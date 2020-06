Mihawk (One Piece Tresure Cruise) di Banpresto: la recensione

Arriva da Banpresto una nuova figure dedicata al mondo di One Piece; parliamo di quella ispirata al personaggio di Mihawk, un prodotto davvero originale, tratto da un gioco di gacha mobile gratuito ambientato nell’universo dei “pirati” più famosi del mondo dei manga. Questa prima uscita di tre, fa parte del terzo volume composto da Dracule Mihawk, Boa Hancock e Crocodile appartenenti alla serie Treasure Cruise World Journey. Tutti e tre i personaggi sono stati scolpiti in abiti tradizionali Giapponesi.

Il personaggio

Dracule “Hawk Eyes” Mihawk è un pirata di fama mondiale, ex membro della Flotta dei Sette e riconosciuto come lo “Spadaccino più forte del mondo”. Il suo soprannome deriva dai suoi particolari occhi rossi dai colori stranamente (gialli nell’anime), che ricordano gli occhi di un falco. Il suo aspetto è di un uomo magro e alto con i capelli corti neri, una barba corta e basette e baffi rivolti verso l’alto. Ha sconfitto facilmente Zoro durante il loro primo incontro usando solamente un pugnale, nonostante l’avversario fosse già un individuo particolarmente temuto nel mare orientale e avesse pienamente sviluppato la tecnica a tre spade. Mihawk è in grado di utilizzare l’Ambizione della percezione ma anche l’Ambizione dell’armatura.

La confezione

La confezione del prodotto è molto semplice e di dimensioni compatte, in cui è racchiusa al suo interno la figure protetta da alcune buste di plastica. La statuetta presente è divisa in vari pezzi da assemblare che grazie a dei semplici incastri, permettono con poche operazioni di avere a disposizione il modello finale pronto ad essere esposto nella propria collezione. All’interno delle buste troviamo anche una basetta che richiama il pavimento in legno di un tempio Giapponese. La grafica ci mostra in primo piano il protagonista della nostra recensione, insieme ai vari loghi di One Piece, Banpresto e Bandai Spirits.

Dracule Mihawk

La statuetta di Dracule Mihawk è una statica in PVC alta circa 21,5 cm e rappresenta il pirata in una posa molto classica, in piedi con il suo Kimono nero e una giacca verde mentre svolge il suo sguardo pensieroso verso qualcuno. Una classica spada è appesa sulla fascia addominale di Mihawk e posizionata sul collo troviamo la sua particolare collana a croce che in realtà nasconde un pugnale. La colorazione in generale è realizzata davvero bene, anche se non presenta nessun tipo di sfumatura. Lo sculpt questa volta non potendo puntare sulla muscolatura del personaggio, riesce a dare il meglio sull’incredibile livello di dettaglio e sul realismo delle pieghe del kimono e della giacca. Andando ad analizzare la figure nel dettaglio, abbiamo notato come sono stati realizzati particolarmente bene la fascia in vita, l’impugnatura della spada, i sandali e la capigliatura con il pizzetto.

Conclusioni

Sebbene la posa possa sembrare estremamente semplice, la figure è dotata di un dettaglio incredibile e di dimensioni contenute. È la prima prodotta di una trilogia di personaggi tratta da One Piece Treasure Cruise World Journey, quindi ancora facilmente reperibile se siete fan del personaggio o volete una versione alternativa di esso. Il prezzo è decisamente alla portata di tutti considerando che il paint e lo sculpt sono stati curati nel minimo dettaglio, per poterci offrire una statua degna di nota alla quale non manca davvero nulla.