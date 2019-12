Alleanza Ribelle o Primo Ordine, i migliori LEGO da regalare in previsione dell’ultimo film di Star Wars

Con l’ormai imminente arrivo nelle sale di Star Wars: L’ascesa di Skywalker e l’aria di Natale che ha già invaso le strade, abbiamo pensato di offrirvi questa piccola lista, contenente quelli che sono i migliori set Lego a tema Star Wars attualmente disponibili sul mercato, perfetti per accompagnare non solo l’uscita del film, ma anche come regali di Natale da poter mettere sotto l’albero per i fan vecchi e nuovi.

Le proposte Lego, in tal senso, sono davvero tantissime e spaziano tra set piccoli medi e grandi, con una spesa che può superare, in alcuni casi, anche i 400€ per un singolo set. Allo stesso tempo alcuni set, i più piccoli, non godendo dello stesso clamore mediatico sono spesso passati in sordina mentre altri ancora, per quanto amatissimi, sono ormai fuori produzione e vengono venduti con un generoso sovrapprezzo sui principali portali di shopping online.

Volendo selezionare per voi solo prodotti ancora disponibili, onde evitare un sovrapprezzo che porta, talvolta, anche set molto piccoli a superare i 50 euro, abbiamo pensato di selezionare i prodotti direttamente dallo store LEGO, così da offrirvi prodotti la cui reperibilità è accertata dallo stesso produttore e, per questo, disponibili non solo facilmente ma anche al loro originale prezzo di vendita.

Nel farlo, abbiamo ovviamente incluso i grandi classici some il Millennium Falcon e la Morte Nera, ma anche prodotti bellissimi e meno popolari come il Tantive IV, la nuova edizione dello Slave I di Boba Fett, l’edizione anniversario dello Sguscio di Anakin e il nuovissimo Raider AT-ST, figlio della prima ondata di merchandising su licenza dell’acclamata serie The Mandalorian, prodotta e distribuita in esclusiva per il sevizio in streaming Disney+.

