7 bellissimi set Lego Ideas da acquistare subito

Come ormai avrete imparato, qui in Tom’s siamo grandissimi fan dei set Lego e, in particolare, adoriamo quelle che sono le costruzioni più ardite, complesse e imponenti che l’azienda danese ama proporre ai suoi fan. Sarebbe però errato dire che tutte le idee sono farina degli ingegneri del mattoncino di Lego, ed anzi, come è il caso dei set Lego Ideas, queste sono frutto della creatività dei fan!

Nati con il nome di Lego Cuusoo, i set Ideas nascono sull’omonimo portale, dove chiunque può proporre ed osservare centinaia di idee frutto della fantasia degli utenti che, tramite la loro ambizione e genialità, possono ambire a diventar parte della famiglia Lego grazie alla realizzazione dei set proposti. L’utente propone, e dopo un sistema di votazione (ed eliminazione), i set vincitori acquistano il diritto di essere realmente prodotti per la messa in venduta! Basta semplicemente avere un’idea, costruirla dal vivo oppure realizzarla graficamente ed inviarla per l’approvazione. Ovviamente Lego non prende in considerazione di realizzare tutti i set Ideas che vengono proposte, ma solo quelle che ottengono la bellezza di 10.000 voti nell’arco di 2 anni. Essendo idee dei fan, molto spesso i set Lego Ideas hanno omaggiato franchise già esistenti come Ritorno al Futuro, Voltron oppure la Disney con Tron e Wall-e con risultati davvero incredibili e memorabili.

E proprio per la loro bellezza e, soprattutto, per la loro collezionabilità, abbiamo pensato potesse valer la pena dedicare ai set Ideas un po’ di spazio sulle nostre pagine virtuali. Ci teniamo infatti a precisare che, purtroppo, i set Lego Ideas non vengono prodotti per sempre ed anzi, dopo l’ondata iniziale, diventano quasi introvabili! Per quel che ci riguarda, abbiamo deciso di non complicarci troppo la vita, selezionando per voi solo quei set che, allo stato attuale sono ancora disponibili, tuttavia l’invito è quello di tenere sempre d’occhio il mercato secondario perché, come si suol dire in certi ambienti, “ogni lasciata è persa”!

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo “7 bellissimi set Lego Ideas da acquistare subito!”, mano al portafogli, qui la bellezza si paga, spesso, a caro prezzo!

I migliori set Lego Ideas

I Pirati di Barracuda Bay

Uscito ad Aprile di quest’anno, “I Pirati di Barracuda Bay” è l’ultimo arrivato nella grande famiglia dei set Ideas, ed è ispirato al set della nave pirata Lego Black Seas Barracuda del 1989. Composto da 2545 pezzi, questo set conta ben 8 minifigure rappresentanti i vari membri dell’equipaggio tra cui il capitano, marinai, mozzi e sono presenti anche numerosi animali. Troviamo infatti le figure di uno squalo, un maiale, 2 pappagalli, 3 granchi, 2 rane e 2 immancabili scheletri per completare il tutto. La grande particolarità di questo set però sta nel fatto che le parti del relitto della base pirata si possono assemblare andando a ricreare la nave di Barbarossa! Grazie alla sua incredibile originalità, questo set diverte sin dalle prime fasi di costruzione con il suo sapore retrò misto alla sua originalità. Un vero Must Have, corpo di mille balene!

Stazione Spaziale Internazionale

In appena 864 pezzi, grazie a questo Lego Ideas avrete una riproduzione della Stazione Spaziale Internazionale direttamente in casa vostra! Realizzato per celebrare i 20 anni della reale ISS, questo set include veicoli da carico, microfigure di astronauti e perfino uno shuttle. Non dobbiamo pensare di trovarci di fronte un set fisso, le parti mobili sono numerose tra cui i 2 giunti rotanti per gli 8 pannelli solari ed il braccio Canadarm2. Ovviamente la Stazione Spaziale è dotata di supporto, così da poterla posizionare in qualsiasi luogo della casa e rendere omaggio nel nostro piccolo, alla vera ISS.

