Ciao straniero, ti stai chiedendo cosa ti ha portato su questo pianeta sperduto ai confini dell’orlo esterno? Una sensazione? Un istinto? Un tremito nella Forza? Sicuramente è stato così…hai avvertito che in questo pezzo che abbiamo preparato per voi ci sono un sacco di prodotti fighissimi provenienti da Star Wars – The Mandalorian, la nuovissima serie televisiva Disney Plus di cui è iniziata da pochissimo la seconda stagione.

Video Unboxing

Ovviamente l’enorme successo della serie televisiva ha portato immediatamente le varie aziende ad inondare la galassia di prodotti dedicati a Mando e al Bambino (che i fan chiamano per semplicità Baby Yoda) con una serie di articoli come pupazzetti, peluche, tazze e abiti griffati di vario genere.

Quello che ti proponiamo spazia dal wearable (T-Shirt e Felpe) al collezionismo con tantissimi prodotti tra cui scegliere. Scommettiamo una cassa di Beskar che tra questi articoli ne troverai sicuramente qualcuno fatto apposta per te o per qualcuno di speciale. This is The Way!

I migliori regali per un fan di The Mandalorian

La nostra selezione di Action Figure

Tra le action figure da collezione presenti sul mercato ci sono un gran numero di collezionabili come quelle dei brand più conosciuti come Funko Pop, Peluches, Caschi e altre bellissime proposte di Hasbro ma c’è spazio anche per le statuette della serie ARTFX di Kotobukiya . Mando e il Bambino? Cara Dune? Moff Gideon? Non vi resta che decidere!

Funko

Hasbro

Lego

La nostra selezione di T-Shirt, Felpe e Cappelli

Non potevamo farci mancare una bella scelta di felpe, maglioncini e t-shirt griffate a tema. Si spazia dai loghi del Mythosauro (simbolo dei Mandaloriani), al piccolo Baby Yoda, grande spazio anche alle frasi che in poco tempo sono diventate un vero e proprio fenomeno di culto come l’esclamazione “I’ve Spoken” o “This is The Way” che da sole valgono l’intera stagione. Abbiamo inoltre trovato diversi cappellini e pantofole che possono essere un ottimo spunto come idea regalo.

Felpe e maglioncini

T-Shirt

Cappelli e Berretti

La nostra selezione di Merchandise Vario

Questa terza parte è un po’ come il Bazaar di Bilbousa sul pianeta Nal Hutta è piano di articoli di ogni genere dalle classiche tazze con stampe e loghi vari alle lampade a forma di Baby Yoda, dalle bottiglie ai portafogli. Tutti prodotti su licenza ufficiale e uno più bello dell’altro! Venghino Signori, Venghino…e rifatevi gli occhi su questa bellissima “merce rara” proveniente dagli angoli più remoti della galassia!