nome, Jimmy McGill, e cercava di farsi strada nella carriera legale. Ma i suoi espedienti per affermarsi lo hanno condotto su un percorso fatto anche di criminalità.

Ally McBeal

Tra i migliori legal drama da guardare dopo She-Hulk non può sicuramente mancare Ally McBeal, che vanta sempre un’alta dose di humor brillante, imprescindibile se avete amato la serie Marvel di Disney Plus. Andata in onda dal 1997 al 2002 per un totale di 112 episodi, la serie TV creata da David E. Kelley vede Calista Flockhart nel ruolo dell’avvocatessa protagonista, Ally McBeal, al fianco di Peter MacNicol, Jane Krakowski, Lucy Liu, Robert Downey Jr., Greg Germann, Courtney Thorne-Smith, Gil Bellows, Portia De Rossi, Regina Hall e James Marsden. Nella serie TV Ally McBeal hanno trovato posto tuttavia anche numerose guest star, come Barry White, Sting, Bon Jovi, Tina Turner, Bruce Willis o Elton John.

La serie, composta da 5 stagioni, è ambientata all’interno dello studio legale Cage & Fish, dove Ally viene assunta quando appena neolaureata in legge. Cercando di conciliare costantemente la sua carriera con le ambizioni che ha anche per la sua vita privata, Ally McBeal si ritrova a fronteggiare la continue rivalità all’interno dello studio legale, ma anche il suo desiderio di trovare un “fidanzato perfetto”. Puntata dopo puntata, assistiamo quindi ai suoi pensieri liberi, che prendono vita sullo schermo in maniera comica.

The Practice

Ancora una serie TV di grande successo nata sul finire degli anni ’90: The Practice, tra i migliori legal drama da guardare dopo She-Hulk, creata anch’essa da David E. Kelley. The Practice, condividendo lo stesso autore di Ally McBeal, ha avuto con quest’ultima anche un episodio crossover nella sua seconda stagione. Il cast di The Practice comprende Dylan McDermott, Lisa Gay Hamilton, Steve Harris, Kelli Williams, James Spader, Camryn Manheim e Lara Flynn Boyle. Al centro di questo legal drama vi sono le vicende dello studio legale Donnell e Associati, tra conflitti che coinvolgono le leggi, l’etica e la morale. Da The Practice inoltre, nel 2004, è stata tratta una serie TV spin-off sempre di David E. Kelley: Boston Legal, con protagonisti James Spader e William Shatner.

Boston Legal

In Boston Legal, serie TV a sfondo forense andata in onda sul canale ABC dal 2004 al 2008, ritroviamo ancora una volta il personaggio di Alan Shore (James Spader) che, dopo aver lavorato per lo studio Young, Frutt & Berluti viene licenziato e assunto dal suo mentore e amico Danny Crane (William Shatner) allo studio legale Crane, Poole & Schmidt, che si occupa di cause civili. Shore non impiega molto tempo per farsi notare, grazie ai suoi successi in casi che nessun altro accetterebbe, ma che vince tuttavia anche attraverso metodi poco ortodossi: ritornano anche in Boston Legal i conflitti morali, di cui però Alan Shore sembra non curarsi molto lungo la sua strada verso il successo.

Law & Order

È quasi impossibile non richiamare alla mente l’iconica sigla di Law & Order già solo leggendone il titolo, ma suggeriamo a quanti non hanno mai visto un episodio di questa celebre serie TV di recuperare al più presto quello che è ad oggi un pezzo fondamentale della storia televisiva seriale. Law & Order, oltre a essere uno dei legal drama più seguiti della storia, è anche una tra le serie TV più longeve, con 21 stagioni all’attivo di cui è l’ultima è stata diffusa quest’anno. Creata da Dick Wolf nel 1990, Law & Order è una serie TV a tema forense che ha appassionato intere generazioni di fan, non solo grazie alla serie principale, ma anche agli spin-off che ne sono stati tratti negli anni, come Law & Order – Unità Vittime Speciali o Law & Order: Criminal Intent. La struttura di quasi tutti gli episodi vede in scena dapprima le indagini su un crimine, per poi spostare l’obiettivo nelle aule di tribunale newyorkesi.

Perry Mason

Un legal drama che ha fatto la storia e che ha gettato le basi per la costruzione delle serie TV moderne ambientate tra le aule di tribunale: se avete fame di questo genere seriale, Perry Mason è un classico da recuperare. A interpretare l’avvocato più celebre della TV, Raymond Burr, che è stato il volto di Perry Mason in tutte le 9 stagioni della serie trasmessa dal 1957 al 1966 e poi nei 30 film che sono stati girati per la TV, dal 1985 al 1993, anno della morte di Burr. I successivi 4 film, girati tra il 1993 e il 1995, lasciano intendere che Mason sia fuori città e per questo assente in scena.

Nonostante la mole di materiale da recuperare, si tratta senza dubbio di un prodotto imprescindibile per quanti vogliono avvicinarsi a titoli forensi. Perry Mason è il nome di un avvocato che opera a Los Angeles, la cui solida etica lo spinge ad accettare solo i casi dei clienti della cui innocenza è fermamente convinto. Ma non solo. Il suo nome è divenuto col tempo tanto celebre da essere utilizzato talvolta come sinonimo di “avvocato”.

Suits

Tra i migliori legal drama da guardare dopo She-Hulk si colloca un’altra serie TV piuttosto seguita, con ben 9 stagioni prodotte, andate in onda dal 2011 al 2019: stiamo parlando di Suits, prodotto televisivo ideato da Aaron Korsh che vede protagonisti Gabriel Macht e Patrick J. Adams rispettivamente nei ruoli di Harvey Specter, avvocato spietato che a New York è considerato uno squalo, e Mike Ross, neolaureato ad Harvard che viene assunto da Harvey nel suo studio legale grazie alle sue brillanti doti. Il cast di Suits comprende anche Rick Hoffman, Gina Torres, Sarah Rafferty e Meghan Markle.

The Good Wife

Come suggerisce il titolo, la protagonista di The Good Wife è una donna, Alicia Florrick (Julianna Margulies), ma non lasciatevi ingannare. Moglie e madre, sì, ma Alicia è anche un’avvocatessa che tenta di far fronte alle necessità economiche della sua famiglia dopo che il marito, il procuratore Peter Florrick, viene coinvolto in uno scandalo e arrestato. The Good Wife è una serie a sfondo giudiziario andata in onda dal 2009 al 2016, con 7 stagioni prodotte e ideata da Robert e Michelle King. Insieme a Julianna Margulies, troviamo nel cast Josh Charles, Archie Panjabi, Christine Baranski, Chris Noth, Graham Phillips e Makenzie Vega.

