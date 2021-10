Mike Flanagan sta continuando a sfornare serie horror, passando da The Haunting of Hill House a The Haunting of Bly Manor, sino alla recente Midnight Mass, uscita pochi giorni fa su Netflix. Il sodalizio tra il regista e la piattaforma di streaming sembra diventare sempre più forte, visto il recente annuncio che la nuova serie di Flanagan sarà basata sui racconti di Edgar Allan Poe.

Mike Flanagan e Netflix insieme per una serie basata sui racconti di Edgar Allan Poe

Dopo The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, il regista Mike Flanagan svilupperà una nuova serie horror per Netflix tratta dai racconti di uno dei più importanti scrittori horror-gotici, Edgar Allan Poe. La notizia è stata diffusa dall’account Twitter Netflix Geeked, su cui di recente lo stesso Flanagan si è prestato a rispondere alle domande dei suoi fan riguardo alle sue serie.

Dal tweet, apprendiamo che la nuova serie di Flanagan, realizzata insieme a Intrepid Pictures, sarà composta da 8 episodi e sarà chiamata The Fall of the House of Usher, ispirata all’omonimo racconto di Poe, La Caduta della Casata Usher, uno dei più famosi dello scrittore americano.

Attivo nel corso del diciannovesimo secolo, Edgar Allan Poe è uno dei più famosi ed apprezzati scrittori horror, spesso accostato ai nomi di Howard Philips Lovecraft e Robert William Chambers: tra i suoi racconti più famosi ci sono La Maschera della Morte Rossa, Il Cuore Rivelatore, Il Gatto Nero, Il Pozzo e il Pendolo, e il già citato La Caduta della Casata Usher sui cui Flanagan si concentrerà, in cui viene raccontato il tragico e folle declino di una famiglia nobiliare.

Poe non è però l’unico scrittore a cui Mike Flanagan ha fatto riferimento per realizzare i suoi programmi, considerata la serie The Midnight Club, tratta dal libro di Christopher Pike, in arrivo prossimamente sempre su Netflix. Le riprese di The Midnight Club sono iniziate lo scorso Marzo, insieme al cast composto da Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard, e Sauriyan Sapkota.