Lo Steamboat Willie

Cosa succede quando Lego incontra Disney? Questo meraviglioso set è la risposta! Con appena 751 pezzi questo set è adatto anche per i più giovani d’età e si aggiudica la sigla +10, complice sicuramente anche il brand in questione. Sono passati oltre 90 anni da quando abbiamo visto Topolino per la prima volta al timone dello S.S. Willie, quindi avere la possibilità di costruirlo ed esporlo è un sogno per i fan Disney. Una volta completato il set è completamente in bianco e nero, compreso nelle due figure di Minni e Topolino. Grazie alla gru presente, esatto fan di Kingdom Hearts 2 è proprio QUELLA famosa gru, potremmo simulare il carico e lo scarico delle casse di patate. E come se non fosse abbastanza, sia le ruote a pale che i fumaioli, si muovono quando facciamo spostare il battello. Il set ideale per i fan Disney!

Fossili di Dinosauro

Ci troviamo di fronte ad una piccola meraviglia preistorica. Con il set “Fossili di Dinosauro” potremmo trasformare le nostre mensole nell’ala di un museo di storia naturale. Nel set sono stati rappresentati in scala 1:32 le ossa di un Tirannosauro, un Triceratopo e uno Pteranodonte ognuno dei quali posizionato sul suo apposito sostegno, con tanto di pannello per il nome. Non manca di certo la solita minuziosa cura al dettaglio che Lego ci ha sempre dimostrato nel tempo, infatti grazie alle numerose parti mobili possiamo posizionare i fossili a nostro piacimento. Completano il set due figure: quella dell’archeologo e quella del Lego Sapiens, una trovata a dir poco geniale!

Il Sottosopra

Direttamente dalla prima stagione di Stranger Things, ecco il set del Sottosopra, con tutti i personaggi principali della serie ed addirittura il Demogorgone! Questa riproduzione di casa Byers comprende il soggiorno, con il famoso sistema di lettere luminose sul muro, la sala da pranzo e la camera di Will. La genialità di questo set sta nel fatto che per mostrare il sottosopra basta mettere letteralmente SOTTOSOPRA il set, così da ottenere una versione più cupa ed inquietante della casa con tanto di rampicanti. Come ciliegina sulla torta, vi segnaliamo la presenza nel set anche della macchina di Hopper. Dedicato a tutti i fan della serie Netflix, per colmare l’attesa della prossima stagione!

La casa sull’albero

Il set Lego Ideas “La casa sull’albero” è un vero inno alla bellezza della natura e sul mutare delle stagioni. Con oltre 3000 pezzi saremo in grado di costruire un grande albero e con 3 casette collegate fra loro tramite scale e passerelle. Per facilitare l’accesso alle strutture interne, sia la parte superiore dell’albero che il tetto delle tre abitazioni si alzano, rivelando le numerose chicche presenti al loro interno. Indubbiamente però la più grande particolarità di questo set sta nella possibilità di scegliere il colore delle foglie da applicare all’albero. Ogni confezione infatti contiene sia i pezzi verdi per dare l’aspetto estivo all’albero, sia quelle gialle-marroni per dare un look autunnale al set. Una struttura che garantisce numerose ore di intrattenimento per tutta la famiglia!

Il Central Perk

Bastano queste poche parole per far capire che stiamo parlando dello storico bar che appare nella celebre serie tv FRIENDS! Ci viene un po’ da considerarlo quasi un protagonista della serie vero e proprio, poiché abbiamo trascorso anche noi centinaia di ore seduti su quei divani a parlare con Chandler oppure a sentire Phoebe suonare. Realizzato per festeggiare i 25 anni della serie, ebbene si passano gli anni, questo set comprende tutti i personaggi della serie Ross, Green, Chandler, Monica, Joey, Phoebe e per concludere Gunther! Rifinito con tantissime piccole chicche, questo set Lego Ideas non può mancare nella collezione di un fan di FRIENDS.

