Milan in Europa League, dove vedere la partita

La prossima partita che vedrà impegnato il Milan di Pioli sarà oggi 24 Maggio. Questo terzo incontro stagionale ufficiale per il Milan che, dopo aver affrontato e superato lo Shamrock nel primo turno preliminare di Europa League e il Bologna in campionato, è atteso al nuovo turno preliminare di Europa League contro il Bodo/glimt.

Il Milan arriva alla partita fiducioso della vittoria, visti i risultati ottenuti ad oggi. L’imperativo è vincere per sperare di arrivare ad affrontare la vincente della competizione Besiktas-Rio Ave. Tornando alla partita, il Milan avrà indisponibili per la formazione Rebic per squalifica, Musacchio e il capitano Romagnoli per infortunio. Torna invece tra i disponibili Rafael Leao che ha concluso il suo periodo di quarantena e che in questi giorni ha iniziato un lavoro fisico dedicato per affrontare al meglio la preparazione.

La squadra che scenderà in campo domani dovrebbe essere la stessa che ha affrontato lo Shamrock: 4-2-3-1 con Donnarumma in porta difesa con Calabria Kjiaer, superati gli acciacchi che lo hanno portato ad abbandonare prima il campo nel match di lunedì scorso. Poi ci saranno Gabbia e Theo a sinistra. A centrocampo la coppia composta da Kessie e Bennacer con Tonali, anche in questo caso, pronto a subentrare nel secondo tempo. Dietro l’unica punta Ibrahimovic vedremo con ogni probabilità Hakan Çalhanoğlu con ai lati Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo che ha superato i piccoli acciacchi fisici.

Il Milan a San Siro avrà un impegno che non può fallire anche per cercare di chiudere gli ultimi colpi di mercato grazie ai quindici milioni di euro che riceverebbe grazie all’accesso ai gironi.